Sorteo de los playoffs de la Champions League: formato, equipos participantes, fecha y horario

La etapa de liguilla de la UEFA Champions League ha llegado a su fin y los clasificados conocerán sus respectivos caminos rumbo a la gran final, que se disputará el 30 de mayo en el Puskas Arena de Budapest, Hungría.

¿Cuándo es el sorteo de los playoffs de la UEFA Champions League?

Este emparejamiento tendrá lugar en Nyon, Francia, el próximo viernes 30 de enero desde las 6:00 de la costa este de los Estados Unidos, las 5:00 de México y las 13:00 de España.

¿Cómo se sortean los playoffs de la UEFA Champions League?

Desde esta instancia, se juegan los mata mata. Los clubes se emparejarán en función a su posición final para conseguir cuatro parejas que sean cabeza de serie (9 y 10, 11 y 12, 13 y 14, y 15 y 16) y cuatro que no lo sean (posiciones 17 y 18, 19 y 20, 21 y 22, y 23 y 24).

Según informó la propia web de UEFA, "los clubes de cada pareja cabeza de serie se emparejan en la fase eliminatoria contra los clubes de cada pareja no cabeza de serie: los clubes 9 o 10 contra los clubes 23 o 24, los clubes 11 o 12 contra los clubes 21 o 22, los clubes 13 o 14 contra los clubes 19 o 20 y los clubes 15 o 16 contra los clubes 17 o 18".



No hay restricción de rivales, tanto sean del mismo país o se hayan enfrentado en la etapa inicial.

Equipos clasificados para el Playoff de la UEFA Champions League

1. FC Union Berlin v Borussia Dortmund - Bundesliga | Sebastian El-Saqqa - firo sportphoto/GettyImages

Equipos clasificados a octavos de final de la UEFA Champions League

1. Arsenal

2. Bayern Múnich

3. Liverpool

4. Tottenham

5. Barcelona

6. Chelsea

7. Sporting Lisboa

8. Manchester City

Arsenal v Manchester United - Premier League - Emirates Stadium | Mike Egerton - PA Images/GettyImages

Los partidos del playoff

9. Real Madrid

10. Inter

11. PSG

12. Newcastle

13. Juventus

14. Atlético de Madrid

15. Atalanta

16. Bayer Leverkusen

17. Dortmund

18. Olympiacos

19. Brujas

20. Galatasaray

21. Mónaco

22. Qarabaja

23. Bodo Glimt

24. Benfica

Posibles cruces de octavos de final

Arsenal vs Atalanta/Bayer Leverkusen/Borussia Dortmund/Olympiakos

Bayern Múnich vs Atalanta/Bayer Leverkusen/Borussia Dortmund/Olympiakos

Liverpool vs Juventus/Atlético de Madrid/Brujas/Galatasaray

Tottenham vs Juventus/Atlético de Madrid/Brujas/Galatasaray

Barcelona vs PSG/Newcastle United/Mónaco/Qarabağ

Chelsea vs PSG/Newcastle United/Mónaco/Qarabağ

Sporting Lisboa vs Real Madrid/Inter de Milán/Bodø/Glimt/Benfica

Manchester City vs Real Madrid/Inter de Milán/Bodø/Glimt/Benfica

¿Cuándo se jugarán los playoffs de la UEFA Champions League?

Esta instancia arrancará el próximo 17 de febrero, con la continuidad de los partidos de ida al día siguiente. Los encuentros de vuelta están programados para el 24 y 25 de febrero.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE