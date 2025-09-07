Serbia vs Inglaterra: cómo ver el partido, posibles alineaciones y pronóstico

Serbia e Inglaterra se medirán en un encuentro en el que los serbios disputarán un partido como locales correspondiente a la clasificación del Mundial de este próximo verano, ante una de las mejores selecciones del momento liderada por su nuevo técnico Thomas Tuchel.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Serbia vs Inglaterra?

Ciudad : Belgrado, Serbia

Fecha : martes 9 de septiembre

Horario: 14:45hs (US),12:45hs (MX), 20:45hs (ESP), 15:45hs (ARG),

Estadio: Stadion Raijko Mitic

¿Cómo se podrá ver el Serbia vs Inglaterra en TV y streaming online?

El partido estará disponible en vivo para todos los suscriptores de UEFA a través de UEFA TV PPV

Últimos 5 partidos de Serbia

Rival Resultado Competición Andorra 3-0 V Clasificación Mundial Albania 0-0 E Clasificación Mundial Austria 2-0 V Nations League Austria 1-1 E Nations League Dinamarca 0-0 E Nations League

Últimos 5 partidos de Inglaterra

Rival Resultado Competición Senegal 1-3 D Amistoso Andorra 0-1 V Clasificación Mundial Letonia 3-0 V Clasificación Mundial Albania 2-0 V Clasificación Mundial Irlanda 5-0 V Nations League

Últimas noticias de Serbia

Serbia v Andorra - European Qualifiers Group K - FIFA World Cup 2026 | Srdjan Stevanovic/GettyImages

La selección serbia viene de disputar sus dos últimos encuentros de clasificación al Mundial 2026 sin conocer la derrota. Sin embargo, ocupan el tercer lugar en la tabla de clasificación con tan solo cuatro puntos justo por debajo de la selección de Albania y a la que se medirán este martes, la de Inglaterra. Y con dos partidos que todavía les falta por disputar.

Últimas noticias de Inglaterra

England Men's Training & Press Conference | Carl Recine/GettyImages

La selección inglesa es una de las selecciones favoritas a llevarse este verano la Copa del Mundo, y así lo está demostrando en la clasificación para el campeonato. Sin perder ni empatar ningún solo partido y logrando la victoria en absolutamente todos los encuentros que ha disputado. Ahora se medirá a Serbia, selección que está buscando la clasificación a los play offs directamente con Albania.

Posibles alineaciones

Serbia: Petrovic, Stojic, Milenkovic, Pavlovic, Gudelj, Lukic, Katai, Zivkovic, Terzic, Vlahovic y Mitrovic

Inglaterra: Henderson, Walker, Chalobah, Colwill, Lewis-Skelly, Gallagher, Rice, Gordon, Saka, Kane y Eze

Pronóstico SI

El equilibrio es notable: Inglaterra parte con ventaja según las casas de apuestas, pero Serbia tiene argumentos sólidos como jugar en casa y contar con un delantero de élite. Bajo el mando de Thomas Tuchel, el equipo ha sido sólido, con tres triunfos en la fase de clasificación, sin goles encajados hasta ahora. Sin embargo, acumula bajas significativas, especialmente en defensa; John Stones ha sido descartado por lesión, dejando a Tuchel con opciones como Marc Guéhi y Ezri Konsa.