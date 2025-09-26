San Diego vs San Jose: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico por la MLS 2025

El San Diego FC recibirá al San Jose Earthquakes en la correspondiente Jornada 37 de la Temporada 2025 de la Major League Soccer.

El conjunto sandieguino es líder de la Conferencia Oeste con 57 puntos y tienen su lugar asegurado en los playoffs en la primera campaña de su historia, pero no solo eso, van por algo mucho más grande y es que, además del liderato podría conseguir el título de Supporters' Shield que se definirá en estas últimas semanas.

Por su parte, el cuadro de San Jose aún tiene sus últimas oportunidades para poder meterse a los playoffs, pero para eso necesita sumar puntos.

De esa manera, te dejamos con la información sobre este interesante compromiso que será entre clubes de la misma conferencia.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega San Diego vs San Jose?

Ciudad: San Diego

Estadio: Snapdragon Stadium

Fecha: sábado 27 de septiembre

Horario: 22:30 horas (Estados Unidos), 20:30 horas (México), 04:30 horas (España)

¿Cómo se podrá ver el San Diego vs San Jose en TV y streaming online?

Apple TV MLS Season Pass (transmisión internacional).

Últimos 5 partidos de San Diego

Rival Resultado Competición Atlanta United 1-1 E MLS Tijuana 4-2 V Amistoso Minnesota 1-3 D MLS LAFC 1-2 D MLS Portland 0-0 E MLS

Últimos 5 partidos de San Jose

Rival Resultado Competición St. Louis City 1-3 D MLS LAFC 2-4 D MLS Austin 3-1 D MLS Houston 1-2 V MLS San Diego 1-2 D MLS

Últimas noticias de San Diego

Hard-fought point on the road. pic.twitter.com/M2N9BR5DjR — San Diego FC (@sandiegofc) September 20, 2025

El cuadro de San Diego viene de igualar frente al Atlanta United y buscan sumar lo más posible en los duelos que les restan para poder luchar por el campeonato de Supporters' Shield.

Últimas noticias de San Jose

San Jose viene de caer frente al St. Louis City y están al borde de quedar eliminados de los playoffs, aún con oportunidad no deben dejar escapar más puntos en sus últimos juegos.

Posibles alineaciones de San Diego vs San Jose

San Diego: CJ dos Santos; Luca Bombino, Manu Duah, Christopher McVey, Franco Negri; Onni Valakari, Jeppe Tverskov, Luca de la Torre; Anders Dreyer, Corey Baird e Hirving Lozano.

San Jose: Daniel; Daniel Munie, Bruno Wilson, David Romney; Cristian Espinoza, Ronaldo Vieira, Mark-Anthony Kaye, Vítor Costa; Cristian Arango, Preston Judd y Ousseni Bouda.

Pronóstico SI

San Diego 2-1 San Jose.