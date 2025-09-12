San Jose Earthquakes vs LAFC: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico por la MLS 2025
El San Jose Earthquakes recibe a Los Angeles Football Club en la correspondiente Jornada 33 de la Temporada 2025 de la Major League Soccer.
El conjunto angelino es quinto lugar de la clasificación en la Conferencia Oeste con 41 unidades; mientras que, los de San Jose se ubican en el noveno sitio de la misma conferencia con 35 puntos.
De esa manera, te dejamos con la información sobre este interesante compromiso que será entre clubes de las mismas conferencias.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el San Jose Earthquakes vs LAFC?
- Ciudad: Santa Clara
- Estadio: Levi's Stadium
- Fecha: sábado 13 de septiembre
- Horario: 20:30 horas (Estados Unidos), 18:30 horas (México), 02:30 horas (España)
¿Cómo se podrá ver el San Jose Earthquakes vs LAFC y streaming online?
Apple TV MLS Season Pass (transmisión internacional)
Últimos 5 partidos de San Jose Earthquakes
Rival
Resultado
Competición
Austin
3-1 D
MLS
Houston
1-2 V
MLS
San Diego
1-2 D
MLS
Vancouver
2-1 V
MLS
Real Salt Lake
2-1 D
MLS
Últimos 5 partidos de LAFC
Rival
Resultado
Competición
San Diego
1-2 D
MLS
Dallas
1-1 E
MLS
New England
0-2 D
MLS
Chicago
2-2 E
MLS
Tigres
1-2 V
Leagues Cup
Últimas noticias de San Jose Earthquakes
Josef Martínez, Ousseni Bouda, Niko Tsakiris, Cruz Medina, Edwyn Mendoza, fueron llamados para representar a sus naciones durante la Fecha FIFA del mes de septiembre.
Últimas noticias de LAFC
Hasta cinco elementos fueron convocados para sus respectivas selecciones durante la Fecha FIFA, Son Heung-Min, Mathieu Choiniére, Denis Bouanga, Nathan Ordaz y Adrian Wibowo.
Posibles alineaciones de San Jose Earthquakes vs LAFC
San Jose Earthquakes: Daniel; Rodrigues, Daniel Munie, David Romney; DeJuan Jones, Beau Leroux, Ian Harkes, Vítor Costa; Cristian Espinoza, Josef Martínez y Cristian Arango.
LAFC: Hugo Lloris; Sergi Palencia, Nikosi Tafari, Eddie Segura, Ryan Hollingshead; Timothy Tillman, Igor Jesus, Marco Delgado; Nathan Ordaz, Heung-Min Son y Denis Bouanga.
Pronóstico SI
San Jose Earthquakes 1-2 LAFC.
