La guía de Sudáfrica para el Mundial 2026: los "Bafana Bafana" están de regreso

Antes de clasificarse para el Mundial de 2026, la última vez que Sudáfrica había estado en el escenario más importante del fútbol mundial fue cuando fue sede del torneo, en 2010.

Ese año fue memorable por varias razones: ser la primera nación africana en ser anfitriona de la Copa del Mundo, el impresionante gol de Siphiwe Tshabalala contra México y, por supuesto, las omnipresentes vuvuzelas.



Pero a pesar de esos momentos destacados, y una recordada victoria por 2-1 sobre Francia en su último partido, Sudáfrica quedó eliminada en la fase de grupos como una de las peores naciones anfitrionas en la historia de los Mundiales.

FBL-WC-2026-FRIENDLY-RSA-PAN | GIANLUIGI GUERCIA/GettyImages

Tras haber caído en fases preliminares también en sus anteriores participaciones en 1998 y 2002, las expectativas para 2026 no son muy altas, sobre todo dada la falta de talento de primer nivel en el equipo actual.

Aun así, la imprevisibilidad de su eliminatoria, sumada a un historial de resultados inesperados en Mundiales (como el empate 2-2 con Paraguay en 2002), implica que no deberían subestimarse antes de que empiece el partido.

El camino hacia el Mundial

Record clasificatorio: 5G-3E-2P

Goles a favor / recibidos: 15 / 9

Goleador: Oswin Appollis, Lyle Foster, Thapelo Morena, Jayden Adams (2)

Asistidor: Oswin Appollis (4)

Sudáfrica se coló, sí, literalmente se coló, en la fase de clasificación del Grupo C de la CAF, liderando su grupo de primera ronda por tan solo un punto de ventaja sobre Nigeria, la clara favorita para avanzar.

Su lugar en el torneo quedó asegurado con una victoria por 3-0 sobre Ruanda, pero la campaña distó mucho de ser sencilla. El equipo fue extremadamente impredecible.

FBL-AFR-2025-MATCH 28-ZWE-RSA | KHALED DESOUKI/GettyImages

Los dirigidos por Hugo Broos empataron dos veces con Nigeria, sufrieron una derrota por 2-0 ante Ruanda en el partido de vuelta, empataron otro encuentro con Zimbabue, último clasificado, e incluso perdieron por abandono lo que inicialmente había sido una victoria por 2-0 sobre Lesotho, tras convocar a un jugador no convocable. Con resultados como estos, es difícil predecir con exactitud cómo le irá a los Bafana Bafana este verano.

El calendario

RIVAL FECHA ESTADIO MÉXICO 11/6 Estadio Azteca REPÚBLICA CHECA 18/6 Mercedes Benz Stadium COREA DEL SUR 24/6 Estadio BBVA

Entrenador: Hugo Broos

South Africa vs Cameroon R16 - 2025 Africa Cup Of Nations | NurPhoto/GettyImages

Experiencia en Mundiales: debut.

Logros: Copa Africana 2017, con Camerún.

Tiempo dirigiendo a Sudáfrica: cuatro años

Hugo Broos transformó, en muchos sentidos, la suerte de la selección sudafricana. Desde que asumió el cargo en 2021, no solo le dio al equipo una identidad clara y un estilo de juego consistente, sino que también restauró la confianza y la cultura competitiva que parecían haberse desvanecido tras su salida como anfitriones del Mundial de 2010.

Sin embargo, su gestión no está exenta de polémica. Broos, un entrenador directo y sin vueltas, no le tiene miedo a la disciplina con los jugadores, dejar afuera figuras importantes ni criticar a las autoridades del fútbol sudafricano.



Pero su honestidad a veces genera tensiones, y el técnico belga fue acusado de hacer comentarios racistas y despectivos hacia los jugadores, además de ser criticado por comentarios sexistas.

¿Cómo juega Sudáfrica?

Formación preferida: 4-2-3-1

Estilo: híbrido.

Fortalezas: formaciones fluidas, mucha energía.

Debilidades: falta de experiencia y definición en el arco.

La Sudáfrica de Broos suele jugar con una formación 4-2-3-1, con dos mediocampistas defensivos, dos extremos y un mediapunta que dirige el juego detrás de un único delantero.

Sin embargo, no esperes que el equipo se aferre estrictamente a esta formación: el técnico belga a menudo modifica su alineación según el rival, pasando de un 4-3-3 a un 3-5-2. Esta fluidez hace que Sudáfrica sea difícil de predecir y complicada de enfrentar.

No obstante, independientemente de la formación que elija, algunas cosas se mantienen constantes. Se espera que los extremos replieguen, el equipo presione arriba, con Broos habiendo incorporado un equipo nuevo y enérgico, se espera que todos den el 100%.



Si no lo hacen, el entrenador no va a dudar en cambiarlos, lo que quizás resalte la mayor fortaleza de Sudáfrica: la competitividad dentro del equipo y la mentalidad inculcada por el entrenador.

Los jugadores a seguir

Factor X: luego de atajar cuatro penales a Cabo Verde en la tanda de penales de la Copa Africana 2023, Ronwen Williams demostró su temple bajo presión. ¿Podrá repetir la hazaña? México, coanfitrión del torneo, espera que no lo haga en el partido inaugural.

Esperance Sportive de Tunis v Mamelodi Sundowns Football Club - Ligue des champions de la CAF | DeFodi Images/GettyImages

Revelación: podemos decir que nadie va a sacarle la pelota a Mbekezeli Mbokazi. A pesar de tener solo 20 años, este gigante no respeta a sus mayores y, si tiene la oportunidad de marcar, seguramente va a disparar con su potente zurda.

La equipación que usará el conjunto sudrafricano

Equipación de Sudáfrica para la Copa del Mundo | Adida

Adidas reemplazó a Le Coq Sportif como representante de Sudáfrica para el torneo de este verano, inspirándose en los icónicos diseños de 2010.

La camiseta tradicional amarilla luce un sutil gráfico en relieve que representa los 12 idiomas oficiales del país, mientras que la camiseta verde sigue una temática similar, con el motivo plasmado en franjas a lo largo de toda la prenda. Es elegante, tiene clase y cuenta una gran historia.

Posible alineación titular

Posible XI de Sudáfrica | FootballUser

Como ya mencionamos, Broos rota mucho a su equipo, pero aún así hay algunos titulares indiscutibles.

El primero es en el arco, con el capitán Williams como titular bajo los palos, y delante de él, salvo que surja algún problema de última hora por lesión, Mbokazi formará pareja en la defensa con Ime Okon, del Hannover.

En el centro del campo, Teboho Mokoena es casi con toda seguridad el pilar del equipo, junto a Sphephelo Sithole, mientras que más adelante, Oswin Appollis y Lyle Foster, posiblemente la principal amenaza goleadora del equipo, se encuentran entre los titulares más habituales.

Estado de forma actual

El rendimiento de Sudáfrica de cara al Mundial de 2026 fue irregular. En la Copa Africana de 2025, avanzó de grupo, pero cayó ante Egipto y finalmente fue eliminada en octavos de final tras perder 2-1 contra Camerún.

South Africa v Cameroon: Round Of 16 - Africa Cup Of Nations | Visionhaus/GettyImages

En los dos amistosos que disputó en marzo contra Panamá en casa, empató el primero 1-1 y perdió el segundo 2-1. Resultados que no inspiran precisamente confianza.

¿Qué podemos esperar de la afición sudafricana?

Los aficionados sudafricanos son sinónimo de la vuvuzela: un instrumento de plástico barato, parecido a una trompeta, que crea un zumbido constante e inconfundible cuando se sopla.

El ruido fue tan ensordecedor durante el Mundial de 2010, cuando Sudáfrica fue la anfitriona, que las cadenas de televisión y radio tuvieron dificultades para transmitir el evento, ya que los espectadores apenas podían escuchar algo más allá del estruendo. Algunos jugadores incluso se quejaron de que no podían escuchar a sus compañeros en el campo.

South Africa v Cameroon: Round Of 16 - Africa Cup Of Nations | Visionhaus/GettyImages

Si bien van a ser menos seguidores de los Bafana Bafana en América del Norte, aún se puede esperar que traigan sus instrumentos característicos y generen mucho ruido.

Lo que el país espera

Los aficionados sudafricanos van a ser realistas con sus expectativas este Mundial, pero el grupo en el que les tocó, junto a Corea del Sur, la República Checa y el anfitrión México, les da un poco de esperanza de que, por primera vez, puedan avanzar.

No cabe duda de que Sudáfrica arranca como la menos favorita entre esos equipos y los aficionados lo saben. Pero también todos reconocen que cualquier rival es vencible y que, en su mejor momento, los Bafana Bafana tiene la calidad para plantarse a equipos de ese nivel.

Y finalmente …

A quién no quiere enfrentarse Sudáfrica: cualquier equipo grande

Una estadística que define a Sudáfrica: los Bafana Bafana nunca llegaron a la fase eliminatoria de la Copa del Mundo.

Si todo sale mal: va a cambiar poco, Sudáfrica sigue siendo un equipo en desarrollo bajo la dirección de Broos.

¿Qué va a decir todo el mundo si Sudáfrica queda eliminada en fase de grupos? Otra vez la misma historia.