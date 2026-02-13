Stade Rennes vs PSG: previa, predicciones y alineaciones

La Ligue 1 está más competitiva que de costumbre y al PSG le está costando dominar la escena como en otros años, peleando mano a mano con el Lens por la cima del campeonato francés de primera división.

A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido.

¿A qué hora se juega el Stade Rennes vs PSG?

Ciudad : Rennes, Francia

: Rennes, Francia Estadio : Roazhon Park

: Roazhon Park Fecha: viernes 13 de febrero

viernes 13 de febrero Horario: 13:00 (costa este de EE.UU.), 12:00 (México), 19:00 (España)

13:00 (costa este de EE.UU.), 12:00 (México), 19:00 (España) Árbitro: Benoit Bastien

FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-SAINT-ETIENNE | DAMIEN MEYER/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Stade Rennes y el PSG

Stade Rennes: 23

23 Empates: 18

18 PSG: 45

Último partido entre ambos: 06/12/2025 - PSG 5-0 Stade Rennes - Ligue 1

Últimos 5 partidos

Stade Rennes PSG Lens 3-1 Stade Rennes

7/2/26 PSG 5-0 Olympique Marsella

8/2/26 Olympique Marsella 3-0 Stade Rennes

3/2/26 Racing de Estrasburgo 1-2 PSG

1/2/26 AS Mónaco 4-0 Stade Rennes

31/1/26 PSG 1-1 Newcastle

28/1/26 Stade Rennes 0-2 Lorient

24/1/26 Auxerre 0-1 PSG

23/1/26 Stade Rennes 1-1 Le Havre

18/1/26 Sporting de Lisboa 2-1 PSG

20/1/26

¿Cómo ver el Stade Rennes vs PSG por televisión y streaming online?

País Canal de TV Estados Unidos Fanatiz USA, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, fuboTV, beIN SPORTS CONNECT México FOX One España No disponible

Últimas noticias del Stade Rennes

El Stade Rennes está sexto, momentáneamente en zona de clasificación a UEFA Conference League, aunque su seguidilla de resultados no es para nada buena. Si quieren meterse en una competencia europea deben mejorar urgente, ya que de lo contrario serán superados por el Racing de Estrasburgo, su más inmediato perseguidor.

Para este choque, el entrenador no podrá contar con Jérémy Jacquet, Przemysław Frankowski, Djaoui Cissé, Abdelhamid Ait Boudlal, Glen Kamara y Yassir Zabiri.

FBL-FRA-CUP-RENNES-LES SABLES | SEBASTIEN SALOM-GOMIS/GettyImages

Posible alineación del Stade Rennes contra el PSG (3-5-2): Mathys Silistrie; Anthony Rouault, Mahamadou Nagida, Alidu Seidu; Mousa Tamari, Mahdi Camara, Valentin Rongier, Sebastian Szymanski, Arnaud Nordin; Breel Embolo y Esteban Lepaul.

Últimas noticias del PSG

Los vigentes campeones europeos son los líderes de la Ligue 1, aunque la noticia es la poca distancia que tienen con el segundo: en una liga que suelen dominar a gusto y placer, solamente tienen dos puntos más que el Lens.

Para este partido, Luis Enrique no podrá contar con Fabián Ruiz por una lesión en la rodilla. Desde el club no han especificado el tiempo de baja.

FBL-FRA-LIGUE1-PSG-MARSEILLE | GEOFFROY VAN DER HASSELT/GettyImages

Posible alineación del PSG contra el Stade Rennes (4-3-3): Matvey Safonov; Nuno Mendes, Willian Pacho, Marquinhos, Warren Zaire-Emery; João Neves, Vitinha, Senny Mayulu; Bradley Barcola, Ousmane Dembélé y Désiré Doué.

Pronóstico SI

El PSG seguirá en lo más alto de la tabla de posiciones de la Ligue 1 ganándole a domicilio a un Stade Rennes en crisis.

PSG 3-0 Stade Rennes

MÁS NOTICIAS SOBRE FÚTBOL EUROPEO