¿Su última visita a Wembley como entrenador del Manchester City? Ojo con la respuesta de Pep Guardiola

Hablar de Pep Guardiola es hablar de uno de los mejores directores técnicos, no solo de la actualidad, sino de toda la historia del fútbol mundial. Su increíble manera de revolucionar el juego lo convierten, más que en un entrenador, en un maestro, cuyo legado prevalecerá con el paso del tiempo.

En la antesala de la gran final por la FA Cup, el aún estratega del Manchester City, Pep Guardiola, habló frente a los medios, quiénes le preguntaron de forma directa sobre si el encuentro contra el Chelsea representaría, al mismo tiempo, su última visita al estadio de Wembley siendo director técnico del Manchester City, a lo que Pep respondió de manera concreta y directa:

"No, ¡ni hablar! ¡Ni hablar, ni hablar!... Tengo UN AÑO MÁS en mi contrato''

Manchester City v Crystal Palace - Premier League | Stu Forster/GettyImages

Con esto, pondría fin a los rumores que ya hasta lo ponían como entrenador de otros equipos, o incluso selecciones. También aprovechó la ocasión para hablar sobre la mala racha de Erling Haaland en Wembley, que es uno de los pocos estadios en los que todavía no puede marcar.

''Mañana va a suceder'', dijo Pep, convencido de la calidad de su delantero.

FBL-ENG-PR-MAN CITY-BRENTFORD | DARREN STAPLES/GettyImages

Por último, el ex director técnico del Barcelona y del Bayern Múnich se dio unos minutos más para hablar sobre la Premier League y lo que representa, tanto en el ámbito futbolístico, citando parados tácticos y más, como en lo estructural.

Quizás antes era más formación 4-4-2, más balones largos a las bandas, centros. Sigue siendo así, pero ahora es completamente brillante en términos de muchos entrenadores que influyen en el fútbol con diferentes estilos. Creo que lo que sigue completamente ahí son los estadios. Son magníficos, los tradicionales como el de Fulham o Selhurst Park, o los nuevos como el del Tottenham o el del Everton. La Premier League es lo máximo. Los aficionados apoyan de manera increíble, las organizaciones. Quizás los propietarios sientan más presión de los medios que antes. Los grandes clubes, cuando están estables, no se apegan demasiado a lo que dice la gente, saben exactamente qué tienen que hacer. Y creo que estos clubes son más sostenibles financieramente, en términos de éxito, y el éxito no significa ganar títulos, es estar ahí arriba... Eso para mí es el éxito durante muchos años. Creo que la gente inglesa tiene que estar tan orgullosa de la competición que tienen, que tenemos, aquí en Inglaterra, porque es lo máximo. Pep Guardiola.

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