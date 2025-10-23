Stade Brestois vs PSG: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El Paris Saint-Germain sigue siendo uno de los máximos animadores del fútbol francés y, si bien tuvo un inicio de temporada genial la tabla muestra que no es el mejor de la Ligue 1: está segundo del Olympique Marsella a solamente un punto.
Este sábado tendrán la oportunidad de quedar momentáneamente como líderes cuando visiten al Stade Brestois en el primer turno, a la espera de lo que haga su acérrimo rival en el cierre de la jornada.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Stade Brestois vs PSG?
Ciudad: Brest, Francia
Fecha: sábado 25 de octubre
Horario: 10:00 (Este de Estados Unidos), 09:00 (México) y 17:00 (España)
Estadio: Stade Francis-Le Blé
¿Dónde se podrá ver el Stade Brestois vs PSG por TV y Streaming online?
País
Canal TV
Streaming Online
Estados Unidos
BeIN Sports
BeIN Sports Connect y fuboTV
México
Caliente TV
Amazon Prime Video
España
Sin trasmisión
Sin trasmisión
Últimos 5 partidos del Stade Brestois
Rival
Resultado
Competición
Lorient
3-3 E
Ligue 1
Nantes
0-0 E
Ligue 1
Angers
2-0 V
Ligue 1
Niza
4-1 V
Ligue 1
París FC
2-1 D
Ligue 1
Últimos 5 partidos del PSG
Rival
Resultado
Competición
Bayer Leverkusen
7-2 V
UEFA Champions League
Racing de Estrasburgo
3-3
Ligue 1
LOSC Lille
1-1 E
Ligue 1
FC Barcelona
1-2 V
UEFA Champions League
Auxerre
2-0 V
Ligue 1
Últimas noticias del Stade Brestois
Luego de dos campañas inolvidables en Ligue 1 y UEFA Champions League, el club de la localidad de Brest mermó en su rendimiento y volvió a la mitad de la tabla del campeonato francés, donde se sitúa en el arranque de la campaña 2025/26.
Últimas noticias del PSG
El PSG viene de aplastar al Bayer Leverkusen por 7-2 en Alemania para posicionarse en la parte alta de la tabla de posiciones de la etapa de liguilla de la UEFA Champions League, por lo que el próximo objetivo estará nuevamente en la liga francesa: intentarán ganar para arrebatarle la punta de la tabla al Olympique Marsella.
Posibles alineaciones del Stade Brestois vs PSG
Stade Brestois
Portero: Radoslaw Majecki
Defensas: Bradley Locko, Soumaïla Coulibaly, Brendan Chardonnet, Kenny Lala
Mediocampistas: Hugo Magnetti, Joris Chotard
Volantes ofensivos: Junior Dina Ebimbe, Kamory Doumbia, Romain Del Castillo
Delantero: Ludovic Ajorque
PSG
Portero: Lucas Chevalier
Defensas: Achraf Hakimi, Ilya Zabarnyi, Willian Pacho, Nuno Mendes
Centrocampistas: Senny Mayulu, Vitinha, Warren Zaire-Emery
Delanteros: Bradley Barcola, Désiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia
Pronóstico SI
El PSG llega a este encuentro en un gran momento y dominará sin mayores inconvenientes los tiempos del partido frente al Stade Brestois.
Stade Brestois 1-4 PSG
