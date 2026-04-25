Para el Arsenal no todo puede ser color de rosas. La posibilidad de recuperar el liderazgo de la Premier League le salió caro en el duelo frente al Newcastle United, donde Kai Havertz dejó el campo lesionado a menos de media hora del inicio.

El delantero alemán generó preocupación en el Emirates luego de sentir una molestia que no le permitió continuar. A los 34 minutos pidió el cambio y se marchó directamente al túnel, sin poder seguir en el encuentro. En su lugar ingresó Viktor Gyökeres, quien ocupó la posición en el ataque.

FBL-ENG-PR-ARSENAL-NEWCASTLE | GLYN KIRK/GettyImages

Desde el cuerpo técnico esperan estudios para conocer el alcance del problema, aunque las primeras señales apuntan a una dolencia muscular. La situación llega en un momento en el que los Gunners no pueden tener mayores inconvenientes, especialmente con la ida de semifinales de la Champions League frente al Atlético de Madrid programada para el miércoles en el Metropolitano.

Havertz venía recuperando protagonismo dentro del equipo en una temporada marcada por problemas en la rodilla. Mikel Arteta había administrado sus minutos en las últimas semanas, y el alemán se había ganado el puesto en la delantera por encima del propio Gyökeres. Su salida modifica los planes del DT español.

We've been forced into an early change...



↩️ Havertz

🔛 Gyokeres



🔴 1-0 ⚫️ (34) pic.twitter.com/7OsHDHmCy2 — Arsenal (@Arsenal) April 25, 2026

El parte médico todavía no se conoció, aunque su presencia en el partido en Madrid queda comprometida. Los Gunners siguen de cerca su evolución con la expectativa de contar con él para el partido eliminatorio.

La de Havertz es una más en una plantilla que ya tenía un par de bajas. Mikel Merino se encuentra descartado para lo que resta de la temporada, mientras que Jurrien Timber avanza en su recuperación y podría reintegrarse en los próximos partidos.

La posible ausencia de Havertz representa un golpe en la estructura ofensiva de un equipo que, más que nunca, deberá reacomodarse en función de las opciones disponibles para no perder las competencias en las que sigue vivo.

Eze, otra baja importante para el Arsenal

La mala suerte de los Gunners no terminó ahí. El atacante inglés Eberechi Eze, anotador del 1-0, tuvo que salir de cambio al minuto 54 después de sufrir molestias físicas. El futbolista del Arsenal se sentó en el terreno de juego para poder ser atendido por el equipo médico y fue sustituido por Gabriel Martinelli.

Arsenal v Newcastle United - Premier League | David Price/GettyImages

Ambos jugadores podrían perderse el vital partido de ida de semifinales de la Champions League ante el Atlético de Madrid el miércoles 29 de abril, e incluso su participación en el Mundial 2026 podría estar en riesgo.