Sergio Ramos no seguiría en Rayados

Sergio Ramos no seguiría más en Rayados, según informó El Chiringuito, y el impacto del dato sacudió de inmediato el ecosistema futbolero de Monterrey. La noticia llegó en pleno arranque de la liguilla del Apertura 2025, justo cuando el equipo había dado un golpe de autoridad al derrotar 2-0 al América en el estadio BBVA. El timing no pudo ser más incómodo. Mientras la afición celebraba el triunfo, los reflectores cambiaron de dirección para apuntar al futuro del campeón del mundo en Sudáfrica 2010.

🚨 EXCLUSIVA MUNDIAL @JuanfeSanzPerez 🚨



❌🇲🇽 "RAMOS ha decidido NO SEGUIR EN RAYADOS".



⚽️ "Seguirá jugando, NO SE RETIRARÁ". pic.twitter.com/s7zL2PLZGe — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 28, 2025

La llegada de Sergio Ramos al futbol mexicano representó uno de los movimientos más mediáticos de los últimos años. Rayados lo firmó como pieza estelar, un defensa de élite, con liderazgo probado en el Real Madrid y una trayectoria que lo coloca entre los mejores centrales de la historia. Su fichaje rompió el mercado, con una presentación que se adueñó de los titulares en diarios de todo el mundo. Ahora, su posible salida despierta más preguntas que certezas.

Para los aficionados albiazules, la noticia cayó como un balde de agua fría. No querían ver al español marcharse sin antes levantar un título con la camiseta de Monterrey. Desde su llegada, Ramos había generado una conexión inmediata con la hinchada, que veía en él no solo un refuerzo estelar, sino un símbolo de ambición deportiva. Por eso la duda es inevitable: ¿será el Apertura 2025 la campaña en la que el defensor y el club logren cumplir ese sueño compartido?

Monterrey v America - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

El debut del español en la presente liguilla alimentó ese anhelo. Ramos finalmente pudo disputar la fiesta grande del futbol mexicano tras perderse la liguilla anterior por una lesión que lo dejó fuera de los cuartos de final, instancia en la que Rayados fue eliminado por el Toluca, eventual campeón.

Hoy la incertidumbre domina la conversación. Mientras el equipo sigue en competencia y la ciudad observa de reojo la semifinal, el nombre de Sergio Ramos flota entre expectativas, versiones y emociones encontradas. El futuro del defensor aún no se confirma, pero su posible despedida ya dejó marcada la narrativa de esta liguilla.