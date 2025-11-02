Sports Illustrated Fútbol

Slavia Praga vs Arsenal: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Los 'Gunners' buscan mantener su paso perfecto en la Champions League en su visita a Praga ante un conjunto checo urgido de puntos
Carlos García|
La Jornada 4 de la UEFA Champions League nos trae un duelo de polos opuestos. El Slavia Praga, que lucha en la parte baja de la tabla, recibe en el Fortuna Arena al Arsenal de Mikel Arteta, uno de los equipos que mantiene el paso perfecto en la competición.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el martes.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Slavia Praga vs Arsenal?

  • Ciudad: Praga, República Checa
  • Fecha: martes 4 de noviembre
  • Horario: 13:45 (hora de EE.UU.), 11:45 horas (México), 18:45 horas (España)
  • Estadio: Fortuna Arena
¿Cómo se podrá ver el Slavia Praga vs Arsenal en TV y streaming online?

País

Canal de TV

Streaming Online

Estados Unidos

TUDN USA

VIX, Paramount+

México

TNT Sports

HBO Max

España

Movistar

Movistar+

Argentina

ESPN

Disney+

Últimos cinco partidos del Slavia Praga

Rival

Resultado

Competición

Baník

2-0 V

Liga Checa

Zlín

4-0 V

Pohár ČMFS (Copa)

Sigma Olomouc

0-0 E

Liga Checa

Atalanta

0-0 E

UEFA Champions League

Zlín

0-0 E

Liga Checa

Últimos cinco partidos del Arsenal

Rival

Resultado

Competición

Burnley

2-0 V

Premier League

Brighton

2-0 V

EFL Cup

Crystal Palace

1-0 V

Premier League

Atlético de Madrid

4-0 V

UEFA Champions League

Fulham

0-1 V

Premier League

Últimas noticias del Slavia Praga

El equipo checo, dirigido por Jindřich Trpišovský, llega en un momento complicado a la Champions. Se ubican en el puesto 28 de la tabla general con solo 2 puntos, producto de dos empates y una derrota.

En su último duelo europeo rescataron un valioso empate sin goles ante el Atalanta. Vienen de ganar 2-0 al Baník en su liga local, pero necesitan un triunfo en casa para soñar con la clasificación.

Últimas noticias del Arsenal

Los Gunners de Mikel Arteta son una máquina. Lideran la Premier League y están en el Top 4 de la Champions League con 9 puntos, producto de 3 victorias.

Vienen de ganar 2-0 al Burnley en liga y de golear 4-0 al Atlético de Madrid en su último partido europeo. Una victoria en Praga los pondría con un pie en octavos de final.

Posibles alineaciones

Slavia Praga

  • Portero: Jakub Markovic
  • Defensas: Jan Boril, Tomas Vicek, David Zima, Youssoupha Mbodji
  • Centrocampistas: David Moses, Christos Zafeiris, Oscar Dorley
  • Delanteros: Vasil Kusej, Tomas Chory, Lukas Provod.

Arsenal

  • Portero: David Raya
  • Defensas: Jurrien Timber, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Myles Lewis-Skelly
  • Centrocampistas: Martin Zubimendi, Declan Rice
  • Mediapunta: Eberechi Eze
  • Delanteros: Bukayo Saka, Viktor Gyokeres, Gabriel Martinelli.

Pronóstico SI

La diferencia de forma y de calidad de plantilla es abismal. El Arsenal es uno de los equipos más en forma de Europa y no ha recibido goles en sus últimos cuatro partidos. Slavia Praga intentará hacerse fuerte en casa, pero la ofensiva de los 'Gunners' debería ser demasiado.

Slavia Praga 0-3 Arsenal

