San Diego vs San Jose: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico por la MLS 2025
El San Diego FC recibirá al San Jose Earthquakes en la correspondiente Jornada 37 de la Temporada 2025 de la Major League Soccer.
El conjunto sandieguino es líder de la Conferencia Oeste con 57 puntos y tienen su lugar asegurado en los playoffs en la primera campaña de su historia, pero no solo eso, van por algo mucho más grande y es que, además del liderato podría conseguir el título de Supporters' Shield que se definirá en estas últimas semanas.
Por su parte, el cuadro de San Jose aún tiene sus últimas oportunidades para poder meterse a los playoffs, pero para eso necesita sumar puntos.
De esa manera, te dejamos con la información sobre este interesante compromiso que será entre clubes de la misma conferencia.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega San Diego vs San Jose?
- Ciudad: San Diego
- Estadio: Snapdragon Stadium
- Fecha: sábado 27 de septiembre
- Horario: 22:30 horas (Estados Unidos), 20:30 horas (México), 04:30 horas (España)
¿Cómo se podrá ver el San Diego vs San Jose en TV y streaming online?
Apple TV MLS Season Pass (transmisión internacional).
Últimos 5 partidos de San Diego
Rival
Resultado
Competición
Atlanta United
1-1 E
MLS
Tijuana
4-2 V
Amistoso
Minnesota
1-3 D
MLS
LAFC
1-2 D
MLS
Portland
0-0 E
MLS
Últimos 5 partidos de San Jose
Rival
Resultado
Competición
St. Louis City
1-3 D
MLS
LAFC
2-4 D
MLS
Austin
3-1 D
MLS
Houston
1-2 V
MLS
San Diego
1-2 D
MLS
Últimas noticias de San Diego
El cuadro de San Diego viene de igualar frente al Atlanta United y buscan sumar lo más posible en los duelos que les restan para poder luchar por el campeonato de Supporters' Shield.
Últimas noticias de San Jose
San Jose viene de caer frente al St. Louis City y están al borde de quedar eliminados de los playoffs, aún con oportunidad no deben dejar escapar más puntos en sus últimos juegos.
Posibles alineaciones de San Diego vs San Jose
San Diego: CJ dos Santos; Luca Bombino, Manu Duah, Christopher McVey, Franco Negri; Onni Valakari, Jeppe Tverskov, Luca de la Torre; Anders Dreyer, Corey Baird e Hirving Lozano.
San Jose: Daniel; Daniel Munie, Bruno Wilson, David Romney; Cristian Espinoza, Ronaldo Vieira, Mark-Anthony Kaye, Vítor Costa; Cristian Arango, Preston Judd y Ousseni Bouda.
Pronóstico SI
San Diego 2-1 San Jose.
