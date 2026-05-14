Senegal llega al Mundial 2026 en circunstancias muy curiosas y difíciles de creer.

Al igual que en 2022, cuando los Leones de Teranga llegaron a Catar como vigentes campeones de la Copa Africana de Naciones, parecía que volverían a afrontar el torneo como reyes del continente, tras haber derrotado a Marruecos en la final.

Pero dos meses después de su victoria por 1-0 en la prórroga, el resultado fue revocado de forma increíble. La Junta de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) dictaminó que Senegal había perdido el partido por abandono tras dejar el terreno de juego cuando a Marruecos se le concedió un penal en los últimos minutos, que finalmente falló.

¿El resultado? Marruecos se coronó campeón a posteriori, y Senegal fue despojado del título en una de las decisiones más inauditas y controvertidas de los últimos tiempos.

¿Cómo los deja esto de cara al Mundial? Se espera un equipo con ganas de demostrar su coraje, no solo contra Marruecos, sino contra el mundo entero. Y aunque la motivación estará por las nubes, convertirla en éxito en el escenario más importante no será fácil, sobre todo tras quedar encuadrados en el llamado "Grupo de la Muerte" junto a Francia y Noruega.

El camino hacia el Mundial

Record clasificatorio: 7G-3E-0D

Goles a favor / recibidos: 22 / 3

Goleador: Sadio Mané (5)

Asistidor: Habib Diallo (3)

Como era de esperarse de los casi campeones de África, Senegal disfrutó de una sólida campaña de clasificación para la Copa del Mundo, manteniéndose invicto y ganando siete de sus 10 partidos para superar a la República Democrática del Congo y clasificarse directamente.

FBL-WC-2026-AFRICA-QUALIFIER-SEN-MRT | PATRICK MEINHARDT/GettyImages

Los hombres de Thiaw, aparte de ganarle dos veces a la débil Sudán del Sur y una vez a Mauritania, no pasaron por arriba a sus rivales del Grupo B. En cambio, demostraron ser un equipo increíblemente difícil de quebrar, habiéndoles convertido sólo tres goles, pero ofreciendo la suficiente contundencia en ataque para conseguir una serie de victorias ajustadas pero claves.

El calendario en el Mundial

RIVAL FECHA ESTADIO FRANCIA 16/6 Metlife Stadium NORUEGA 22/6 Metlife Stadium IRAK 26/6 BMO Field

Entrenador: Pape Thiaw

Senegal v Peru - International Friendly | Catherine Steenkeste/GettyImages

Experiencia en Mundiales: el senegalés hace su debut mundialista.

Logros: CAF (2022), subcampeón CAF (2025)

Tiempo dirigiendo a Senegal: un año y cuatro meses.

Pape Thiaw es un director técnico con poca experiencia. A nivel de clubes, solo dirigió al Niarry Tally de Senegal, mientras que a nivel internacional estuvo al frente del equipo A de Senegal, compuesto únicamente por jugadores que militan en ligas locales, antes de asumir la dirección de la selección absoluta en diciembre de 2024.

Desde entonces, sin embargo, su trayectoria fue difícil de refutar: una eliminatoria casi impecable para el Mundial y una campaña casi perfecta en la Copa Africana. Lo que los aficionados en América del Norte van a observar con atención es cómo este apasionado entrenador afronta la adversidad, ya que, a sus 45 años, fue quien sacó a Senegal del campo en su polémico partido contra Marruecos.

¿Cómo juega Senegal?

Formación preferida: 4-3-3

Estilo: híbrido

Fortalezas: ritmo en el contraataque, líderes experimentados.

Debilidades: falta de creatividad en el mediocampo.

Bajo la dirección de Thiaw, Senegal se define menos por una estructura rígida y más por la flexibilidad, adaptando constantemente su formación en función del rival y del desarrollo del partido.

Dicho esto, existen algunos principios claros. En posesión de la pelota, Senegal suele formar con un 4-3-3, con un doble pivote en el mediocampo que proporciona la base para que sus laterales se proyecten al ataque y generen superioridad numérica en las bandas.



Sin embargo, sin posesión, Senegal cambia de estrategia: se repliega a un 4-4-2, presionando de forma más individual en la parte alta del campo para forzar pelotas largas precipitadas, antes de adoptar un bloque bajo compacto de 5-4-1 al defender más atrás.

Es un sistema fluido y adaptable que les permite ser tanto ofensivos en ataque como disciplinados sin la pelota, ajustándose sin problemas a lo que exija el partido.

Los jugadores a seguir

Factor X: si Senegal quiere superar a Francia y Noruega en el Grupo I, va a tener que contener a dos delanteros tan potentes como Kylian Mbappé y Erling Haaland; una responsabilidad que va a caer en gran medida sobre el capitán Kalidou Koulibaly. Por suerte, su presencia en defensa es imponente.

FBL-AFR-2025-MATCH 45-MLI-SEN | ABDEL MAJID BZIOUAT/GettyImages

Revelación: los aficionados del West Ham United ya saben lo bueno que es El Hadji-Malick Diouf. Lo que el resto del mundo aún no vió es la genialidad de sus centros al área, con su precisión milimétrica y su efecto magistral. Recuerden nuestras palabras: los buscadores de talento estarán atentos.

La equipación que usará el conjunto senegalés

Equipación de Senegal para la Copa del Mundo | Puma

Senegal se apoyó fuerte en su cultura e identidad para sus camisetas de la Copa del Mundo 2026.

La camiseta local, sobre una base blanca impoluta, luce un vibrante estampado inspirado en los 'Car Rapide', los icónicos minibuses pintados a mano de Dakar que son auténticas obras de arte sobre ruedas. La segunda camiseta, de color verde, presenta una llamativa franja caleidoscópica en el centro, inspirada, según se dice, en el ritmo y la energía del 'mbalax', el género musical característico del país.

FBL-WC-2026-AFRICA-QUALIFIER-SEN-MRT | PATRICK MEINHARDT/GettyImages

Posible alineación titular de Senegal

Posible XI de Senegal | FootballUser

Es probable que el XI de Senegal combine la energía juvenil con la experiencia. En la delantera, el máximo goleador histórico, Sadio Mané, probablemente forme pareja con Nicolas Jackson e Iliman Ndiaye, mientras que Ismaïla Sarr, del Crystal Palace, a pesar de una temporada estelar, aparece como una opción desde el banco.

El mediocampo estará liderado por Idrissa Gueye, el jugador con más partidos en la historia de la selección, flanqueado por el talentoso Habib Diarra y Pape Gueye o Pape Matar Sarr.

En la defensa, los veteranos Kalidou Koulibaly y Moussa Niakhaté liderarán la zaga central, mientras que los laterales probablemente cuenten con jóvenes promesas como Antoine Mendy y El Hadji Malick Diouf.

Estado de forma actual

Senegal solo jugó un partido desde la final de la Copa Africana de Naciones: una victoria amistosa por 2-0 sobre Perú. Contando ese resultado y la final del torneo continental antes de que se anulara, el equipo de Thiaw se mantiene invicto desde enero de 2024, poco después de que asumiera el cargo.

Es una racha impresionante de cara al Mundial, y no hay dudas de que Senegal está confiado de poder mantenerla unos partidos más.

¿Qué podemos esperar de los aficionados senegaleses?

Si hay algo con lo que siempre se puede contar de los aficionados de Senegal en un Mundial, son los colores. Suelen lucir todo tipo de atuendos, desde elaborada pintura corporal y conjuntos de inspiración tribal hasta ropa de estilo militar en amarillo, rojo y verde, y llamativos gorros y cascos.

FBL-WC-2026-AFRICA-QUALIFIER-SEN-MRT | PATRICK MEINHARDT/GettyImages

Lamentablemente, no estarán en gran número en el Mundial de 2026. Debido a una política estadounidense implementada bajo el mandato del presidente Donald Trump, Senegal fue incluido el pasado diciembre en la lista de países cuyos ciudadanos tienen restricciones para viajar a Estados Unidos.

Lo que el país espera

Como la segunda selección africana mejor clasificada a la Copa del Mundo y finalista de la Copa Africana, los aficionados senegaleses tienen grandes esperanzas puestas en el equipo este verano.

Lo más lejos que llegaron los 'Leones de Teranga' fue en 2002, cuando debutaron con una sorprendente victoria por 1-0 sobre la vigente campeona, Francia, y aprovecharon ese impulso para llegar a cuartos de final.



Esta vez, Senegal se enfrenta de nuevo a Francia en su primer partido, y en los papeles, la plantilla es mucho, muchísimo más fuerte que entonces.

Y finalmente …

A quién no quiere enfrentarse Senegal: Marruecos.

Una estadística que define a Senegal: Pape Thiaw solo conoció la derrota en dos ocasiones desde que asumió el cargo en diciembre de 2024, y uno de esos partidos fue la mencionada final de la Copa Africana.

Si todo sale mal: la culpa será de Marruecos.

¿Qué va a decir todo el mundo si Senegal queda eliminada en fase de grupos? Senegal sufrió un duro golpe por segunda vez en cuestión de meses.