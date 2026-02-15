Sergio Canales exigió al cuerpo técnico durante al triunfo de Rayados contra León

Rayados de Monterrey sumó una victoria frente a León gracias a la solitaria anotación del español Sergio Canales a pase del argentino Luca Orellano, en la Jornada 6 del Clausura 2026, de la Liga MX. De este modo, el equipo regio volvió a la senda del triunfo tras dos jornadas sin lograrlo.

🇪🇸 SERGIO CANALES 🟦⬜️🟦⬜️



¡Gol ante León!



En 110 partidos con Monterrey:



🔥67 incidencias directas a gol

⚽️ 45 goles +22 asistencias



¡El 10 de @Rayados de Monterrey! pic.twitter.com/WCf7RSdMa4 — Xavier Sol la Lande (@XaviSol_) February 15, 2026

No todas fueron buenas noticias para La Pandilla porque perdió por lesión al delantero francés Anthony Martial, quien antes de acabar el primer tiempo abandonó el campo por una luxación en el hombro derecho, siendo llevado a la brevedad al hospital para poder estabilizarlo.



Una de las curiosidades del encuentro fue cuando el autor del único tanto le pareció recriminar al cuerpo técnico encabezado por el español Jordi Guerrero, recordando que su compatriota Domènec Torrent tuvo que ver todo desde las gradas ya que fue expulsado la fecha anterior contra el América.



Tal pareciera que el capitán albiazul estaba bastante molesto, exigiendo mayor entendimiento en el campo, aun cuando estaban siendo los dueños del balón. Luego de intercambiar diálogos con el auxiliar, el mediocampista regresó al terreno de juego, mas parecía poco convencido de las instrucciones y la charla realizada.

Sergio Canales dialogando con el cuerpo técnico en la banca. Se nota desentendido y en desacuerdo…su exigencia es máxima. CAPITÁN. pic.twitter.com/ksQQJ7qWUe — Soy Rayado 🌟 (@SomosRayados) February 15, 2026

Pese a que fue el héroe del encuentro, en las redes sociales estuvo muy dividida la opinión sobre Canales. Mientras los más positivos resaltaban todas sus virtudes y lo que significa para la institución, otros cuestionaban que prefería pasarle las pelotas al argentino Lucas Ocampos o disparar de larga distancia pese a que el serbio Uros Djurdjevic se las pedía continuamente.



Con este resultado, Monterrey quedó ubicado en el quinto sitio de la tabla general con diez unidades, a falta del resto de la jornada, donde podría ser superado por Tigres, Cruz Azul, Necaxa y América. Su siguiente compromiso será visitar a los Pumas en Ciudad Universitaria, el próximo domingo 22 de febrero para la Jornada 7.