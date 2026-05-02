El Atlético de Madrid, con un equipo a puro suplente, se llevó una cómoda victoria 2-0 contra el Valencia por la fecha 34 de LaLiga. Diego Simeone, en la conferencia posterior al partido, se deshizo en elogios hacia el rendimiento del grupo y destacó el aporte de los futbolistas surgidos de la cantera.

El DT valoró la respuesta de los juveniles que tuvieron participación en el Mestalla e hizo hincapié en el trabajo formativo puertas adentro. "Estos chicos son trabajo de (Fernando) Torres, no de nosotros. Es un premio para el Atleti", dijo. Además, subrayó la actitud con la que afrontaron el compromiso. "No me sorprende. Cuando uno está en este club tiene que tener estas características. Y si no aparece hay que reclamarlo", expresó.

El Cholo también hizo foco en el desarrollo del encuentro y en la idea previa que tenía para el partido. Explicó que buscaba aprovechar las rupturas en ataque junto a varios futbolistas que pasaron esta teoría a la acción. "El partido estaba pensado como pasó", afirmó, al tiempo que resaltó el rendimiento de futbolistas como Javier Boñar, Javi Morcillo o Rayane Belaid por su labor en la defensa.

💪 Simeone valora en rueda de prensa el trabajo de Fernando Torres con la cantera pic.twitter.com/S7NbWsJ7uI — Diario AS (@diarioas) May 2, 2026

Sobre los goleadores, el entrenador resaltó, más que nada, las cualidades individuales. "Miguel Cubo tiene calidad, le dejé claro lo que necesitamos para contar con futbolistas como él. Iker Luque es lo que se vio", señaló.

En cuanto a Nahuel Molina, Simeone fue al grano en su análisis. "El mejor juego de Molina está en las transiciones, de mitad de cancha para adelante. Tiene gol, tiro y asistencias", analizó. De la mano con esto, indicó que su aporte crece cuando se ubica en posiciones ofensivas.

Valencia CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

El argentino incluyó en su valoración a otros integrantes del plantel que respondieron cuando el equipo los necesitó. Mencionó a jugadores como Juan Musso o Robin Le Normand, a quienes vinculó con el perfil que busca para competir. "Cuando uno gestiona una plantilla así necesitamos gente como ellos", dijo.

Simeone también hizo un repaso de los últimos compromisos y consideró que el equipo venía mostrando un rendimiento hacia arriba. Recordó los partidos frente al Sevilla y al Elche, en los que, según su mirada, el resultado no reflejó lo realizado.

El triunfo en Valencia le da un empujón más al Atlético hacia la próxima Champions y lo deja encarar el partido contra el Arsenal con mayor seguridad. "Hoy hicimos un partido completo y respondieron muy bien los jóvenes y también los grandes. Ahora a descansar y pensar en el martes", cerró.