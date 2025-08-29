Sorteo de la Champions League 2025/26: el ranking de los calendarios de cada club, del más fácil al más difícil

El sorteo de la fase de liga de la Champions League tuvo lugar el jueves 28 de agosto, cuando 36 equipos de toda Europa conocieron los ocho oponentes a los que se enfrentarán entre septiembre y enero.

Si te perdiste la competición del año pasado y te preguntas qué pasó con la tradicional fase de grupos, la UEFA eliminó los grupos de cuatro en la temporada 2024/25, prometiendo un formato más emocionante con grandes nombres enfrentándose con mayor frecuencia a lo largo del torneo. Los equipos juegan ocho partidos compitiendo en una tabla.



Se otorgan los mismos puntos: tres por victoria, uno por empate y ninguno por derrota, y los 24 primeros equipos de la tabla avanzan a la siguiente ronda. Los ocho primeros de esos 24 pasan directamente a octavos de final, mientras que los otros 16 equipos compiten en una ronda eliminatoria para avanzar.

Los aficionados observaban con ansiedad cómo Zlatan Ibrahimović y Kaká sorteaban los nombres de sus equipos de cuatro bombos para determinar quién se enfrentaría a quién. Y, por supuesto, tras los resultados, celebraron con entusiasmo —o se quejaron— de lo difíciles que parecían sus sorteos en teoría.

FBL-EUR-C1-DRAW | FREDERIC DIDES/GettyImages

Los gurús de la estadística Opta han analizado las cifras, descifrando qué equipos han recibido los sorteos más fáciles y más difíciles según su el ranking que ellos elaboraron, y señalan que se consideró que el Paris Saint-Germain tuvo el conjunto de juegos más difícil en 2024/25, pero luego silenciaron a sus escépticos y reclamaron su primera corona europea.

Sorteos más fáciles de la Champions League 2025-26

Equipo Rating promedio de los rivales Rating (Sin Kariat*) Partido más complicado Pafos 88.7 90.5 Chelsea (V) FC Copenhagen 88.7 90.5 Barcelona (V) Arsenal 88.8 90.7 Bayern Munich (L) Tottenham Hotspur 89.1 89.1 PSG (V) Villarreal 89.6 89.6 Manchester City (L) Ajax 89.8 89.8 Inter Milan (L) Liverpool 89.9 89.9 Real Madrid (L) Chelsea 89.9 89.9 Barcelona (L) Inter Milan 89.9 N/A Liverpool (L) Juventus 89.9 89.9 Real Madrid (V) Olympiacos 89.9 N/A Barcelona (V) Real Madrid 90.0 N/A Liverpool (V) Sporting CP 90.0 N/A PSG (L) Manchester City 90.2 90.2 Real Madrid (V) Borussia Dortmund 90.5 N/A Manchester City (V) Napoli 90.5 90.5 Chelsea (L) Monaco 90.6 90.6 Real Madrid (V) Bodø/Glimt 90.7 90.7 Manchester City (L)

La primera columna numerada indica la valoración promedio de su oponente, incluyendo un empate contra el FC Kairat, equipo de la Premier League kazaja. Claro que los equipos no pueden elegir a quién se enfrentan, pero Opta excluyó al Kairat de un análisis aparte, por lo bajo de su rating.



Por lo tanto, si un equipo se enfrenta al Kairat, también aparece una valoración aparte que indica cuánto influye el equipo en la puntuación total.

El Arsenal , Tottenham Hotspur , Liverpool y Chelsea— tienen un sorteo favorable. También figuran, de las cinco grandes ligas europeas , Villarreal , Inter de Milán , Juventus , Real Madrid , Borussia Dortmund , Nápoles y Mónaco .

Los sorteos más difíciles de la Champions League 2025/26

Equipo Rating promedio de los rivales Partido más complicado Bayern Munich 92.9 Paris Saint-Germain (A) Paris Saint-Germain 92.7 Barcelona (H) PSV Eindhoven 92.6 Bayern Munich (A) Marseille 92.5 Real Madrid (A) Newcastle United 92.2 Barcelona (H) Atlético Madrid 92.1 Inter Milan (H) Bayer Leverkusen 92.0 Manchester City (A) Royale Union Saint-Gilloise 91.8 Bayern Munich (A) Slavia Prague 91.6 Inter Milan (A) Eintracht Frankfurt 91.6 Liverpool (H) Athletic Club 91.5 Dortmund (A) Qarabağ 91.4 Bayern Munich (A) FC Kairat 91.2 Arsenal (A) Atalanta 91.0 Chelsea (H) Barcelona 90.9 Paris Saint-Germain (H) Club Brugge 90.8 Barcelona (H) Galatasaray 90.8 Liverpool (H) Benfica 90.7 Real Madrid (H)

El Bayern Múnich tiene el honor de tener la valoración media de rival más alta, ya que se enfrentará al Chelsea, al campeón, el París Saint-Germain , y al Arsenal, de los bombos 1 y 2, respectivamente. Sin embargo, en teoría, parece que el PSG podría tener el camino más difícil, solo por los nombres.

Los vigentes campeones se enfrentan al Barcelona , ​​Bayern Múnich , Atalanta , Tottenham , Bayer Leverkusen , Newcastle , Sporting CP y Athletic Club . Una racha de desafíos, pero la última vez tuvieron una racha difícil y se alzaron con el trofeo cómodamente contra el Inter de Milán en la final.

El Newcastle United también afronta un duro viaje para medirse al PSG , Leverkusen y Marsella mientras recibe al Barcelona y al Benfica entre otros.