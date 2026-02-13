Sports Illustrated

Stade Rennes vs PSG: previa, predicciones y alineaciones

Estos dos grandes equipos abrirán la jornada 22 de la Ligue 1.
Bruno Pernigotti|
La Ligue 1 está más competitiva que de costumbre y al PSG le está costando dominar la escena como en otros años, peleando mano a mano con el Lens por la cima del campeonato francés de primera división.

A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido.

¿A qué hora se juega el Stade Rennes vs PSG?

  • Ciudad: Rennes, Francia
  • Estadio: Roazhon Park
  • Fecha: viernes 13 de febrero
  • Horario: 13:00 (costa este de EE.UU.), 12:00 (México), 19:00 (España)
  • Árbitro: Benoit Bastien
Historial de enfrentamientos directos entre el Stade Rennes y el PSG

  • Stade Rennes: 23
  • Empates: 18
  • PSG: 45
  • Último partido entre ambos: 06/12/2025 - PSG 5-0 Stade Rennes - Ligue 1

Últimos 5 partidos

Stade Rennes

PSG

Lens 3-1 Stade Rennes
7/2/26

PSG 5-0 Olympique Marsella
8/2/26

Olympique Marsella 3-0 Stade Rennes
3/2/26

Racing de Estrasburgo 1-2 PSG
1/2/26

AS Mónaco 4-0 Stade Rennes
31/1/26

PSG 1-1 Newcastle
28/1/26

Stade Rennes 0-2 Lorient
24/1/26

Auxerre 0-1 PSG
23/1/26

Stade Rennes 1-1 Le Havre
18/1/26

Sporting de Lisboa 2-1 PSG
20/1/26

¿Cómo ver el Stade Rennes vs PSG por televisión y streaming online?

País

Canal de TV

Estados Unidos

Fanatiz USA, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, fuboTV, beIN SPORTS CONNECT

México

FOX One

España

No disponible

Últimas noticias del Stade Rennes

El Stade Rennes está sexto, momentáneamente en zona de clasificación a UEFA Conference League, aunque su seguidilla de resultados no es para nada buena. Si quieren meterse en una competencia europea deben mejorar urgente, ya que de lo contrario serán superados por el Racing de Estrasburgo, su más inmediato perseguidor.

Para este choque, el entrenador no podrá contar con Jérémy Jacquet, Przemysław Frankowski, Djaoui Cissé, Abdelhamid Ait Boudlal, Glen Kamara y Yassir Zabiri.

Posible alineación del Stade Rennes contra el PSG (3-5-2): Mathys Silistrie; Anthony Rouault, Mahamadou Nagida, Alidu Seidu; Mousa Tamari, Mahdi Camara, Valentin Rongier, Sebastian Szymanski, Arnaud Nordin; Breel Embolo y Esteban Lepaul.

Últimas noticias del PSG

Los vigentes campeones europeos son los líderes de la Ligue 1, aunque la noticia es la poca distancia que tienen con el segundo: en una liga que suelen dominar a gusto y placer, solamente tienen dos puntos más que el Lens.

Para este partido, Luis Enrique no podrá contar con Fabián Ruiz por una lesión en la rodilla. Desde el club no han especificado el tiempo de baja.

Posible alineación del PSG contra el Stade Rennes (4-3-3): Matvey Safonov; Nuno Mendes, Willian Pacho, Marquinhos, Warren Zaire-Emery; João Neves, Vitinha, Senny Mayulu; Bradley Barcola, Ousmane Dembélé y Désiré Doué.

Pronóstico SI

El PSG seguirá en lo más alto de la tabla de posiciones de la Ligue 1 ganándole a domicilio a un Stade Rennes en crisis.

PSG 3-0 Stade Rennes

