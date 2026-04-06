Sorteo de semifinales de la FA Cup 2025-26: el Chelsea y el Manchester City ya conocen a sus rivales

El Chelsea se enfrentará a su eterno rival, el Leeds United, mientras que el Manchester City se medirá al Southampton, de segunda división, en las semifinales de la FA Cup que se disputarán en el estadio de Wembley a finales de este mes.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC.

Unos apasionantes cuartos de final prepararon el camino para esta interesante semifinal. El Chelsea, como era de esperarse, arrolló en Stamford Bridge al Port Vale, equipo que lucha por evitar el descenso en la League One, pero pocos previeron la sorprendente victoria del Arsenal sobre el Southampton.

El líder de la Premier League fue merecidamente derrotado por el equipo de la Championship en la costa sur, sumándose así a la contundente derrota en la final de la Carabao Cup antes del parón internacional. El Manchester City fue el artífice de ese triunfo en Wembley y espera prolongar su éxito en el estadio nacional inglés tras desmantelar por completo al Liverpool en cuartos de final.

Arsenal v Manchester City - Carabao Cup Final | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

El equipo de Pep Guardiola marcó cuatro goles en menos de 20 minutos, en el Etihad Stadium, dejando al Liverpool contra las cuerdas.

El West Ham y el Leeds demostraron una actitud ejemplar en la que probablemente fue la llave de cuartos de final más memorable de todas. El equipo de West Yorkshire ganaba 2-0 en el London Stadium al inicio del tiempo añadido, pero encajó dos goles en cuatro minutos, lo que permitió a los locales forzar la prórroga de forma espectacular. Al West Ham le anularon el posible gol de la victoria por fuera de juego antes de que el portero Alphonse Areola tuviera que abandonar el campo lesionado justo antes de la tanda de penaltis.

El joven Finlay Herrick, de 20 años, debutó en el campo y detuvo el primer penalti de Joel Piroe, del Leeds. Sin embargo, la montaña rusa de emociones continuaría, ya que los visitantes remontaron y ganaron la tanda de penaltis por 4-2.

Si las semifinales resultan tan emocionantes como la ronda anterior, amenazan con un final dramático para la competición de copa más antigua de Inglaterra.

Sorteo completo de las semifinales de la FA Cup 2025-26

Chelsea vs. Leeds United

Manchester City vs. Southampton

Números de las bolas para el sorteo de las semifinales de la FA Cup

1. Southampton

2. Chelsea

3. Manchester City

4. Leeds United

Fechas de las rondas de la FA Cup 2025-26

La atención del City en la FA Cup se verá dividida por su lucha por el título de la Premier League con el Arsenal, que se intensificará justo antes de las semifinales. Una semana antes de que el City visite Wembley, recibirá al Arsenal en el Etihad Stadium para un importantísimo duelo liguero el 19 de abril. Los Citizens debían enfrentarse al Burnley, que lucha por evitar el descenso, el domingo 26 de abril, pero ese partido tendrá que ser reprogramado para dar cabida a su participación en la copa.

El Chelsea no aspira a la gloria absoluta en la Premier League, pero necesita urgentemente todos los puntos posibles en la lucha por la clasificación para la Champions League. Los Blues recibirán al Manchester United el fin de semana anterior a su semifinal.

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