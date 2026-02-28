El Manchester City no quiere darle respiro al Arsenal en sus aspiraciones por conseguir el título de la Premier League y hoy, con muy poco futbol mostrado en Elland Road, derrotó uno por cero al Leeds United para acercarse en la clasificación general al superlíder y apretar las cosas en esta carrera que ya se siente interminable.

Los primeros minutos del encuentro parecía que los Peacocks iban a ser más contundentes, tuvieron algunas jugadas en las que inquietaron el marco de Gianluigi Donnarumma, pero sin mucho éxito, y como dicen que el que perdona pierde, en el agregado de la primera parte apareció Antoine Semenyo aprovechando un pase raso desde la banda izquierda de Rayan Ait Nouri para embocar la pelota y marcar el primero y único de la tarde.

Ya en la segunda mitad los Citizens se fueron el frente con más peligro, pero no lograron hacer mella en el marco contrario, defendieron el resultado y con esto llegaron a 59 unidades, solo dos por debajo de las 61 que tienen los Gunners quienes no ha disputado su encuentro de este fin de semana contra el Chelsea, en un partido que será vital en las aspiraciones de más de uno.

Así marcha la tabla general de la Premier League

Las cosas están más que apretadas a falta del último tercio del campeonato inglés y es que el Arsenal daría lo que fuera por volver a conseguir un título de PL, algo que no sucede desde el 2004, pero también los dirigidos por Pep Guardiola quieren sumar otro título a sus vitrinas y así llegar a once campeonatos en su corta historia en esta competición.