Sterling sorprende al firmar con el Feyenoord hasta final de temporada

Raheem Sterling protagonizó uno de los movimientos más inesperados del mercado: tras quedar libre del Chelsea, el atacante firmó con el Feyenoord un contrato de corta duración. El inglés, que parecía destinado a continuar en la Premier League, optó por dar un giro total y probar suerte en Países Bajos, en lo que será su primera experiencia fuera del fútbol inglés.

El final de la etapa de Sterling en Stamford Bridge se cerró por mutuo acuerdo el mes pasado. El futbolista negoció un paquete de compensación por los 18 meses restantes de su contrato, en el que percibía un salario cercano a los €380.000 - €390.000 por semana. Su último partido oficial con los “Blues” fue en la temporada 2023/24, y desde entonces no disputó encuentros competitivos.

En los últimos meses, incluso llegó a entrenarse con el equipo Sub 21 del club, una señal clara de que no estaba en los planes deportivos.

El factor Van Persie y un nuevo comienzo

Sterling explicó que, por primera vez en mucho tiempo, pudo “controlar” su próximo paso. En ese proceso, las conversaciones con Robin van Persie, actual entrenador de Feyenoord, fueron decisivas.

El ex Manchester City remarcó que jugar en el extranjero representa un desafío completamente nuevo y aseguró sentirse motivado para empezar. La Eredivisie, además, puede ofrecerle un contexto menos asfixiante que el foco permanente de la prensa inglesa, algo que suele pesar especialmente en jugadores de alto perfil.

Desde su salida de el Manchester City rumbo a el Chelsea en 2022, la reputación de Sterling se fue desgastando. Con los londinenses, sus números reflejan esa caída: 19 goles en 81 partidos, lejos del impacto que se esperaba por su costo y trayectoria.

Su préstamo en el Arsenal tampoco funcionó como salvavidas. Mikel Arteta lo utilizó poco y Sterling apenas registró un gol en 28 apariciones, quedando relegado en la rotación ofensiva.

Aunque el título de la Eredivisie parece lejano por el dominio del PSV Eindhoven, Feyenoord todavía tiene un objetivo fuerte: asegurar un segundo puesto que lo acerque a la próxima Champions League. Sterling deberá recuperar ritmo competitivo, pero llega con la intención clara de volver a sentirse determinante y útil en un equipo que necesita jerarquía en el tramo final del curso.

