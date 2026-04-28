Sorpresa en la convocatoria de la selección mexicana: Charly Rodríguez queda fuera del Mundial 2026

La lista de futbolistas de la Liga MX que disputarán el Mundial 2026 con la selección mexicana está por darse a conocer. De acuerdo con los reportes más recientes, se esperan algunas sorpresas en la convocatoria de Javier Aguirre. Una de ellas es la exclusión de Carlos Rodríguez, futbolista de Cruz Azul.

Según información del periodista Gibrán Araige, de la cadena TUDN, el mediocampista mexicano de 29 años fue descartado de última hora por el 'Vasco' y no formará parte de la lista mundialista. La decisión de Aguirre genera sorpresa debido a que Rodríguez formó parte de todo su proceso y parecía un elemento seguro en la convocatoria final.

🇲🇽SELECCIÓN🇲🇽



🚨CHARLY SE QUEDA SIN MUNDIAL🚨



La convocatoria de jugadores de la Liga MX está por anunciarse…y hay una gran sorpresa.



❌Charly Rodríguez NO aparece en la lista.



Decisión de Javier Aguirre: el jugador de Cruz Azul se pierde la Copa del Mundo.@TUDNMEX pic.twitter.com/GZFPA8gPHw — Gibrán Araige (@GibranAraige) April 28, 2026

La ausencia de 'Charly' podría deberse a que nunca ha podido consolidarse como jugador del Tri. El volante debutó con la selección mexicana en 2019, bajo las órdenes de Gerardo 'Tata' Martino y asistió al Mundial de 2022, pero en 68 encuentros disputados con el combinado mexicano, Rodríguez nunca se mostró al mismo nivel que en sus clubes.

Cruz Azul v Necaxa - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

La alta competencia en su posición podría explicar su ausencia en la lista. Carlos Rodríguez generalmente juega como interior o mediocampista defensivo. Javier Aguirre ha considerado a futbolistas como Marcel Ruiz, Álvaro Fidalgo, Obed Vargas, Orbelín Pineda, Brian Gutiérrez y Erick Sánchez como opciones para ocupar estas posiciones.

Los números de Charly Rodríguez en el proceso de Aguirre

Carlos Rodríguez fue convocado por Javier Aguirre para 23 de los 26 encuentros que ha dirigido el técnico en su tercer proceso al frente de la selección mexicana. De estos partidos, 'Charly' tuvo actividad en 15, siendo el más reciente el duelo amistoso ante Portugal, en el que disputó 45 minutos.

Cruz Azul v Necaxa - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Bajo las órdenes del 'Vasco', Rodríguez tuvo actividad en la fase final de la Liga de Naciones de Concacaf 2024 y la Copa Oro 2025. México se coronó campeón de ambos certámenes, aunque el mediocampista de Cruz Azul no tuvo minutos en ninguna de las dos finales.