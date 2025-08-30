¿Se quedan sin bomba para el Apertura 2025? Borja Mayoral no llegará a Rayados de Monterrey

Monterrey es uno de los claros contendientes para conseguir el título del torneo Apertura 2025 de la Liga MX. La escuadra dirigida por Domenec Torrent tiene una de las plantillas más fuertes de todo el futbol mexicano, sin embargo, al conjunto regiomontano le hace falta una pieza vital: un centro delantero de garantías.

Actualmente, Rayados cuenta solamente con Germán Berterame y Roberto de la Rosa para cubrir la posición de 'nueve'. La directiva albiazul ha buscado un refuerzo en esa posición y parecía que el elegido sería Borja Mayoral, actual futbolista del Getafe.

Parecía que las negociaciones iban bien encaminadas para que el atacante de 28 llegara a la Liga MX, pero de acuerdo con un reporte reciente, esto no sucederá.

El periodista César Luis Merlo indicó a través de sus redes sociales que Borja Mayoral no llegará a Rayados de Monterrey.

🚨[EXCLUSIVO] Borja Mayoral no viene a Rayados. Se lo confirmó su agente a @superdeportivo. Sus declaraciones, aquí. ⬇️https://t.co/rmP2IgXDHR pic.twitter.com/NIUU9Xunxk — César Luis Merlo (@CLMerlo) August 30, 2025

De acuerdo con este reporte, el goleador consideró seriamente la posibilidad de fichar con el conjunto regiomontano, pero terminó rechazando la propuesta para seguir jugando en el futbol europeo. El agente de Mayoral habría confirmado dicha información al periodista.

Para el jugador fue un honor que lo haya buscado un club tan importante como Monterrey y donde hay tantos españoles Alejandro Camaño, agente de Borja Mayora

Sevilla FC v Getafe CF - LaLiga EA Sports | Fran Santiago/GettyImages

Borja Mayoral seguirá analizando las ofertas que tiene en el Viejo Continente. Monterrey, por su parte, tiene hasta el 12 de septiembre para encontrar al delantero que venga a competir con Berterame y De la Rosa.