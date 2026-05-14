La guía de Suecia para el Mundial 2026: la resurrección de un equipo sin miedo a perder

El camino de Suecia a su decimotercera Copa del Mundo fue insólito. No ganaron ni un solo partido en las Eliminatorias, pero entraron por la ventana. De no creer.

Haber ganado un grupo sencillo en la UEFA Nations League le otorgó una chance para resucitar y los de Graham Potter no dejaron pasar la oportunidad.

Tras una de las clasificaciones más increíbles que se recuerden, poco importa ahora cómo llegaron. El billete a Norteamérica ya está en el bolsillo y cuando el balón empiece a rodar en junio intentarán repetir el nivel mostrado en los playoffs de marzo.

El camino hacia el Mundial

Récord en las eliminatorias: 2V-2E-4D

Goles a favor / en contra: 10 / 15

Máximo goleador: Viktor Gyökeres (4)

Máximo asistidor: Benjamin Nygren (2)

Suecia terminó última en un grupo compartido con Suiza, Eslovenia y Kosovo. Pero obtuvieron un lugar en los playoffs gracias a la Nations League y allí se vio un equipo completamente distinto. Viktor Gyökeres se destapó con un hat-trick para dejar en el camino a Ucrania. En el partido decisivo ante Polonia el delantero del Arsenal volvió a vestirse de héroe marcando el gol de la clasificación en el minuto 88.

Sweden v Poland - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offs | Sebastian Frej/GettyImages

El calendario

RIVAL FECHA ESTADIO TÚNEZ 14/6 Estadio BBVA PAÍSES BAJOS 20/6 NRG Stadium JAPÓN 25/6 AT&T Stadium

Entrenador: Graham Potter

Sweden v Poland - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offs | Eurasia Sport Images/GettyImages

Experiencia en Mundiales: será el debut

Tiempo a cargo del equipo: desde octubre 2025

Alguna vez sonó como opción para dirigir a la selección de Inglaterra, pero Potter terminó haciéndose cargo de su país adoptivo. En Suecia estuvo más de siete años a cargo del poco conocido Östersunds, club que llevó desde la cuarta categoría hasta la división de honor, con clasificación a la Europa League incluida.

Tras el fracaso de Jon Dahl Tomasson en el cargo, Potter llegó con un contrato a corto plazo, pero antes de los playoffs extendió su vínculo hasta 2030.

¿Cómo juega Suecia?

Formación preferida: 3-4-2-1

Estilo: hibrido

Fortalezas: solidez defensiva, contragolpe y técnica en el mediocampo

Debilidades: falta de calidad en algunas posiciones

Potter le cambió la cara a un equipo que no funcionaba bajo el mando de Tomasson. Volvió a un esquema con tres en el fondo y un fútbol de contraataque. Aún así, en el centro del campo hay jugadores de buen pie para dominar el balón y tener la posesión cuando sea necesario.

Los jugadores a seguir

Factor X: después de un comienzo de temporada en el que le costó adaptarse al Arsenal, Viktor Gyökeres llega fino al Mundial. Sus goles en los playoffs le dieron la clasificación a un equipo que lo va a necesitar mucho para hacer un buen papel este verano.

Sweden v Poland - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offs | Sebastian Frej/GettyImages

Revelación: el mediocampista Yasan Ayari puede marcar la diferencia con su gran dominio de balón. No llegó a cruzarse con Potter en el Brighton & Hove Albion, pero el entrenador podrá contar con él en la selección sueca.

La equipación que usará el conjunto sueco

Equipación de Suecia | Adidas

Suecia ha podido lucir sus dos nuevas equipaciones de Adidas antes del Mundial. La camiseta titular presenta la clásica combinación de amarillo y azul, con una franja blanca sobre cada hombro que le da un toque auténticamente sueco.

La segunda equipación es totalmente azul e incorpora distintivas rayas verticales a lo largo de la prenda. Está destinada a convertirse en una de las favoritas este verano.

Posible alineación titular

Posible XI de Suecia | FootballUser

Potter va a confiar en los jugadores que rindieron en marzo cuando Suecia se jugó todo en los playoffs. Uno de ellos es el portero de 36 años Kristoffer Nordfeldt, que brilló ante Polonia en el partido decisivo y es favorito para quedarse con un puesto que anteriormente parecía garantizado para Viktor Johansson.

Isak Hien y Emil Krafth también esperan estar en los planes de Potter. El entrenador espera por Dejan Kulusevski, que todavía no ha vuelto tras una operación en mayo de 2025. El futbolista prometió a los aficionados que estará en condiciones para la Copa del Mundo.

En la delantera, Alexander Isak y Gyökeres son los dos nombres más importantes de esta selección, aunque jugando en dupla no han destacado tanto.

Estado de forma actual

El impacto de Potter fue inmediato. Suecia parecía estar en la lona y de repente se levantó contra todo pronóstico para los partidos de marzo. Si siguen en esta sintonía pueden ser optimistas para la gran cita.

Sweden v Poland - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offs | Eurasia Sport Images/GettyImages

¿Qué podemos esperar de los aficionados suecos?

Pocos hinchas suecos habrán pensado que la aventura de un verano en Norteamérica sería posible tras la salida de Tomasson del equipo el pasado mes de octubre. Todo cambió gracias a Potter y la fortuna de haber tenido una segunda oportunidad.

Sweden v Poland - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offs | Sebastian Frej/GettyImages

Los suecos acudirán en masa vestidos de amarillo y azul y animarán con intensidad.

Lo que el país espera

Ser parte del evento ya es un premio grande para un equipo que tocó fondo bajo el liderazgo de Tomasson.

Las expectativas dependen en gran parte del estado físico en el que lleguen Isak y Kulusevski.

En el último Mundial disputado en los Estados Unidos, en 1994, los suecos llegaron a semifinales. Sería una sorpresa enorme repetir semejante hazaña. Incluso llegar a cuartos como en 2018 parece demasiado, pero los escandinavos darán pelea.

Suecia afronta esta Copa del Mundo sin nada que perder. El grupo compartido con Japón, Países Bajos y Túnez no es fácil, pero nada está decidido hasta que el balón empiece a rodar.

Y finalmente...

A quién no quieren enfrentar: Brasil

La estadística que los define: no ganaron un solo partido en la fase de clasificación regular

Si las cosas van mal: será por el estado físico de las jugadores clave

¿Qué dirán todos si Suecia queda eliminada pronto? Los playoffs fueron solo un espejismo