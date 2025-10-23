Stade Brestois vs PSG: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El Paris Saint-Germain sigue siendo uno de los máximos animadores del fútbol francés y, si bien tuvo un inicio de temporada genial la tabla muestra que no es el mejor de la Ligue 1: está segundo del Olympique Marsella a solamente un punto.

Este sábado tendrán la oportunidad de quedar momentáneamente como líderes cuando visiten al Stade Brestois en el primer turno, a la espera de lo que haga su acérrimo rival en el cierre de la jornada.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Stade Brestois vs PSG?

Ciudad: Brest, Francia

Fecha: sábado 25 de octubre

Horario: 10:00 (Este de Estados Unidos), 09:00 (México) y 17:00 (España)

Estadio: Stade Francis-Le Blé

TOPSHOT-FBL-FRA-LIGUE1-BREST-RENNES | LOIC VENANCE/GettyImages

¿Dónde se podrá ver el Stade Brestois vs PSG por TV y Streaming online?

País Canal TV Streaming Online Estados Unidos BeIN Sports BeIN Sports Connect y fuboTV México Caliente TV Amazon Prime Video España Sin trasmisión Sin trasmisión

Últimos 5 partidos del Stade Brestois

Rival Resultado Competición Lorient 3-3 E Ligue 1 Nantes 0-0 E Ligue 1 Angers 2-0 V Ligue 1 Niza 4-1 V Ligue 1 París FC 2-1 D Ligue 1

Últimos 5 partidos del PSG

Rival Resultado Competición Bayer Leverkusen 7-2 V UEFA Champions League Racing de Estrasburgo 3-3 Ligue 1 LOSC Lille 1-1 E Ligue 1 FC Barcelona 1-2 V UEFA Champions League Auxerre 2-0 V Ligue 1

Últimas noticias del Stade Brestois

FBL-FRA-LIGUE1-LORIENT-BREST | FRED TANNEAU/GettyImages

Luego de dos campañas inolvidables en Ligue 1 y UEFA Champions League, el club de la localidad de Brest mermó en su rendimiento y volvió a la mitad de la tabla del campeonato francés, donde se sitúa en el arranque de la campaña 2025/26.

Últimas noticias del PSG

Bayer Leverkusen v Paris Saint Germain - UEFA Champions League | Soccrates Images/GettyImages

El PSG viene de aplastar al Bayer Leverkusen por 7-2 en Alemania para posicionarse en la parte alta de la tabla de posiciones de la etapa de liguilla de la UEFA Champions League, por lo que el próximo objetivo estará nuevamente en la liga francesa: intentarán ganar para arrebatarle la punta de la tabla al Olympique Marsella.

Posibles alineaciones del Stade Brestois vs PSG

Stade Brestois

Portero: Radoslaw Majecki

Defensas: Bradley Locko, Soumaïla Coulibaly, Brendan Chardonnet, Kenny Lala

Mediocampistas: Hugo Magnetti, Joris Chotard

Volantes ofensivos: Junior Dina Ebimbe, Kamory Doumbia, Romain Del Castillo

Delantero: Ludovic Ajorque

PSG

Portero: Lucas Chevalier

Defensas: Achraf Hakimi, Ilya Zabarnyi, Willian Pacho, Nuno Mendes

Centrocampistas: Senny Mayulu, Vitinha, Warren Zaire-Emery

Delanteros: Bradley Barcola, Désiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia

Pronóstico SI

El PSG llega a este encuentro en un gran momento y dominará sin mayores inconvenientes los tiempos del partido frente al Stade Brestois.

Stade Brestois 1-4 PSG

Más noticias sobre fútbol europeo