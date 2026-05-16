¿Se cae la llegada de Matías Almeyda a Rayados? Esto es lo que se dice en Monterrey

Hasta hace algunos días, la llegada de Matías Almeyda al Club de Fútbol Monterrey parecía ser prácticamente un hecho. Los aficionados, en su gran mayoría, ya hasta pensaban en los fichajes que el ex director técnico y flamante campeón con las Chivas Rayadas de Guadalajara solicitaría tras su llegada a la sultana del norte.

Sin embargo, diversas fuentes comenzaron a asegurar que las negociaciones entre el argentino y los Rayados de Monterrey habían entrado en un bache. Incluso, se decía que las posibilidades de que se concretara bajaron a un 70%, después a un 50%. Adjudicaban esto a un tema económico. Decían que Almeyda tenía otras ofertas en Arabia Saudita, las cuales rebasarían con creces el presupuesto de la Pandilla.

No obstante, esta mañana el periodista deportivo Aldo Rodríguez aseguró lo siguiente en su programa de radio, en Monterrey, Nuevo León:

Una fuente muy confiable me dijo que todo marcha por muy buen camino con Matías Almeyda. Es mentira que la negociación se haya trabado, el domingo o lunes podría haber noticias. Aldo Rodríguez

Sevilla FC v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports | Fran Santiago/GettyImages

¿Cuál sería la opción B de Rayados de Monterrey si se cae lo de Matías Almeyda?

Rayados de Monterrey viene de protagonizar uno de sus peores torneos en décadas. Tras quedar fuera de la liguila a falta todavía de dos partidos por disputarse, los altos mandos del conjunto albiazul tomaron la decisión de reestructurar al equipo, arrancando por la presidencia y continuando con la dirección técnica.

En este contexto, ya con Dennis te Kloese presentado oficialmente como presidente deportivo de la institución, trabajando en conjunto con Walter Erviti, han sondeado opciones de posibles entrenadores para levantar el barco regiomontano.

Matías Almeyda es, sin lugar a dudas, la opción A para todos. Sin embargo, en caso de que no se dé, el segundo en la lista es el bicampeón con los Diablos Rojos de Toluca, Antonio: el 'Turco' Mohamed, aunque su llegada dependería de si logra ganar la CONCACAF Champions CUP ante Tigres, pues en caso de hacerlo, clasificaría a la intercontinental de diciembre, y en ese caso luce complicado que deje a los Diablos.

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