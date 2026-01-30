Sterling abandona el Chelsea "de mutuo acuerdo"

Raheem Sterling estaba atravesando una complicada situación en el Chelsea a la que por fin se ha logrado poner solución. El conjunto blue ha emitido un comunicado informando que el jugador abandona el club de mutuo acuerdo, a pesar de que aún tenía contrato en vigor.

“Raheem Sterling ha abandonado hoy el Chelsea Football Club de mutuo acuerdo, poniendo fin a tres temporadas y media como jugador nuestro, tras fichar en el verano de 2022 cuando fue transferido desde el Manchester City. Agradecemos a Raheem por la contribución que hizo como jugador del Chelsea y le deseamos lo mejor para la próxima etapa de su carrera”, dice el comunicado.

Y es que el jugador llevaba meses apartado de la dinámica del primer equipo. De hecho, en la actual temporada aún no ha jugado ni un solo minuto y en verano le quitaron el dorsal 7 para dárselo a Pedro Neto.

Sterling fue uno de los primeros jugadores que fichó el Chelsea tras la compra del club por parte de Todd Boehly. El Chelsea pagó 56 millones de euros al Manchester City en 2022, pero el jugador no cumplió con las expectativas y su fichaje ya está considerado como uno de los peores en la historia de Stamford Bridge.

Estadísticas de Sterling en el Chelsea

En la temporada 2022/23 jugó 38 partidos en los que anotó 9 goles y dio 4 asistencias. En su segunda campaña en Londres jugó 43 partidos mejorando sus números considerablemente: 10 goles y 11 asistencias.

Sin embargo, con la llegada de Enzo Maresca al banquillo, el técnico decidió no contar con él y salió cedido al Arsenal donde no logró recuperar su mejor versión. Sterling participó en 28 partidos, 13 de ellos como titular, en los que tan solo logró anotar un gol y repartir cinco asistencias.

Tras regresar de la cesión, Sterling no ha vuelto a jugar con la camiseta blue. Sus últimos mintos los disputó el 19 de mayo de 2024 en un partido de Premier contra el Bournemouth, un partido en el que logró ver portería.

El jgador no se ha pronunciado sobre su futuro, pero desde BBC Sport apuntan que la Juventus y el Bayer Leverkusen estarían interesados en hacerse con sus servicios.

