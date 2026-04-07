Sporting de Lisboa vs Arsenal: previa, predicciones y alineaciones

El Sporting de Lisboa y el Arsenal abrirán su serie de cuartos de final de la Champions League este martes 7 de abril en el Estadio José Alvelade la capital portuguesa. Los ingleses, únicos invictos del certamen, se sostienen como uno de los máximos candidatos al título, incluso luego de caer en la final de la Copa de la Liga y quedar eliminados de la FA Cup.

Precisamente de este duro golpe sufrido el sábado ante el Southampton es que debe recuperarse el equipo de Mikel Arteta, que si bien vio esfumarse su posibilidad de alzar la Carabao Cup y la FA Cup, aún mantiene intactas su posibilidades en la Premier y es el conjunto de mejor rendimiento en esta Champions.

El Sporting, por su parte, llega a este trascendental encuentro luego de tres triunfos consecutivos, el primero de ellos con la histórica remontada ante Bodo Glimt tras el 0-3 en la ida.

Pronóstico SI Fútbol

El duelo de ida promete ser uno de esos partidos en los que el guion puede cambiar varias veces. Sporting llega con la confianza en lo más alto y ha hecho del Alvelade una verdadera fortaleza. Cuenta con delanteros en racha y es un equipo que cuanta ataca, lastima. En casa buscará sacar ventaja para ir a la revancha con cierto margen.

Se enfrentará con un Arsenal de más experiencia en este tipo de escenarios, que sabe manejar mejor los tiempos de la eliminatoria. Incluso con bajas en la defensa, suele encontrar respuestas a partir de su jerarquía individual y su capacidad para golpear en momentos clave. Un rival que no necesita dominar para convertir. De forma tal que imaginamos goles en ambos arcos y un posible empate que dejará todo abierto para la vuelta.

Pronóstico: Sporting de Lisboa 2-2 Arsenal

¿A qué hora se juega el Sporting de Lisboa vs Arsenal?

Ciudad : Lisboa, Portugal

: Lisboa, Portugal Estadio : José Alvalade

: José Alvalade Fecha : martes 7 de abril

: martes 7 de abril Hora : 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: Daniel Sieber (Alemania)

Daniel Sieber (Alemania) VAR: Bastian Dankert (Alemania)

Historial de enfrentamientos directos entre el Sporting de Lisboa vs Arsenal (últimos cinco partidos)

Partidos jugados: 7

Sporting de Lisboa : 1

: 1 Empate : 3

: 3 Arsenal: 3

Último partido entre ambos: 26/11/24 - Sporting Lisboa 1-5 Arsenal (Champions League 24/25, fase de grupos)

Sporting Clube de Portugal v Arsenal FC - UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD5 | Stuart MacFarlane/GettyImages

Últimos 5 partidos

Sporting de Lisboa Arsenal Sporting de Lisboa 4-2 Santa Clara 03/04/26 Southampton 2-1 Arsenal 04/04/26 Alverca 1-4 Sporting de Lisboa 22/03/26 Arsenal 0-2 Manchester City 22/03/26 Sporting de Lisboa 5-0 Bodo Glimt 17/03/26 Arsenal 2-0 Bayer Leverkusen 17/03/26 Bodo Glimt 3-0 Sporting de Lisboa 11/03/26 Arsenal 2-0 Everton 14/03/03 Braga 2-2 Sporting de Lisboa 07/03/26 Bayer Leverkusen 1-1 Arsenal 11/03/26

¿Cómo ver el Sporting de Lisboa vs Arsenal por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias del Sporting de Lisboa

El conjunto portugués llega con algunas bajas puntuales. La ausencia más sensible será la de Morten Hjulmand, suspendido para este primer duelo, lo que obliga a reconfigurar el mediocampo. Todo apunta a que Bragança acompañe a Hidemasa Morita en la base, en un equipo que suele sostener su juego desde ahí. También siguen fuera Geovany Quenda y Nuno Santos, mientras que Luis Guilherme arrastra molestias en el tobillo y es duda hasta último momento.

En el ataque lisboeta todos esperan por la recuperación de Luis Suárez, autor de cuatro goles en los últimos tres partidos, pero si el colombiano no llegara a estar, Nel ocuparía su lugar.

Sporting Clube de Portugal v FK Bodo/Glimt - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg | Sports Press Photo/GettyImages

Probable alineación del Sporting de Lisboa (4-2-3-1): Silva; Vagiannidis, Diomande, Inacio, Mangas; Braganca, Morita; Catamo, Trincao, Goncalves; Suarez.

Últimas noticias del Arsenal

La larga lista de lesionados o jugadores en duda hacen que los Gunners lleguen condicionados a este encuentro. Eberechi Eze, Piero Hincapié y Mikel Merino son bajas confirmadas, mientras que Arteta esperará hasta último momento por Gabriel Magalhães, pieza fundamental en la defensa.

Las buena noticias pasan por las presencias de Bukayo Saka, Declan Rice, Leandro Trossard y Jurrien Timber, todos ellos ya recuperados de diferentes lesiones. Noni Madueke difícilmente pueda estar desde el arranque, pero Viktor Gyökeres, quien tendrá un partido especial ante su ex-equipo, llega con buenas sensaciones luego de aportar un gol clave a la clasificación de Suecia al Mundial y de otro en la derrota frente a Southampton.

Southampton v Arsenal - Emirates FA Cup - Quarter Final - St Mary's Stadium | Steven Paston - PA Images/GettyImages

Posible alineación del Arsenal (4-2-3-1): Raya; Timber, Mosquera, Saliba, Calafiori; Zubimendi, Rice; Odegaard, Martinelli, Saka; Gyökeres.

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