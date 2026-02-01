Strasbourg vs PSG: previa, predicciones y alineaciones

La Ligue 1 cierra su actividad dominical con un duelo vibrante en Alsacia. El Paris Saint-Germain, que recuperó el liderato la semana pasada gracias a un tropiezo del Lens, visita el siempre complicado Stade de la Meinau para medirse al Racing de Estrasburgo.

El conjunto local vive una auténtica revolución en este 2026. Tras la llegada del técnico Gary O'Neil, el equipo ha encadenado tres victorias consecutivas con un impresionante balance de 12 goles a favor y solo 3 en contra, catapultándose hasta la séptima posición y soñando con Europa.

Por su parte, el PSG de Luis Enrique llega con la maquinaria aceitada: cinco victorias al hilo en liga y una solidez defensiva que busca su tercer triunfo consecutivo fuera de casa para consolidarse en la punta.

¿A qué hora se juega el Strasbourg vs PSG?

Ciudad : Estrasburgo, Francia

: Estrasburgo, Francia Estadio : Stade de la Meinau

: Stade de la Meinau Fecha : domingo 1 de febrero

: domingo 1 de febrero Hora : 13:45 EE.UU (Este), 12:45 CDMX, 19:45 España

: 13:45 EE.UU (Este), 12:45 CDMX, 19:45 España Árbitro: Eric Wattelier

Stade de la Meinau, casa del Strasbourg | Eurasia Sport Images/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos (últimos cinco partidos)

Strasbourg: 1 victoria

Empate: 1

PSG: 3 victorias

Dato destacado: Los duelos recientes han sido explosivos. En la primera vuelta (octubre 2025) empataron 3-3. Además, el Estrasburgo ganó este mismo partido la temporada pasada (2-1) en mayo de 2025.

Últimos 5 partidos

Strasbourg PSG Lille 1-4 Strasbourg (25/01/26) PSG 1-1 Newcastle (28/01/26) Strasbourg 2-1 Metz (18/01/26) Auxerre 0-1 PSG (23/01/26) Strasbourg 6-0 Avranches (10/01/26) Sporting Lisboa 2-1 PSG (20/01/26) Niza 1-1 Strasbourg (03/01/26) PSG 3-0 Lille (16/01/26) Strasbourg 3-1 Breidablik (18/12/25) PSG 1-0 Paris FC (12/01/26)

¿Cómo ver el Strasbourg vs PSG por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming online Estados Unidos Fanatiz USA, beIN SPORTS, fuboTV México FOX One España -

RC Strasbourg Alsace v FC Metz - Ligue 1 McDonald's | Eurasia Sport Images/GettyImages

Últimas noticias del Strasbourg

El Racing llega con la moral por las nubes. Ubicados en el séptimo lugar con 30 puntos, están a un paso de los puestos europeos. La llegada de Gary O'Neil ha desatado el potencial ofensivo del equipo, anotando múltiples goles en casi todos sus partidos recientes.

Para este duelo, no contarán con Emanuel Emegha (lesión de pierna) ni con Mathis Amougou. Martial Godo, quien viene de marcar un doblete ante el Lille, liderará el ataque junto a Joaquin Panichelli (11 goles en liga) y el talentoso Julio Enciso. Ben Chilwell se perfila como titular en el lateral izquierdo.

Posible alineación de Strasbourg (4-2-3-1): Mike Penders; Guéla Doué, Malang Sarr, Ismaël Doukouré, Ben Chilwell; Valentín Barco, El Mourabet; Diego Moreira, Julio Enciso, Martial Godo; Joaquin Panichelli.

TOPSHOT-FBL-EUR-C1-PSG-NEWCASTLE | ALAIN JOCARD/GettyImages

Últimas noticias del PSG

El cuadro parisino defiende el liderato (45 pts, un partido menos que Lens en la tabla visual, pero líder virtual según narrativa). Luis Enrique ha logrado estabilidad, aunque el empate 1-1 ante Newcastle en Champions dejó algunas dudas físicas.

La enfermería tiene nombres importantes: Lee Kang-in (muslo), Fabián Ruiz (rodilla) y la estrella Khvicha Kvaratskhelia, quien se lesionó el tobillo ante las 'Urracas', son bajas probables. Bradley Barcola, autor del gol de la victoria ante Auxerre, será la referencia ofensiva junto a Ousmane Dembélé. El portero Lucas Chevalier buscará su décima portería a cero de la campaña.

Posible alineación de PSG (4-3-3): Lucas Chevalier; Achraf Hakimi, Illia Zabarnyi, Lucas Beraldo, Lucas Hernández; Warren Zaïre-Emery, Vitinha, Senny Mayulu (o Mbaye); Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola.

Pronóstico SI Fútbol

El Estrasburgo es uno de los equipos más en forma de Francia y La Meinau será una caldera. El PSG, con el desgaste de Champions y la baja de Kvaratskhelia, podría sufrir ante la verticalidad de los locales. Sin embargo, la calidad individual parisina y su racha ganadora en liga pesan. Se espera un partido de ida y vuelta con goles en ambos arcos.

Strasbourg 2-2 PSG