Las disculpas de Simeone por el cruce con Vinícius Jr en la semifinal de la Supercopa de España

Una de las primeras imágenes fuertes del mundo del fútbol en 2026 sin dudas fue el cruce entre Diego Simeone y Vinicius Jr. en la semifinal de la Supercopa Española disputada días atrás en Arabia Saudita: "Florentino te va a echar", le había gritado el entrenador argentino del Atlético de Madrid al brasileño tras una provocación de este último al banquillo colchonero.

“Me gustaría pedirle disculpas al señor Florentino, y al señor Vinícius, por el episodio que vieron. No está bien desde mi posición, ponerme en ese lugar. Acepto que no estuve bien”, dijo el Cholo en la rueda de prensa previa al duelo con el Deportivo La Coruña por la Copa del Rey.

🇦🇷🗣 Simeone, sobre lo de Vinicius: “Me gustaría pedirle disculpa al señor Florentino, y al señor Vinicius, por el episodio que vieron. No está bien desde mi posición, ponerme en ese lugar. Acepto que no estuve bien”. #Atleti #SupercopadeEspaña pic.twitter.com/kBMNihmtb3 — Atlético de Madrid (@Atletico_MD) January 12, 2026

Sobre la final de la Supercopa de España, analizó: “El Real Madrid compitió como siempre estamos acostumbrados a ver. Y el Barcelona está en un momento muy bueno, con grandes jugadores, un entrenador que tiene las ideas clarísimas, un equipo que va detrás de una idea de juego muy buena. El resultado son los trofeos que están ganando”.

Además, palpitó el duelo contra el Depor analizando al rival en cuestión: “Lo que miramos es lo que se ve en lo spartidos, equipo valiente, con poder importante de contragolpe. Está compitiendo muy bien, más allá de algún resultado que no ha sido favorable en los últimos partidos. Eliminó al Mallorca, que es un equipo que no te regala nada y que compite muy bien. Nos encontraremos con un partido duro, difícil, en un campo muy bonito”.

El Atleti está cuarto en LaLiga y su próximo compromiso será el ya mencionado en Riazor por los octavos de final de la Copa del Rey este martes. Por el campeonato doméstico, jugarán el próximo domingo 18 en el Metropolitano contra el Alavés, con la ilusión de ganar para acercarse al podio de la competencia.

