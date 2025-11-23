¿Soberbia o confianza? La peculiar declaración de Oliver Torres sobre Rayados de cara a la liguilla

El Club de Fútbol Monterrey cerró la temporada regular con una dura derrota por 4-2 ante las Chivas Rayadas del Guadalajara. El tropiezo dejó a la Pandilla en el quinto lugar de la tabla general, y su rival en los cuartos de final será el siempre exigente Club América.

En entrevista para TUDN, el mediocampista albiazul Oliver Torres lanzó una declaración que encendió la conversación, no solo entre los seguidores de Rayados, sino también en otras aficiones, que la calificaron como soberbia o fuera de lugar. Esto fue lo que afirmó:

"Creo que ninguno de los rivales quería enfrentar a Rayados; en eliminatoria 'mata-mata' somos difíciles de vencer".

A favor de Oliver Torres, está el hecho de que Rayados de Monterrey cuenta actualmente, y desde hace ya varios torneos, con una de las mejores plantillas en el campeonato mexicano. Cada semestre concretan fichajes con los que otros clubes apenas y se atreven a soñar.

Sin embargo, en cuanto a títulos se refiere, el conjunto albiazul tiene años quedando a deber. Su último título de Liga MX lo ganaron en el Apertura 2019, y antes de este, nos tenemos que regresar hasta diciembre del 2010.

America v Monterrey - Final Torneo Apertura 2019 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

Entonces, el rival ''siempre peligroso en el mata-mata'', según las palabras de Oliver Torres, es un equipo que ha cosechado tan solo dos títulos de liga... ¡en los últimos 15 años! Los mismos que Atlas de Guadalajara, por ejemplo. Apenas una tercera parte de lo logrado por clubes como Tigres o América, si nos queremos poner más exigentes.

¿Ustedes qué opinan? ¿Hubo soberbia en las palabras de Oliver Torres? ¿Falta de conocimiento respecto al club al cual pertenece? ¿O acaso se trata, en el mejor de los escenarios, de un tipo confiado y seguro de lo que pueden dar tanto él como cada uno de sus compañeros? Solo el tiempo lo dirá.