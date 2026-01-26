Sergio Ramos ya tendría un acuerdo verbal para comprar al Sevilla

El panorama institucional del Sevilla entró en una fase clave durante los últimos días, con movimientos discretos pero determinantes en los despachos del Ramón Sánchez-Pizjuán. Tras una semana de análisis interno, el Consejo de Administración recibió formalmente una propuesta encabezada por Sergio Ramos, acompañado por su hermano René y su asesor de máxima confianza, Julio Senn, quienes acudieron personalmente a presentar el proyecto de adquisición del club.

La oferta contempla la participación directa del ex capitán sevillista como accionista y está respaldada por fondos de inversión internacionales de gran peso. La valoración global de la operación se sitúa en torno a los 400 millones de euros, cifra que coloca la propuesta en un nivel altamente competitivo dentro del proceso de venta.

No obstante, el plan liderado por Ramos no fue el único que llegó a las oficinas del club. El Sevilla manejó al menos una alternativa adicional, cuyo plazo de vigencia concluyó el pasado miércoles 21 de enero, dejando el camino despejado para avanzar con la actual negociación.

Aunque en un primer momento el entorno del ex futbolista se mostraba cauto respecto al desenlace, el escenario dio un giro relevante en las últimas horas. Las posturas entre ambas partes se han acercado de manera significativa.

A falta de que el acuerdo se formalice por escrito, todo apunta a que el desenlace está próximo. Los siguientes días serán determinantes, pero el Sevilla se encuentra ahora mismo muy cerca de cambiar de manos y pasar a ser gestionado por el grupo inversor liderado por Sergio Ramos.

Medios como Mundo Deportivo ya manejan la operación como un hecho consumado, a falta de los últimos trámites formales. De confirmarse, el impacto iría más allá de lo empresarial. Para el sevillismo supondría ver cómo uno de sus grandes referentes completa un recorrido poco habitual en el fútbol actual: primero ídolo sobre el césped y ahora protagonista en la toma de decisiones del club.

Ramos pasaría de defender el escudo en el área a hacerlo desde los despachos, reforzando un vínculo que nunca terminó de romperse. Un giro simbólico y potente, que redefine su figura dentro de la historia del Sevilla y lo coloca no solo como leyenda deportiva, sino también como parte activa de su futuro.

