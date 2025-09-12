San Jose Earthquakes vs LAFC: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico por la MLS 2025

El San Jose Earthquakes recibe a Los Angeles Football Club en la correspondiente Jornada 33 de la Temporada 2025 de la Major League Soccer.

El conjunto angelino es quinto lugar de la clasificación en la Conferencia Oeste con 41 unidades; mientras que, los de San Jose se ubican en el noveno sitio de la misma conferencia con 35 puntos.

De esa manera, te dejamos con la información sobre este interesante compromiso que será entre clubes de las mismas conferencias.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el San Jose Earthquakes vs LAFC?

Ciudad: Santa Clara

Estadio: Levi's Stadium

Fecha: sábado 13 de septiembre

Horario: 20:30 horas (Estados Unidos), 18:30 horas (México), 02:30 horas (España)

¿Cómo se podrá ver el San Jose Earthquakes vs LAFC y streaming online?

Apple TV MLS Season Pass (transmisión internacional)

Últimos 5 partidos de San Jose Earthquakes

Rival Resultado Competición Austin 3-1 D MLS Houston 1-2 V MLS San Diego 1-2 D MLS Vancouver 2-1 V MLS Real Salt Lake 2-1 D MLS

Últimos 5 partidos de LAFC

Rival Resultado Competición San Diego 1-2 D MLS Dallas 1-1 E MLS New England 0-2 D MLS Chicago 2-2 E MLS Tigres 1-2 V Leagues Cup

Últimas noticias de San Jose Earthquakes

𝙄𝙣𝙩𝙚𝙧𝙣𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡 𝘾𝙖𝙡𝙡 𝙐𝙥𝙨 🇻🇪🇧🇫🇺🇸🇺🇸🇺🇸



🗞️ | #Quakes74 Josef Martínez, Ousseni Bouda, Niko Tsakiris, Cruz Medina, Edwyn Mendoza Called for International Duty — San Jose Earthquakes (@SJEarthquakes) September 3, 2025

Josef Martínez, Ousseni Bouda, Niko Tsakiris, Cruz Medina, Edwyn Mendoza, fueron llamados para representar a sus naciones durante la Fecha FIFA del mes de septiembre.

Últimas noticias de LAFC

Hasta cinco elementos fueron convocados para sus respectivas selecciones durante la Fecha FIFA, Son Heung-Min, Mathieu Choiniére, Denis Bouanga, Nathan Ordaz y Adrian Wibowo.

Posibles alineaciones de San Jose Earthquakes vs LAFC

San Jose Earthquakes: Daniel; Rodrigues, Daniel Munie, David Romney; DeJuan Jones, Beau Leroux, Ian Harkes, Vítor Costa; Cristian Espinoza, Josef Martínez y Cristian Arango.

LAFC: Hugo Lloris; Sergi Palencia, Nikosi Tafari, Eddie Segura, Ryan Hollingshead; Timothy Tillman, Igor Jesus, Marco Delgado; Nathan Ordaz, Heung-Min Son y Denis Bouanga.

Pronóstico SI

San Jose Earthquakes 1-2 LAFC.

