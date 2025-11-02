Slavia Praga vs Arsenal: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La Jornada 4 de la UEFA Champions League nos trae un duelo de polos opuestos. El Slavia Praga, que lucha en la parte baja de la tabla, recibe en el Fortuna Arena al Arsenal de Mikel Arteta, uno de los equipos que mantiene el paso perfecto en la competición.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el martes.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Slavia Praga vs Arsenal?
- Ciudad: Praga, República Checa
- Fecha: martes 4 de noviembre
- Horario: 13:45 (hora de EE.UU.), 11:45 horas (México), 18:45 horas (España)
- Estadio: Fortuna Arena
¿Cómo se podrá ver el Slavia Praga vs Arsenal en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
TUDN USA
VIX, Paramount+
México
TNT Sports
HBO Max
España
Movistar
Movistar+
Argentina
ESPN
Disney+
Últimos cinco partidos del Slavia Praga
Rival
Resultado
Competición
Baník
2-0 V
Liga Checa
Zlín
4-0 V
Pohár ČMFS (Copa)
Sigma Olomouc
0-0 E
Liga Checa
Atalanta
0-0 E
UEFA Champions League
Zlín
0-0 E
Liga Checa
Últimos cinco partidos del Arsenal
Rival
Resultado
Competición
Burnley
2-0 V
Premier League
Brighton
2-0 V
EFL Cup
Crystal Palace
1-0 V
Premier League
Atlético de Madrid
4-0 V
UEFA Champions League
Fulham
0-1 V
Premier League
Últimas noticias del Slavia Praga
El equipo checo, dirigido por Jindřich Trpišovský, llega en un momento complicado a la Champions. Se ubican en el puesto 28 de la tabla general con solo 2 puntos, producto de dos empates y una derrota.
En su último duelo europeo rescataron un valioso empate sin goles ante el Atalanta. Vienen de ganar 2-0 al Baník en su liga local, pero necesitan un triunfo en casa para soñar con la clasificación.
Últimas noticias del Arsenal
Los Gunners de Mikel Arteta son una máquina. Lideran la Premier League y están en el Top 4 de la Champions League con 9 puntos, producto de 3 victorias.
Vienen de ganar 2-0 al Burnley en liga y de golear 4-0 al Atlético de Madrid en su último partido europeo. Una victoria en Praga los pondría con un pie en octavos de final.
Posibles alineaciones
Slavia Praga
- Portero: Jakub Markovic
- Defensas: Jan Boril, Tomas Vicek, David Zima, Youssoupha Mbodji
- Centrocampistas: David Moses, Christos Zafeiris, Oscar Dorley
- Delanteros: Vasil Kusej, Tomas Chory, Lukas Provod.
Arsenal
- Portero: David Raya
- Defensas: Jurrien Timber, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Myles Lewis-Skelly
- Centrocampistas: Martin Zubimendi, Declan Rice
- Mediapunta: Eberechi Eze
- Delanteros: Bukayo Saka, Viktor Gyokeres, Gabriel Martinelli.
Pronóstico SI
La diferencia de forma y de calidad de plantilla es abismal. El Arsenal es uno de los equipos más en forma de Europa y no ha recibido goles en sus últimos cuatro partidos. Slavia Praga intentará hacerse fuerte en casa, pero la ofensiva de los 'Gunners' debería ser demasiado.
Slavia Praga 0-3 Arsenal
