Seattle Sounders vs Inter Miami: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico por la Leagues Cup 2025
El Seattle Sounders será el anfitrión frente a Inter Miami en la gran final de la Leagues Cup 2025 en donde The Sounders clasificaron eliminando a Los Angeles Galaxy por 0-2 en calidad de visitantes. Mientras que, el cuadro de las garzas hizo lo propio al eliminar a Orlando City 2-1 en el tiempo reglamentario.
De esa manera, te dejamos con la información sobre este interesante compromiso que será la tercera edición de este certamen tras tres años de haberse hecho oficial.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Seattle Sounders vs Inter Miami?
- Ciudad: Seattle, Washington
- Estadio: Lumen Field
- Fecha: domingo 31 de agosto
- Horario: 20:00 horas (Estados Unidos), 18:00 horas (México), 02:00 horas (España)
¿Cómo se podrá ver el Seattle Sounders vs Inter Miami en TV y streaming?
Apple TV MLS Season Pass (transmisión internacional)
Últimos 5 partidos de Seattle Sounders
Rival
Resultado
Competición
LA Galaxy
0-2 V
Leagues Cup
Sporting
5-2 V
MLS
Puebla
0-0 E
Leagues Cup
Minnesota
1-0 D
MLS
LA Galaxy
0-4 v
MLS
Últimos 5 partidos de Inter Miami
Rival
Resultado
Competición
Orlando City
3-1 V
Leagues Cup
DC United
1-1 E
MLS
Tigres
2-1 V
Leagues Cup
LA Galaxy
3-1 V
MLS
Orlando City
4-1 D
MLS
Últimas noticias de Seattle Sounders
El conjunto de Seattle podrá tener de regreso a su delantero Danny Musovski tras haber cumplido con su expulsión, sin embargo, volverán a contar con una ausencia titular ya que su lateral izquierdo Nouhou Tolo fue expulsado y no podrá ver acción en la final.
Últimas noticias de Inter Miami
Con un doblete de Lionel Messi y uno más de Telasco Segovia, el cuadro rosado se volvió a meter a una final de Leagues Cup en tres años al derrotar al Orlando City.
Posibles alineaciones de Seattle Sounders vs Inter Miami
Seattle Sounders: Andrew Thomas; Alex Roldan, Yeimar Gómez Andrade, Jackson Ragen, Reed Baker-Whiting; Paul Rothrock, Obed Vargas, Cristian Roldan, Pedro de la Vega; Jordan Ferreira y Danny Musovski.
Inter Miami: Óscar Ustari; Marcelo Weigandt, Gonzalo Luján, Maximiliano Falcón, Jordi Alba; Tadeo Allende, Rodrigo De Paul, Sergio Busquets, Telasco Segovia; Lionel Messi y Luis Suárez.
Pronóstico SI
Seattle Sounders 1-2 Inter Miami
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.