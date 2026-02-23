¿Se suspende el amistoso entre México e Islandia?

La inseguridad que atraviesa el país ha comenzado a colarse en un terreno que, en teoría, debería funcionar como espacio de escape: el fútbol. En las últimas horas se han suspendido partidos en ligas inferiores y también encuentros de la Liga MX Femenil, una señal clara de que el balón ya no rueda en una burbuja ajena a la realidad social.

Bajo este contexto, se ha activado una nueva alerta que involucra directamente a la selección mexicana. El periodista deportivo David Faitelson publicó en su cuenta de X (antes Twitter) que se estaría evaluando la posibilidad de suspender el partido amistoso entre México e Islandia, programado para el próximo miércoles 25 de febrero de 2026, en la ciudad de Querétaro.

La información, de acuerdo con lo compartido por el propio comunicador, surge a partir de una fuente cercana a la Federación Mexicana de Futbol, ante la situación que se vive en la sede designada para el encuentro. La Sselección nacional tenía contemplado viajar en las próximas horas a Querétaro para disputar el compromiso internacional, aunque el plan podría modificarse.

America v Chivas - Torneo Apertura 2024 Liga MX | Jam Media/GettyImages

La selección mexicana de futbol tenía planeado viajar en las próximas horas a Querétaro, sede del juego ante Islandia. Me dice una fuente de la FMF que se está evaluando la situación… David Faitelson

Medios como MARCA hablan ya de una reunión express en la Federación Mexicana de Fútbol, a través de la cual llegaron a la conclusión de que el duelo podría llevarse a cabo, al margen de la dura problemática que aqueja a la nación.

🚨 Tras una reunión express la Federación Mexicana de Futbol 🇲🇽 ha dado luz verde al amistoso 🆚 Islandia pese a los enfrentamientos y narcobloqueos que vive el territorio mexicano tras la muerte de Nemesio Oseguera “El Mencho” #mexico #seleccionmexicana #futbol #amistoso #fmf pic.twitter.com/rUSS12OcZj — MARCA México 🇲🇽 (@MarcaMexico_) February 23, 2026

Por ahora, no existe una postura oficial por parte de la FMF ni un anuncio definitivo sobre la cancelación o reprogramación del partido, pero el simple hecho de que la posibilidad esté sobre la mesa refleja el momento que se vive alrededor del balompié nacional.

Hay quienes observan este episodio como una prueba incómoda de cara al escaparate internacional. Y es que, en medio de la discusión sobre la capacidad organizativa del país para albergar eventos de gran magnitud, la conversación vuelve inevitablemente al Mundial 2026. Especialmente cuando uno de los estados señalados como más golpeados por esta problemática es Jalisco, entidad que figura como una de las sedes mundialistas.

Resulta triste constatar cómo la pelota, símbolo de ilusión y fiesta, termina manchada por temas sociales que rebasan por completo al deporte.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026