Se ha especulado mucho sobre el regreso de Santiago Giménez a las canchas después de haber sido operado en diciembre para extraerle algunas astillas en el tobillo, producto de algunas lesiones del pasado, y a pesar de conocer esta condición, algunos clubes de la Premier League han mostrado interés por el atacante mexicano.

Previo al duelo entre el AC Milan y el Inter, se cuestionó a Massimiliano Allegri sobre el regreso a la actividad del delantero y este fue muy firme, afirmando que si bien está mejor, todavía no puede realizar trabajos al parejo de sus compañeros, por lo que le restarían todavía algunas semanas para incorporarse al primer equipo.

Él (Santiago Giménez) está mejor, pero aún no está listo para trabajar con los demás. Massimiliano Allegri

AC Milan Training Session | Claudio Villa/GettyImages

El atacante de 24 años no juega un partido oficial desde el 28 de octubre del año pasado, cuando su equipo empató a un gol con el Atalanta, situación que enciende focos rojos en la selección mexicana, ya que podría perderse la Copa del Mundo 2026 de la FIFA de no recuperarse pronto y encontrar actividad que lo ponga a tono después de estar cinco meses apartado de la actividad.

Sin importar esto, se ha reportado en diversos medios ingleses, que el 'Bebote' está en la mira de equipos como el Sunderland y el Leeds United, quienes estarían dispuestos a pagar la cláusula de 30 millones de dólares que le ha impuesto su actual equipo para poder salir de la institución.

Las estadísticas arrojadas hasta el momento con la escuadra neroazzurra no son las mejores, ya que solo ha marcado siete goles en 30 partidos disputados, por lo que aparentemente lo que sigue eclipsando a los equipos es lo hecho con el Feyenoord, en donde logró 65 anotaciones y 14 asistencias en 105 duelos que pudo disputar.