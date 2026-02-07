Sergio Ramos podría regresar a Europa para jugar con un histórico club francés

Sergio Ramos vuelve a aparecer en el radar del futbol europeo. Tras no entrar en los planes del Sevilla y permanecer como agente libre, el experimentado defensor se habría ofrecido al Olympique de Marsella, según reportes surgidos en España. El movimiento resulta llamativo, sobre todo porque en semanas recientes se especulaba incluso con la posibilidad de su retiro.

BUSCA NUEVO DESTINO 🇪🇸⚽



Tras no entrar en los planes del Sevilla como agente libre, Sergio Ramos se ofreció al Olympique de Marsella, según reportes desde España. pic.twitter.com/G8bWtGgVs0 — CRACKS (@cracks_oficial) February 6, 2026

Después de su paso por los Rayados de Monterrey, el zaguero español quedó sin equipo. En México disputó un par de torneos con la escuadra regiomontana, donde su fichaje generó gran expectativa por su trayectoria y liderazgo. Sin embargo, la etapa no tuvo el desenlace soñado: entre lesiones y altibajos colectivos, Ramos no pudo disputar una final con Monterrey, un detalle que pesó en la valoración de su ciclo en la Liga MX.

Al concluir su contrato, el nombre del campeón del mundo en Sudáfrica 2010 comenzó a vincularse nuevamente con el Sevilla, club donde se formó. No obstante, esa posibilidad no se concretó y finalmente no hubo regreso al conjunto andaluz. Sin ofertas cerradas sobre la mesa, la incertidumbre creció y algunos reportes apuntaron a que el defensor analizaba seriamente poner punto final a su carrera profesional.

En ese contexto, el presunto ofrecimiento al Olympique de Marsella cambia el panorama. El club francés, histórico y primer equipo del país en conquistar una UEFA Champions League (1993), podría representar una nueva oportunidad para Ramos de mantenerse en la alta competencia europea. A sus 39 años, el central aún confía en su experiencia y liderazgo como argumentos para aportar en un vestidor que busca protagonismo tanto en la Ligue 1 como en competiciones continentales.

Por ahora no existe anuncio oficial, pero la posibilidad de ver a Ramos en Francia reaviva el interés sobre el futuro de uno de los defensores más laureados de su generación.

MÁS NOTICIAS SOBRE FICHAJES Y RUMORES