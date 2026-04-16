Seattle Sounders vs Tigres UANL: previa, predicciones y alineaciones

El Club Tigres UANL visita al Seattle Sounders en la vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup 2026, luego de haberse quedado con la ventaja por 2-0 en el encuentro de ida en San Nicolás de los Garza.

Los dirigidos por Guido Pizarro tienen experiencia en este torneo pues han participacido en mucchas ediciones en los últimos 15 años, de hecho ya han conquistado el torneo en una oportunidades, por lo que vemos que es posible que se mantengan en el torneo.

De esa manera, los dejamos con la información más relevante sobre este enfrentamiento en el episodio de vuelta en Estados Unidos.

Pronóstico SI Fútbol

El conjunto mexicano llegará con buena inercia tras tener la ventaja 2-0 en el global, además, vienen de golear al líder en el campeonato mexicano de Primera División, por lo que es muy probable que logran su clasifación.

Incluso perdiendo por solo un gol avanzar de ronda, por ese motivo los vemos perdiendo por máximo un gol o un empate cerrardo.

Seattle Sounders 2-1 Tigres UANL

¿A qué hora se juega el Seattle Sounders vs Tigres UANL?

Ciudad : Seattle

: Seattle Estadio : Lumen Field

: Lumen Field Fecha : miércoles 15 de abril

: miércoles 15 de abril Hora: 23:30 EE.UU. (Este), 21:30 MX

El Lumen Field será sede del partido | Alika Jenner/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Seattle Sounders y el Tigres UANL (único partido)

Seattle Sounders : 0

: 0 Empate : 0

: 0 Tigres UANL: 1

Último partido entre ambos: 08/04/26 - Tigres UANL 2-0 Seattle Sounders - Concacaf Champions Cup 2026

Últimos 5 partidos

Seattle Sounders Tigres UANL Tigres 2-0 Seattle Sounders 08/04/26 Tigres UANL 4-1 Chivas 11/04/26 Dynamo 0-1 Seattle Sounder 04/04/26 Tigres 2-0 Seattle Sounders 08/04/26 Minnesota 0-0 Seaatle Sounders 22/03/26 Tijuana 1-0 Tigres UANL 03/04/26 Seattle Sounder 2-1 Whitecaps 18/03/26 Juárez 2-1 Tigres UANL 22/03/26 San Jose 0-1 Seattle Sounders 15/03/26 Tigres 5-1 Cincinnati 19/03/26

¿Cómo ver el Seattle Sounders vs Tigres UANL por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Fox Sports 1, fuboTV, TUDN USA, TUDN.com, Foxsports.com, TUDN App, ViX, FOX Sports App y FOX One México FOX Obe

Últimas noticias de Seattle Sounders

NEWS | Midfielder Nikola Petković underwent successful right knee ACL reconstruction surgery and has been placed on the Season Ending Injury list.



Best of luck on your road to recovery, Nikola!



READ ➡️ https://t.co/A9Pn7RSvJA pic.twitter.com/KG3r9w0QXO — Seattle Sounders FC (@SoundersFC) April 10, 2026

Sounders anunció que el mediocampista Nikola Petković se sometió con éxito a una cirugía de reconstrucción del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Petković ha sido incluido en la lista de lesionados de fin de temporada y, por lo tanto, no podrá jugar durante el resto de la temporada 2026.

Petković, de 23 años, se unió al Sounders FC cedido por el Charlotte FC antes de la temporada 2026 y disputó seis partidos en todas las competiciones antes de la lesión.

Posible alineación de Seattle Sounders (4-2-3-1): Stefan Frei; Alex Roldan, Kalani Kossa-Rienzi, Jackson Ragen, Nouhou Tolo; Snyder Brunell, Cristian Roldán; Paul Arriola, Albert Rusnák, Paul Rothrock y Jordan Morris.

Últimas noticias de Tigres UANL

El conjunto regio consiguió una goleada frente al líder del certamen, el Guadalajara en 'El Volcán', 4-1 fue el resultado final el cuadro felino y lograron escalar peldaños en la zona de clasificación a la Liguilla.

Los atacantes estuvieron finos con el doblete de Juan Brunetta y goles de Ángel Correa y el Búfalo Aguirre.

Posible alineación de Tigres UANL (4-2-3-1): Nahuel Guzmán; Jesús Garza, Vladimir Loroña; Rômulo Zwarg, Jesús Angulo; César Araujo, Fernando Gorriarán; Diego Lainez, Ángel Correa, Ozziel Herrera; Rodrigo Aguirre.

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