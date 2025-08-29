Sorteo de la Champions League 2025/26: el ranking de los calendarios de cada club, del más fácil al más difícil
El sorteo de la fase de liga de la Champions League tuvo lugar el jueves 28 de agosto, cuando 36 equipos de toda Europa conocieron los ocho oponentes a los que se enfrentarán entre septiembre y enero.
Si te perdiste la competición del año pasado y te preguntas qué pasó con la tradicional fase de grupos, la UEFA eliminó los grupos de cuatro en la temporada 2024/25, prometiendo un formato más emocionante con grandes nombres enfrentándose con mayor frecuencia a lo largo del torneo. Los equipos juegan ocho partidos compitiendo en una tabla.
Se otorgan los mismos puntos: tres por victoria, uno por empate y ninguno por derrota, y los 24 primeros equipos de la tabla avanzan a la siguiente ronda. Los ocho primeros de esos 24 pasan directamente a octavos de final, mientras que los otros 16 equipos compiten en una ronda eliminatoria para avanzar.
Los aficionados observaban con ansiedad cómo Zlatan Ibrahimović y Kaká sorteaban los nombres de sus equipos de cuatro bombos para determinar quién se enfrentaría a quién. Y, por supuesto, tras los resultados, celebraron con entusiasmo —o se quejaron— de lo difíciles que parecían sus sorteos en teoría.
Los gurús de la estadística Opta han analizado las cifras, descifrando qué equipos han recibido los sorteos más fáciles y más difíciles según su el ranking que ellos elaboraron, y señalan que se consideró que el Paris Saint-Germain tuvo el conjunto de juegos más difícil en 2024/25, pero luego silenciaron a sus escépticos y reclamaron su primera corona europea.
Sorteos más fáciles de la Champions League 2025-26
Equipo
Rating promedio de los rivales
Rating (Sin Kariat*)
Partido más complicado
Pafos
88.7
90.5
Chelsea (V)
FC Copenhagen
88.7
90.5
Barcelona (V)
Arsenal
88.8
90.7
Bayern Munich (L)
Tottenham Hotspur
89.1
89.1
PSG (V)
Villarreal
89.6
89.6
Manchester City (L)
Ajax
89.8
89.8
Inter Milan (L)
Liverpool
89.9
89.9
Real Madrid (L)
Chelsea
89.9
89.9
Barcelona (L)
Inter Milan
89.9
N/A
Liverpool (L)
Juventus
89.9
89.9
Real Madrid (V)
Olympiacos
89.9
N/A
Barcelona (V)
Real Madrid
90.0
N/A
Liverpool (V)
Sporting CP
90.0
N/A
PSG (L)
Manchester City
90.2
90.2
Real Madrid (V)
Borussia Dortmund
90.5
N/A
Manchester City (V)
Napoli
90.5
90.5
Chelsea (L)
Monaco
90.6
90.6
Real Madrid (V)
Bodø/Glimt
90.7
90.7
Manchester City (L)
La primera columna numerada indica la valoración promedio de su oponente, incluyendo un empate contra el FC Kairat, equipo de la Premier League kazaja. Claro que los equipos no pueden elegir a quién se enfrentan, pero Opta excluyó al Kairat de un análisis aparte, por lo bajo de su rating.
Por lo tanto, si un equipo se enfrenta al Kairat, también aparece una valoración aparte que indica cuánto influye el equipo en la puntuación total.
El Arsenal , Tottenham Hotspur , Liverpool y Chelsea— tienen un sorteo favorable. También figuran, de las cinco grandes ligas europeas , Villarreal , Inter de Milán , Juventus , Real Madrid , Borussia Dortmund , Nápoles y Mónaco .
Los sorteos más difíciles de la Champions League 2025/26
Equipo
Rating promedio de los rivales
Partido más complicado
Bayern Munich
92.9
Paris Saint-Germain (A)
Paris Saint-Germain
92.7
Barcelona (H)
PSV Eindhoven
92.6
Bayern Munich (A)
Marseille
92.5
Real Madrid (A)
Newcastle United
92.2
Barcelona (H)
Atlético Madrid
92.1
Inter Milan (H)
Bayer Leverkusen
92.0
Manchester City (A)
Royale Union Saint-Gilloise
91.8
Bayern Munich (A)
Slavia Prague
91.6
Inter Milan (A)
Eintracht Frankfurt
91.6
Liverpool (H)
Athletic Club
91.5
Dortmund (A)
Qarabağ
91.4
Bayern Munich (A)
FC Kairat
91.2
Arsenal (A)
Atalanta
91.0
Chelsea (H)
Barcelona
90.9
Paris Saint-Germain (H)
Club Brugge
90.8
Barcelona (H)
Galatasaray
90.8
Liverpool (H)
Benfica
90.7
Real Madrid (H)
El Bayern Múnich tiene el honor de tener la valoración media de rival más alta, ya que se enfrentará al Chelsea, al campeón, el París Saint-Germain , y al Arsenal, de los bombos 1 y 2, respectivamente. Sin embargo, en teoría, parece que el PSG podría tener el camino más difícil, solo por los nombres.
Los vigentes campeones se enfrentan al Barcelona , Bayern Múnich , Atalanta , Tottenham , Bayer Leverkusen , Newcastle , Sporting CP y Athletic Club . Una racha de desafíos, pero la última vez tuvieron una racha difícil y se alzaron con el trofeo cómodamente contra el Inter de Milán en la final.
El Newcastle United también afronta un duro viaje para medirse al PSG , Leverkusen y Marsella mientras recibe al Barcelona y al Benfica entre otros.
