Sorteo de la UEFA Nations League 2026/27: así quedaron conformados los grupos

Esta tarde ha tenido lugar la celebración del sorteo de la UEFA Nations League 2026/27 en Bruselas, tras el 50º Congreso Ordinario de la UEFA.

La selección española, que fue campeona de este torneo en junio de 2023, ya sabe quiénes son sus rivales en la fase de grupos: Croacia, Inglaterra y República Checa.



Las 16 mejores selecciones de Europa, que son las que forman la Liga A, fueron distribuidas en cuatro bombos de cuatro según el ranking que ocupan. Es decir, el bombo A estaba formado por las selecciones del puesto 1º al 4º; el grupo B del 5º al 8º; el bombo C del puesto 9º al 12º, y por último el bombo D con las selecciones del 13º al 16º.

Con el resto de las ligas, la distrobución de los bombos sigue el mismo criterio.

Sorteo de los grupos de la Liga A de la UEFA Nations League 2026/27

Grupo A1: Francia, Italia, Bélgica, Turquía

Grupo A2: Alemania, Países Bajos, Serbia, Grecia

Grupo A3: España, Croacia, Inglaterra, República Checa

Grupo A4: Portugal, Dinamarca, Noruega, Gales

Selección española | Luciano Lima/GettyImages

¿Cómo estaban confirmados los bombos en la Liga A de la UEFA Nations League 2026/27?

Bombo 1: Portugal, España, Francia, Alemania

Portugal, España, Francia, Alemania Bombo 2: Italia, Países Bajos, Dinamarca, Croacia

Italia, Países Bajos, Dinamarca, Croacia Bombo 3: Serbia, Bélgica, Inglaterra, Noruega

Serbia, Bélgica, Inglaterra, Noruega Bombo 4: Gales, Chequia, Grecia, Turquía

¿Qué selecciones compiten en la Liga B de la UEFA Nations League 2026/27?

Bombo 1: Escocia, Hungría, Polonia, Israel

Escocia, Hungría, Polonia, Israel Bombo 2: Suiza, Bosnia, Austria, Ucrania

Suiza, Bosnia, Austria, Ucrania Bombo 3: Eslovenia, Georgia, Irlanda, Rumanía

Eslovenia, Georgia, Irlanda, Rumanía Bombo 4: Suecia, Macedonia del Norte, Irlanda del Norte, Kosovo

Sorteo de los grupos de la Liga B de la UEFA Nations League 2026/27

Grupo B1: Escocia, Suiza, Eslovenia, Macedonia del Norte

Grupo B2: Hungría, Ucrania, Georgia, Irlanda del Norte

Grupo B3: Israel, Austria, República de Irlanda, Kosovo

Grupo B4: Polonia, Bosnia y Herzegovina, Rumania, Suecia

¿Qué selecciones compiten en la Liga C de la UEFA Nations League 2026/27?

Bombo 1: Islandia, Albania, Montenegro, Kazajstán

Islandia, Albania, Montenegro, Kazajstán Bombo 2: Finlandia, Eslovaquia, Bulgaria, Armenia

Finlandia, Eslovaquia, Bulgaria, Armenia Bombo 3: Bielorrusia, Islas Feroe, Chipre, Estonia

Bielorrusia, Islas Feroe, Chipre, Estonia Bombo 4: *Letonia o Gibraltar, Luxemburgo o Malta, Moldavia, San Marino

* La clasificación de las selecciones en las posiciones 45 a 48 se confirmará tras las eliminatorias de play-offs de la Liga C/D de la UEFA Nations League 2024/25, que se disputarán en marzo de 2026 entre Letonia/Gibraltar y Luxemburgo/Malta.

Sorteo de los grupos de la Liga C de la UEFA Nations League 2026/27

Grupo C1: Albania, Finlandia, Bielorrusia y San Marino

Grupo C2: Montenegro, Armenia, Chipre, Lituania o Gibraltar

Grupo C3: Kazajistán, Eslovaquia, Islas Faroe y Moldovia

Grupo C4: Islandia, Bulgaría, Estonia, Luxemburgo o Malta

¿Qué selecciones compiten en la Liga D de la UEFA Nations League 2026/27?

Bombo 1: * Azerbaiyán, Lituania, Gibraltar o Letonia, Malta o Luxemburgo

Bombo 2: Liechtenstein, Andorra

* La clasificación de las selecciones en las posiciones 49 a 52 se confirmará tras las eliminatorias de play-offs de la Liga C/D de la UEFA Nations League 2024/25, que se disputarán en marzo de 2026 entre Letonia/Gibraltar y Luxemburgo/Malta.

Sorteo de los grupos de la Liga D de la UEFA Nations League 2026/27

Grupo D1: Gibraltar o Letonia, Malta o Luxemburgo, Andorra

Grupo D2: Lituania, Azerbaiyán, Liechtenstein

¿Cómo se desarrolla la UEFA Nations League?

El formato de esta primera fase de la UEFA Nations League es una fase de grupos. Cada selección se enfrentará a tres rivales, jugando un partido como local y otro como visitante frente a cada uno de ellos. En total, cada selección jugará seis partidos.

En el caso de la Liga A, los dos primeros clasificados de cada grupo se clasifican para los cuartos de final. El tercer clasificado deberá jugar una eliminatoria frente al segundo de la Liga B para conservar la categoría. Mientras, el cuarto clasificado desciende automáticamente a la Liga B.

¿Cuándo se juega la fase de grupos de la UEFA Nations League?

Jornada 1 : 24-26 de septiembre de 2026

: 24-26 de septiembre de 2026 Jornada 2 : 27-29 de septiembre de 2026

: 27-29 de septiembre de 2026 Jornada 3 : 30 de septiembre - 3 de octubre de 2026

: 30 de septiembre - 3 de octubre de 2026 Jornada 4 : 4-6 de octubre de 2026

: 4-6 de octubre de 2026 Jornada 5 : 12-14 de noviembre de 2026

: 12-14 de noviembre de 2026 Jornada 6: 15-17 de noviembre de 2026

