Stade Rennes vs PSG: previa, predicciones y alineaciones
La Ligue 1 está más competitiva que de costumbre y al PSG le está costando dominar la escena como en otros años, peleando mano a mano con el Lens por la cima del campeonato francés de primera división.
A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido.
¿A qué hora se juega el Stade Rennes vs PSG?
- Ciudad: Rennes, Francia
- Estadio: Roazhon Park
- Fecha: viernes 13 de febrero
- Horario: 13:00 (costa este de EE.UU.), 12:00 (México), 19:00 (España)
- Árbitro: Benoit Bastien
Historial de enfrentamientos directos entre el Stade Rennes y el PSG
- Stade Rennes: 23
- Empates: 18
- PSG: 45
- Último partido entre ambos: 06/12/2025 - PSG 5-0 Stade Rennes - Ligue 1
Últimos 5 partidos
Stade Rennes
PSG
Lens 3-1 Stade Rennes
PSG 5-0 Olympique Marsella
Olympique Marsella 3-0 Stade Rennes
Racing de Estrasburgo 1-2 PSG
AS Mónaco 4-0 Stade Rennes
PSG 1-1 Newcastle
Stade Rennes 0-2 Lorient
Auxerre 0-1 PSG
Stade Rennes 1-1 Le Havre
Sporting de Lisboa 2-1 PSG
¿Cómo ver el Stade Rennes vs PSG por televisión y streaming online?
País
Canal de TV
Estados Unidos
Fanatiz USA, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, fuboTV, beIN SPORTS CONNECT
México
FOX One
España
No disponible
Últimas noticias del Stade Rennes
El Stade Rennes está sexto, momentáneamente en zona de clasificación a UEFA Conference League, aunque su seguidilla de resultados no es para nada buena. Si quieren meterse en una competencia europea deben mejorar urgente, ya que de lo contrario serán superados por el Racing de Estrasburgo, su más inmediato perseguidor.
Para este choque, el entrenador no podrá contar con Jérémy Jacquet, Przemysław Frankowski, Djaoui Cissé, Abdelhamid Ait Boudlal, Glen Kamara y Yassir Zabiri.
Posible alineación del Stade Rennes contra el PSG (3-5-2): Mathys Silistrie; Anthony Rouault, Mahamadou Nagida, Alidu Seidu; Mousa Tamari, Mahdi Camara, Valentin Rongier, Sebastian Szymanski, Arnaud Nordin; Breel Embolo y Esteban Lepaul.
Últimas noticias del PSG
Los vigentes campeones europeos son los líderes de la Ligue 1, aunque la noticia es la poca distancia que tienen con el segundo: en una liga que suelen dominar a gusto y placer, solamente tienen dos puntos más que el Lens.
Para este partido, Luis Enrique no podrá contar con Fabián Ruiz por una lesión en la rodilla. Desde el club no han especificado el tiempo de baja.
Posible alineación del PSG contra el Stade Rennes (4-3-3): Matvey Safonov; Nuno Mendes, Willian Pacho, Marquinhos, Warren Zaire-Emery; João Neves, Vitinha, Senny Mayulu; Bradley Barcola, Ousmane Dembélé y Désiré Doué.
Pronóstico SI
El PSG seguirá en lo más alto de la tabla de posiciones de la Ligue 1 ganándole a domicilio a un Stade Rennes en crisis.
PSG 3-0 Stade Rennes
