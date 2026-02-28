Se aprobó la Ley Vinícius y FIFA prohibirá taparse la boca desde el Mundial 2026

La FIFA y la IFAB aprobaron una nueva norma que prohibirá a los futbolistas cubrirse la boca con la mano, la camiseta u otro objeto cuando se dirijan a un rival durante un partido. La medida, que será incorporada formalmente antes del inicio del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, forma parte del paquete de reformas impulsadas para reforzar la lucha contra el racismo y los abusos verbales en el campo de juego.

La decisión fue adoptada en la 140° Asamblea General Anual de la IFAB, celebrada en Gales, y responde a la preocupación creciente por episodios recientes en competiciones internacionales. Entre ellos, el caso que involucró a Vinícius Jr y al jugador de Benfica Gianluca Prestianni durante un cruce de la Champions League, que reactivó el debate sobre la necesidad de mayor transparencia en los intercambios entre jugadores.

La normativa, denominada de manera informal como "Ley Vinícius", apunta a evitar que los futbolistas oculten posibles insultos o expresiones discriminatorias ante cámaras y árbitros. Según lo discutido por los reguladores, una tarjeta amarilla aparece como primera sanción en caso de incumplimiento, aunque los detalles disciplinarios deberán adaptarse en los reglamentos de cada competición.

🚨🇧🇷 FIFA acordó la aprobación de la Ley Vinícius y con ella se comenzará la sanción a jugadores si se cubren la boca para hablar con un rival.



Todo esto empezaría a llevarse a cabo ANTES del Mundial ⏳



¿Qué opinan? pic.twitter.com/74fgxjLTdA — Pablo Giralt (@giraltpablo) February 28, 2026

Desde hace años, la FIFA, presidida por Gianni Infantino, viene implementando protocolos para denunciar y sancionar conductas racistas dentro y fuera de los estadios. Sin embargo, el organismo considera que aún persisten vacíos que dificultan la detección y prueba de comentarios ofensivos durante el juego.

La entrada en vigor coincidirá con la Copa del Mundo 2026, organizada conjuntamente por FIFA en Norteamérica. La intención es que el torneo marque un estándar regulatorio que luego se extienda al resto de competiciones internacionales y domésticas.

Con esta modificación, el máximo ente del fútbol busca reforzar el mensaje institucional contra la discriminación y establecer mecanismos más claros para identificar y sancionar comportamientos indebidos en el terreno de juego.