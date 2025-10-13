Se conoce la razón por la que Erling Haaland fue liberado por la selección de Noruega

El seleccionador noruego, Ståle Solbakken, ha incluido al delantero del Manchester City, Erling Haaland, entre los jugadores liberados de su convocatoria durante el fin de semana para brindarle un merecido descanso.

Haaland ayudó a mantener el inicio perfecto de Noruega en la clasificación para el Mundial con su triplete en la victoria por 5-0 sobre Israel. Su segundo gol de la noche fue el número 50 que marca con la camiseta de Noruega, alcanzando esa marca de los 50 goles más rápido que cualquier otro jugador en los últimos 53 años.

Sin embargo, el delantero del Manchester City no tendrá la oportunidad de aumentar su cuenta goleadora este mes, ya que fue desconvocado por Solbakken antes del amistoso del martes contra Nueva Zelanda.

Afortunadamente para la afición del City, el regreso de Haaland al club no se debe a problemas físicos. En cambio, Solbakken ha ofrecido a todas sus estrellas, sobrecargadas de trabajo, la oportunidad de descansar, en lugar de competir en un partido amistoso.

“A todos los que han jugado mucho en la Champions League se les dijo que se fueran a casa, excepto a Patrick Berg, quien se negó a irse”, reveló el seleccionador noruego. “Liberamos a todos los que han jugado regularmente, con partidos entre semana o con algún problema menor”.

Erling Haaland anotó dos goles contra Israel para llegar a 50 con su selección | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

La noticia de la ausencia de Haaland fue un alivio para el seleccionador neozelandés, Darren Bazeley, quien declaró: “No sé si es decepcionante no jugar contra él, pero será más fácil. Es un gran goleador; cuando no está en el campo, no son tan buenos”.

Haaland tendrá la oportunidad de descansar antes del regreso del City a la competición en la Premier League, que comienza el sábado con la visita del Everton.

El jugador de 25 años de edad está disfrutando de un comienzo de temporada estelar, con 12 goles en nueve partidos y sin conseguir anotar solamente en un encuentro: la derrota por 2-0 ante el Tottenham Hotspur a finales de agosto.

Nueve de los goles de Haaland han sido en la Premier League, lo que le ha permitido abrir una clara ventaja en la carrera por la Bota de Oro. Antoine Semenyo, del Bournemouth, le sigue con seis, por delante de Jaidon Anthony, del Burnley, e Igor Thiago, del Brentford, con cuatro.

