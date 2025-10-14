Se reveló el motivo por el que el Manchester United no pudo fichar a Viktor Gyökeres

Viktor Gyökeres debutó en la Premier League con el Arsenal en Old Trafford en la primera jornada de la temporada 2025/26. Pero si su antiguo equipo, el Sporting de Lisboa, se hubiera salido con la suya, el prolífico sueco habría fichado por el Manchester United en lugar de los Gunners.

A pesar de presentar un paquete de traspaso más atractivo que el de sus rivales de la Premier League, fue el propio jugador quien forzó su fichaje por el Arsenal en lugar de los Red Devils

El proceso de fichar a Gyökeres en Lisboa fue agotador para los Gunners. Entre acusaciones de chantaje, traición y una huelga de jugadores, el Arsenal finalmente logró cerrar un acuerdo por un valor inicial de 63,5 millones de euros (73,7 millones de dólares) con otros 10 millones de euros en complementos relacionados con el rendimiento.

Sporting Clube de Portugal v Manchester City - UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD4 | Gualter Fatia/GettyImages

Esta novela se complicó tanto porque Gyökeres y su equipo de asesores creían que ya habían acordado una tarifa que el Sporting aceptaría antes de que se abriera el mercado de fichajes.



El club luso también atravesaba un período de transición en el fichaje tras la llegada de su director deportivo, Hugo Viana, al Manchester City, lo que llevó al presidente del club, Frederico Varandas, a declarar públicamente que no existía tal pacto de caballeros.

Uno de los representantes de Gyökeres, Jonathan Chalkias, reveló recientemente que el Sporting insistía tanto en controlar el próximo destino de su delantero que "llegaron a un acuerdo con el Manchester United a nuestras espaldas". Chalkias afirmó que el equipo entrenado por Ruben Amorim, exentrenador de Gyökeres en el Sporting, "ofreció un traspaso más alto".



Fabrizio Romano respaldó la afirmación de que las negociaciones entre el United y el Sporting estaban "cerradas", revelando que, si bien los gigantes de la Premier League en decadencia ofrecían un traspaso fijo inferior a los 63,5 millones de euros que pagó el Arsenal, habían acordado "mejores primas".



Naturalmente, este mejor paquete económico y la ventaja añadida de echarle la culpa a los agentes de Gyökeres resultaron doblemente atractivos para el Sporting. Romano afirma que el vigente campeón portugués "presionó como un loco" para enviar a su número 9 a Old Trafford, solo para encontrarse con una firme negativa de Gyökeres.



Se cree que el cariño de este talismán desenfrenado por los Gunners fue el factor decisivo para el fichaje. Para satisfacer las exigencias de su cliente, los agentes de Gyökeres tuvieron que renunciar a su comisión de contratación habitual del 10 %. Como bien señaló Chalkias: "Es mucho dinero. Quizás Viktor debería responder a esa cantidad algún día".