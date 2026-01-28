Sorteo de los playoffs de la Champions League: formato, equipos participantes, fecha y horario
La etapa de liguilla de la UEFA Champions League ha llegado a su fin y los clasificados conocerán sus respectivos caminos rumbo a la gran final, que se disputará el 30 de mayo en el Puskas Arena de Budapest, Hungría.
¿Cuándo es el sorteo de los playoffs de la UEFA Champions League?
Este emparejamiento tendrá lugar en Nyon, Francia, el próximo viernes 30 de enero desde las 6:00 de la costa este de los Estados Unidos, las 5:00 de México y las 13:00 de España.
¿Cómo se sortean los playoffs de la UEFA Champions League?
Desde esta instancia, se juegan los mata mata. Los clubes se emparejarán en función a su posición final para conseguir cuatro parejas que sean cabeza de serie (9 y 10, 11 y 12, 13 y 14, y 15 y 16) y cuatro que no lo sean (posiciones 17 y 18, 19 y 20, 21 y 22, y 23 y 24).
Según informó la propia web de UEFA, "los clubes de cada pareja cabeza de serie se emparejan en la fase eliminatoria contra los clubes de cada pareja no cabeza de serie: los clubes 9 o 10 contra los clubes 23 o 24, los clubes 11 o 12 contra los clubes 21 o 22, los clubes 13 o 14 contra los clubes 19 o 20 y los clubes 15 o 16 contra los clubes 17 o 18".
No hay restricción de rivales, tanto sean del mismo país o se hayan enfrentado en la etapa inicial.
Equipos clasificados para el Playoff de la UEFA Champions League
Equipos clasificados a octavos de final de la UEFA Champions League
1. Arsenal
2. Bayern Múnich
3. Liverpool
4. Tottenham
5. Barcelona
6. Chelsea
7. Sporting Lisboa
8. Manchester City
Los partidos del playoff
9. Real Madrid
10. Inter
11. PSG
12. Newcastle
13. Juventus
14. Atlético de Madrid
15. Atalanta
16. Bayer Leverkusen
17. Dortmund
18. Olympiacos
19. Brujas
20. Galatasaray
21. Mónaco
22. Qarabaja
23. Bodo Glimt
24. Benfica
Posibles cruces de octavos de final
Arsenal vs Atalanta/Bayer Leverkusen/Borussia Dortmund/Olympiakos
Bayern Múnich vs Atalanta/Bayer Leverkusen/Borussia Dortmund/Olympiakos
Liverpool vs Juventus/Atlético de Madrid/Brujas/Galatasaray
Tottenham vs Juventus/Atlético de Madrid/Brujas/Galatasaray
Barcelona vs PSG/Newcastle United/Mónaco/Qarabağ
Chelsea vs PSG/Newcastle United/Mónaco/Qarabağ
Sporting Lisboa vs Real Madrid/Inter de Milán/Bodø/Glimt/Benfica
Manchester City vs Real Madrid/Inter de Milán/Bodø/Glimt/Benfica
¿Cuándo se jugarán los playoffs de la UEFA Champions League?
Esta instancia arrancará el próximo 17 de febrero, con la continuidad de los partidos de ida al día siguiente. Los encuentros de vuelta están programados para el 24 y 25 de febrero.
