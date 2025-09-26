St. Louis City vs LAFC: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico por la MLS 2025
Los Angeles Football Club visitan al St. Louis City que será su partido número 30 de la Temporada 2025 de la Major League Soccer.
El conjunto angelino es cuarto lugar de la clasificación en la Conferencia Oeste con 50 unidades; mientras que, los de Misuri son treceavos en la misma conferencia con 28 puntos, pero ya están fuera de la posibilidad de playoffs.
De esa manera, te dejamos con la información sobre este interesante compromiso que será entre clubes de la misma conferencia.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega St. Louis City vs LAFC?
- Ciudad: San Luis
- Estadio: CITY PARK
- Fecha: sábado 27 de septiembre
- Horario: 20:30 horas (Estados Unidos), 18:30 horas (México), 02:30 horas (España)
¿Cómo se podrá ver el St. Louis City vs LAFC en TV y streaming online?
Apple TV MLS Season Pass (transmisión internacional).
Últimos 5 partidos de St. Louis City
Rival
Resultado
Competición
San Jose
1-3 V
MLS
Montréal
0-2 V
MLS
FC Dallas
1-1 E
MLS
Houston
2-3 D
MLS
Vancouver
3-2 D
MLS
Últimos 5 partidos de LAFC
Rival
Resultado
Competición
RSL
4-1 V
MLS
RSL
1-4 V
MLS
San Jose
2-4 V
MLS
San Diego
1-2 D
MLS
FC Dallas
1-1 E
MLS
Últimas noticias de St. Louis City
El cuadro de Misuri viene de un buen triunfo 1-3 en su visita San Jose, California ante los Earthquakes.
Últimas noticias de LAFC
El cuadro angelino tiene una de las mejores plantillas de la liga y viene de dos partidos consecutivos goleando 4-1 al Real Salt Lake.
Posibles alineaciones de St. Louis City vs LAFC
St. Louis City: Roman Burki; Conrad Wallem, Kyle Hiebert, Timo Baumgartl, Devin Padelford; Chris Durkin, Eduard Löwen; Brendan McSorley, Marcel Hartel, Célio Pompeu y João Klauss.
LAFC: Hugo Lloris; Sergi Palencia, Nikosi Tafari, Eddie Segura, Ryan Hollingshead; Timothy Tillman, Igor Jesus, Marco Delgado; Nathan Ordaz, Heung-Min Son y Denis Bouanga.
Pronóstico SI
St. Louis City 1-2 LAFC.
