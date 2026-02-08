Sassuolo vs Inter: previa, predicciones y alineaciones

El próximo domingo 8 de febrero el Inter de Milán se enfrenta como visitante al Sassuolo, en el Mapei Stadium, en el partido correspondiente a la fecha 24 de la Serie A 2025/26. El contexto no puede ser más favorable para los nerazzurri, que atraviesan una racha sólida y llegan con la confianza por las nubes.

Inter, líder y con margen para escaparse

El Inter es el puntero del campeonato y se mantiene con cinco puntos de ventaja sobre el Milan, su principal perseguidor. La particularidad del calendario le abre una oportunidad inmejorable: el Milan no disputará su partido de esta jornada hasta el 18 de febrero, cuando reciba al Como, por lo que una victoria del equipo de Milán podría significar un golpe fuerte en la carrera por el Scudetto.

Además, el equipo viene de cuatro triunfos consecutivos en liga y ganó diez de sus últimos once encuentros en Serie A, números que explican por qué hoy parece el conjunto más consistente del torneo.

Sassuolo, sin presión y en alza

Del otro lado aparece un Sassuolo ubicado en el puesto 11, con 29 puntos, en una posición relativamente cómoda. Sin urgencias en la tabla, el equipo llega impulsado por dos victorias seguidas ante Cremonese y Pisa, una racha que lo ayuda a recuperar confianza y a sostener su competitividad ante los grandes.

¿A qué hora se juega el Sassuolo vs Inter de Milán?

Ciudad: Reggio Emilia

Reggio Emilia Estadio: Stadio Mapei - Citta del Tricolore

Stadio Mapei - Citta del Tricolore Fecha: domingo 8 de febrero

domingo 8 de febrero Hora: 12:00 EE.UU (Este), 11:00 MEX, 18:00 ESP

12:00 EE.UU (Este), 11:00 MEX, 18:00 ESP Árbitro: Daniele Chiffi

Daniele Chiffi VAR: Giacomo Camplone

Historial de enfrentamientos directos entre el Sassuolo y el Inter

Sassuolo: 10

10 Empate: 2

2 Inter: 12

Último encuentro entre ambos: 21/09/2025 - jornada 4 de la Serie A 2025-2026 - Inter 2 - 1 Sassuolo

Pisa SC v US Sassuolo Calcio - Serie A | Image Photo Agency/GettyImages

Últimos 5 partidos

Sassuolo Inter de Milán Pisa 1-3 Sassuolo Inter 2-1 Torino Sassuolo 1-0 Cremonese Cremonese 0-2 Inter SSC Nápoles 1-0 Sassuolo Borussia Dortmund 0-2 Inter Roma 2-0 Sassuolo Inter 6-2 Pisa Sassuolo 0-3 Juventus Inter 1-3 Arsenal

¿Cómo ver el Sassuolo vs Inter de Milán por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos FOX Deportes, DAZN, Paramount+ y Golazo México ESPN y Disney+ España DAZN

Últimas noticias del Sassuolo

El Sassuolo llega al duelo ante el líder con bajas confirmadas, ya que no estarán disponibles Fali Candé, Daniel Boloca y Edoardo Pieragnolo, todos fuera por molestias físicas o lesiones musculares, lo que obliga al equipo a reacomodar piezas en sectores clave para intentar sostener su buen momento en la Serie A.

El Inter de Milán tiene en la mira al defensor central bosnio Tarik Muharemovic, de 22 años, como una de las opciones para reforzar y rejuvenecer su zaga de cara al futuro. El interés surge en un contexto de posibles salidas en la última línea, ya que Stefan De Vrij y Francesco Acerbi podrían dejar el club en los próximos meses. El propio Giovanni Carnevali, CEO del Sassuolo, confirmó que existieron consultas por parte del Inter, y remarcó el buen rendimiento del jugador, que se convirtió en una de las piezas más valoradas del equipo.

👀 Carnevali, CEO del Sassuolo, confirma el interés del Inter en Muharemovic:



"No puedo negar que el Inter ha preguntado por Muharemovic, pero otros clubes también nos han contactado en las últimas semanas. Tarik ya no es una sorpresa". pic.twitter.com/xCapTaXSCO — Soy Calcio (@SoyCalcio_) February 5, 2026

Posible alineación del Sassuolo contra el Inter de Milán (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté.

Últimas noticias del Inter de Milán

Por su parte, El Nerazzurri afrontará la visita al Mapei Stadium con ausencias sensibles en su once, ya que no estarán disponibles Denzel Dumfries, por un problema en el tobillo, Hakan Çalhanoğlu, por molestias en los gemelos, Nicolò Barella, por una lesión en el muslo, y Carlos Augusto, otra baja que obliga a Cristian Chivu a ajustar piezas en un tramo clave de la temporada.

Posible alineación del Inter contra el Sassuolo (3-5-3): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Frattesi, Zielinski, Sucic, Dimarco; Lautaro, Thuram.

Pronóstico SI Fútbol

Inter llega con mucha más regularidad, mejor racha y más peso ofensivo, aunque las bajas pueden hacer que el partido sea más cerrado en varios tramos.



Sassuolo 0-2 Inter de Milán