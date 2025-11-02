Slavia Praga vs Arsenal: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La Jornada 4 de la UEFA Champions League nos trae un duelo de polos opuestos. El Slavia Praga, que lucha en la parte baja de la tabla, recibe en el Fortuna Arena al Arsenal de Mikel Arteta, uno de los equipos que mantiene el paso perfecto en la competición.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el martes.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Slavia Praga vs Arsenal?

Ciudad : Praga, República Checa

: Praga, República Checa Fecha : martes 4 de noviembre

: martes 4 de noviembre Horario : 13:45 (hora de EE.UU.), 11:45 horas (México), 18:45 horas (España)

: 13:45 (hora de EE.UU.), 11:45 horas (México), 18:45 horas (España) Estadio: Fortuna Arena

Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3 | Marc Atkins/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Slavia Praga vs Arsenal en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos TUDN USA VIX, Paramount+ México TNT Sports HBO Max España Movistar Movistar+ Argentina ESPN Disney+

Últimos cinco partidos del Slavia Praga

Rival Resultado Competición Baník 2-0 V Liga Checa Zlín 4-0 V Pohár ČMFS (Copa) Sigma Olomouc 0-0 E Liga Checa Atalanta 0-0 E UEFA Champions League Zlín 0-0 E Liga Checa

Últimos cinco partidos del Arsenal

Rival Resultado Competición Burnley 2-0 V Premier League Brighton 2-0 V EFL Cup Crystal Palace 1-0 V Premier League Atlético de Madrid 4-0 V UEFA Champions League Fulham 0-1 V Premier League

FBL-EUR-C1-PRAGUE-BODOE/GLIMT | MICHAL CIZEK/GettyImages

Últimas noticias del Slavia Praga

El equipo checo, dirigido por Jindřich Trpišovský, llega en un momento complicado a la Champions. Se ubican en el puesto 28 de la tabla general con solo 2 puntos, producto de dos empates y una derrota.

En su último duelo europeo rescataron un valioso empate sin goles ante el Atalanta. Vienen de ganar 2-0 al Baník en su liga local, pero necesitan un triunfo en casa para soñar con la clasificación.

Últimas noticias del Arsenal

Los Gunners de Mikel Arteta son una máquina. Lideran la Premier League y están en el Top 4 de la Champions League con 9 puntos, producto de 3 victorias.

Vienen de ganar 2-0 al Burnley en liga y de golear 4-0 al Atlético de Madrid en su último partido europeo. Una victoria en Praga los pondría con un pie en octavos de final.

Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3 | James Gill - Danehouse/GettyImages

Posibles alineaciones

Slavia Praga

Portero : Jakub Markovic

: Jakub Markovic Defensas : Jan Boril, Tomas Vicek, David Zima, Youssoupha Mbodji

: Jan Boril, Tomas Vicek, David Zima, Youssoupha Mbodji Centrocampistas : David Moses, Christos Zafeiris, Oscar Dorley

: David Moses, Christos Zafeiris, Oscar Dorley Delanteros: Vasil Kusej, Tomas Chory, Lukas Provod.

Arsenal

Portero : David Raya

: David Raya Defensas : Jurrien Timber, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Myles Lewis-Skelly

: Jurrien Timber, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Myles Lewis-Skelly Centrocampistas : Martin Zubimendi, Declan Rice

: Martin Zubimendi, Declan Rice Mediapunta : Eberechi Eze

: Eberechi Eze Delanteros: Bukayo Saka, Viktor Gyokeres, Gabriel Martinelli.

Pronóstico SI

La diferencia de forma y de calidad de plantilla es abismal. El Arsenal es uno de los equipos más en forma de Europa y no ha recibido goles en sus últimos cuatro partidos. Slavia Praga intentará hacerse fuerte en casa, pero la ofensiva de los 'Gunners' debería ser demasiado.

Slavia Praga 0-3 Arsenal