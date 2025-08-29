Seattle Sounders vs Inter Miami: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico por la Leagues Cup 2025

El Seattle Sounders será el anfitrión frente a Inter Miami en la gran final de la Leagues Cup 2025 en donde The Sounders clasificaron eliminando a Los Angeles Galaxy por 0-2 en calidad de visitantes. Mientras que, el cuadro de las garzas hizo lo propio al eliminar a Orlando City 2-1 en el tiempo reglamentario.

De esa manera, te dejamos con la información sobre este interesante compromiso que será la tercera edición de este certamen tras tres años de haberse hecho oficial.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Seattle Sounders vs Inter Miami?

Ciudad: Seattle, Washington

Estadio: Lumen Field

Fecha: domingo 31 de agosto

Horario: 20:00 horas (Estados Unidos), 18:00 horas (México), 02:00 horas (España)

¿Cómo se podrá ver el Seattle Sounders vs Inter Miami en TV y streaming?

Apple TV MLS Season Pass (transmisión internacional)

Últimos 5 partidos de Seattle Sounders

Rival Resultado Competición LA Galaxy 0-2 V Leagues Cup Sporting 5-2 V MLS Puebla 0-0 E Leagues Cup Minnesota 1-0 D MLS LA Galaxy 0-4 v MLS

Últimos 5 partidos de Inter Miami

Rival Resultado Competición Orlando City 3-1 V Leagues Cup DC United 1-1 E MLS Tigres 2-1 V Leagues Cup LA Galaxy 3-1 V MLS Orlando City 4-1 D MLS

Últimas noticias de Seattle Sounders

El conjunto de Seattle podrá tener de regreso a su delantero Danny Musovski tras haber cumplido con su expulsión, sin embargo, volverán a contar con una ausencia titular ya que su lateral izquierdo Nouhou Tolo fue expulsado y no podrá ver acción en la final.

Últimas noticias de Inter Miami

Con un doblete de Lionel Messi y uno más de Telasco Segovia, el cuadro rosado se volvió a meter a una final de Leagues Cup en tres años al derrotar al Orlando City.

Posibles alineaciones de Seattle Sounders vs Inter Miami

Seattle Sounders: Andrew Thomas; Alex Roldan, Yeimar Gómez Andrade, Jackson Ragen, Reed Baker-Whiting; Paul Rothrock, Obed Vargas, Cristian Roldan, Pedro de la Vega; Jordan Ferreira y Danny Musovski.

Inter Miami: Óscar Ustari; Marcelo Weigandt, Gonzalo Luján, Maximiliano Falcón, Jordi Alba; Tadeo Allende, Rodrigo De Paul, Sergio Busquets, Telasco Segovia; Lionel Messi y Luis Suárez.

Pronóstico SI

Seattle Sounders 1-2 Inter Miami

