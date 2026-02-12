Sorteo de la UEFA Nations League 2026/27: así quedaron conformados los grupos
Esta tarde ha tenido lugar la celebración del sorteo de la UEFA Nations League 2026/27 en Bruselas, tras el 50º Congreso Ordinario de la UEFA.
La selección española, que fue campeona de este torneo en junio de 2023, ya sabe quiénes son sus rivales en la fase de grupos: Croacia, Inglaterra y República Checa.
Las 16 mejores selecciones de Europa, que son las que forman la Liga A, fueron distribuidas en cuatro bombos de cuatro según el ranking que ocupan. Es decir, el bombo A estaba formado por las selecciones del puesto 1º al 4º; el grupo B del 5º al 8º; el bombo C del puesto 9º al 12º, y por último el bombo D con las selecciones del 13º al 16º.
Con el resto de las ligas, la distrobución de los bombos sigue el mismo criterio.
Sorteo de los grupos de la Liga A de la UEFA Nations League 2026/27
Grupo A1: Francia, Italia, Bélgica, Turquía
Grupo A2: Alemania, Países Bajos, Serbia, Grecia
Grupo A3: España, Croacia, Inglaterra, República Checa
Grupo A4: Portugal, Dinamarca, Noruega, Gales
¿Cómo estaban confirmados los bombos en la Liga A de la UEFA Nations League 2026/27?
- Bombo 1: Portugal, España, Francia, Alemania
- Bombo 2: Italia, Países Bajos, Dinamarca, Croacia
- Bombo 3: Serbia, Bélgica, Inglaterra, Noruega
- Bombo 4: Gales, Chequia, Grecia, Turquía
¿Qué selecciones compiten en la Liga B de la UEFA Nations League 2026/27?
- Bombo 1: Escocia, Hungría, Polonia, Israel
- Bombo 2: Suiza, Bosnia, Austria, Ucrania
- Bombo 3: Eslovenia, Georgia, Irlanda, Rumanía
- Bombo 4: Suecia, Macedonia del Norte, Irlanda del Norte, Kosovo
Sorteo de los grupos de la Liga B de la UEFA Nations League 2026/27
Grupo B1: Escocia, Suiza, Eslovenia, Macedonia del Norte
Grupo B2: Hungría, Ucrania, Georgia, Irlanda del Norte
Grupo B3: Israel, Austria, República de Irlanda, Kosovo
Grupo B4: Polonia, Bosnia y Herzegovina, Rumania, Suecia
¿Qué selecciones compiten en la Liga C de la UEFA Nations League 2026/27?
- Bombo 1: Islandia, Albania, Montenegro, Kazajstán
- Bombo 2: Finlandia, Eslovaquia, Bulgaria, Armenia
- Bombo 3: Bielorrusia, Islas Feroe, Chipre, Estonia
- Bombo 4: *Letonia o Gibraltar, Luxemburgo o Malta, Moldavia, San Marino
* La clasificación de las selecciones en las posiciones 45 a 48 se confirmará tras las eliminatorias de play-offs de la Liga C/D de la UEFA Nations League 2024/25, que se disputarán en marzo de 2026 entre Letonia/Gibraltar y Luxemburgo/Malta.
Sorteo de los grupos de la Liga C de la UEFA Nations League 2026/27
Grupo C1: Albania, Finlandia, Bielorrusia y San Marino
Grupo C2: Montenegro, Armenia, Chipre, Lituania o Gibraltar
Grupo C3: Kazajistán, Eslovaquia, Islas Faroe y Moldovia
Grupo C4: Islandia, Bulgaría, Estonia, Luxemburgo o Malta
¿Qué selecciones compiten en la Liga D de la UEFA Nations League 2026/27?
Bombo 1: * Azerbaiyán, Lituania, Gibraltar o Letonia, Malta o Luxemburgo
Bombo 2: Liechtenstein, Andorra
* La clasificación de las selecciones en las posiciones 49 a 52 se confirmará tras las eliminatorias de play-offs de la Liga C/D de la UEFA Nations League 2024/25, que se disputarán en marzo de 2026 entre Letonia/Gibraltar y Luxemburgo/Malta.
Sorteo de los grupos de la Liga D de la UEFA Nations League 2026/27
Grupo D1: Gibraltar o Letonia, Malta o Luxemburgo, Andorra
Grupo D2: Lituania, Azerbaiyán, Liechtenstein
¿Cómo se desarrolla la UEFA Nations League?
El formato de esta primera fase de la UEFA Nations League es una fase de grupos. Cada selección se enfrentará a tres rivales, jugando un partido como local y otro como visitante frente a cada uno de ellos. En total, cada selección jugará seis partidos.
En el caso de la Liga A, los dos primeros clasificados de cada grupo se clasifican para los cuartos de final. El tercer clasificado deberá jugar una eliminatoria frente al segundo de la Liga B para conservar la categoría. Mientras, el cuarto clasificado desciende automáticamente a la Liga B.
¿Cuándo se juega la fase de grupos de la UEFA Nations League?
- Jornada 1: 24-26 de septiembre de 2026
- Jornada 2: 27-29 de septiembre de 2026
- Jornada 3: 30 de septiembre - 3 de octubre de 2026
- Jornada 4: 4-6 de octubre de 2026
- Jornada 5: 12-14 de noviembre de 2026
- Jornada 6: 15-17 de noviembre de 2026
Periodista, leonesa afincada en Madrid. Desde que tengo uso de razón el fútbol despertó emociones muy fuertes en mí y tuve la suerte de convertir mi pasión en mi profesión.