Se retrasa 15 minutos el Tigres UANL vs Necaxa por caos vial

Como ya se ha vuelto una constante en este peculiar torneo de Apertura 2025, el duelo entre Tigres UANL y Necaxa sufrió un retraso de 15 minutos. Sin embargo, a diferencia de otros encuentros recientes —como el Chivas vs Tigres UANL, donde las condiciones climatológicas fueron las responsables—, en esta ocasión el motivo fue completamente distinto.

El enfrentamiento, correspondiente a la jornada 13 del campeonato, estaba programado para arrancar a las 21:00 horas (tiempo de México) en el Estadio Universitario. No obstante, el pitazo inicial se tuvo que posponer hasta las 21:15 hrs debido al severo caos vial que afecta la ciudad de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, sede del conjunto felino.

De acuerdo con lo informado, el equipo visitante, los Hidrorayos de Necaxa, fue el principal afectado por el tráfico, lo que provocó su llegada tardía al inmueble universitario. Ante la situación, y para evitar cualquier desventaja deportiva o irregularidad en la logística del encuentro, las autoridades determinaron retrasar el inicio 15 minutos, garantizando así que ambos clubes pudieran cumplir con el calentamiento y los preparativos previos en igualdad de condiciones.

El caso llamó la atención porque se suma a una serie de retrasos que han marcado el desarrollo de este torneo Apertura 2025. En semanas anteriores, otros partidos también comenzaron más tarde de lo previsto, aunque en la mayoría de los casos las causas estuvieron relacionadas con factores externos como tormentas eléctricas o lluvias intensas. Esta vez, el clima no tuvo nada que ver: fue el tráfico el que impuso su propio horario.

El fenómeno del congestionamiento vial en el área metropolitana de Monterrey ha sido tema recurrente entre los aficionados y medios locales, sobre todo cuando coincide con la celebración de partidos de alto perfil. Lo cierto es que el retraso de este Tigres UANL vs Necaxa vuelve a poner sobre la mesa un problema que, más allá del futbol, refleja la compleja movilidad que vive una de las ciudades más futboleras de México.