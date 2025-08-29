Sports Illustrated Fútbol

Seattle Sounders vs Inter Miami: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico por la Leagues Cup 2025

El conjunto de las garzas jugará su segunda final del certamen binacional en tres años
Benjamín Guerra|
La previa de Seattle Sounders vs Inter Miami en la final de la Leagues Cup 2025
La previa de Seattle Sounders vs Inter Miami en la final de la Leagues Cup 2025 | Rich Storry/GettyImages

El Seattle Sounders será el anfitrión frente a Inter Miami en la gran final de la Leagues Cup 2025 en donde The Sounders clasificaron eliminando a Los Angeles Galaxy por 0-2 en calidad de visitantes. Mientras que, el cuadro de las garzas hizo lo propio al eliminar a Orlando City 2-1 en el tiempo reglamentario.

De esa manera, te dejamos con la información sobre este interesante compromiso que será la tercera edición de este certamen tras tres años de haberse hecho oficial.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Seattle Sounders vs Inter Miami?

  • Ciudad: Seattle, Washington
  • Estadio: Lumen Field
  • Fecha: domingo 31 de agosto
  • Horario: 20:00 horas (Estados Unidos), 18:00 horas (México), 02:00 horas (España)

¿Cómo se podrá ver el Seattle Sounders vs Inter Miami en TV y streaming?

Apple TV MLS Season Pass (transmisión internacional)

Últimos 5 partidos de Seattle Sounders

Rival

Resultado

Competición

LA Galaxy

0-2 V

Leagues Cup

Sporting

5-2 V

MLS

Puebla

0-0 E

Leagues Cup

Minnesota

1-0 D

MLS

LA Galaxy

0-4 v

MLS

Últimos 5 partidos de Inter Miami

Rival

Resultado

Competición

Orlando City

3-1 V

Leagues Cup

DC United

1-1 E

MLS

Tigres

2-1 V

Leagues Cup

LA Galaxy

3-1 V

MLS

Orlando City

4-1 D

MLS

Últimas noticias de Seattle Sounders

El conjunto de Seattle podrá tener de regreso a su delantero Danny Musovski tras haber cumplido con su expulsión, sin embargo, volverán a contar con una ausencia titular ya que su lateral izquierdo Nouhou Tolo fue expulsado y no podrá ver acción en la final.

Últimas noticias de Inter Miami

Con un doblete de Lionel Messi y uno más de Telasco Segovia, el cuadro rosado se volvió a meter a una final de Leagues Cup en tres años al derrotar al Orlando City.

Posibles alineaciones de Seattle Sounders vs Inter Miami

Seattle Sounders: Andrew Thomas; Alex Roldan, Yeimar Gómez Andrade, Jackson Ragen, Reed Baker-Whiting; Paul Rothrock, Obed Vargas, Cristian Roldan, Pedro de la Vega; Jordan Ferreira y Danny Musovski.

Inter Miami: Óscar Ustari; Marcelo Weigandt, Gonzalo Luján, Maximiliano Falcón, Jordi Alba; Tadeo Allende, Rodrigo De Paul, Sergio Busquets, Telasco Segovia; Lionel Messi y Luis Suárez.

Pronóstico SI

Seattle Sounders 1-2 Inter Miami

Más noticias sobre la MLS

Published | Modified
Benjamín Guerra
BENJAMÍN GUERRA

Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.

Home/Futbol