La guía de Suiza para el Mundial 2026: superar la mediocridad histórica como objetivo

Suiza rara vez ha tenido un impacto fuerte en la escena internacional, a pesar de haber participado con regularidad en Copas del Mundo desde comienzos de siglo.

Los helvéticos han pasado por este torneo sin demasiado protagonismo, pero Murat Yalkin y sus jugadores quieren cambiar la historia. Ubicados en un grupo accesible, y confiados en su capacidad para competir con algunas potencias europeas, los suizos pueden llegar a dar alguna sorpresa.

El capitán y líder Granit Xhaka, es el corazón del equipo y será clave para el éxito suizo, pero hay muchos otros capaces de aportar y asumir protagonismo.

Switzerland v Germany - International Friendly | Daniela Porcelli/GettyImages

El camino hacia el Mundial

Récord en las eliminatorias: 4V-2E-0D

Goles a favor / en contra: 14 / 2

Máximo goleador: Breel Embolo (4)

Máximo asistidor: Dan Ndoye, Rúben Vargas (3)

Suiza tuvo algunos sustos durante la fase clasificatoria, como los empates ante Kosovo y Eslovenia, pero terminó invicta tras disputar seis partidos. Los triunfos como local y visitante ante Suecia fueron decisivos para asegurar el pasaje a Norteamérica.

El calendario

RIVAL FECHA ESTADIO QATAR 13/6 Levi's Stadium BOSNIA Y HERZEGOVINA 18/6 SoFi Stadium CANADÁ 24/6 BC Place

Entrenador: Murat Yakin

Norway v Switzerland - International Friendly | DeFodi Images/GettyImages

Experiencia en Mundiales: dirigió a Suiza en Qatar 2022

Logros: alcanzó los octavos de final en la pasada Copa del Mundo

Tiempo a cargo del equipo: desde 2021.

En algún momento se especuló con que Yakin fuera despedido antes de la Euro 2024, en medio de crecientes tensiones dentro de la selección, pero Suiza resistió esa tentación y terminó firmando una destacada actuación, alcanzando los cuartos de final del certamen europeo. La confianza en el entrenador es alta tras un 2025 invicto.

¿Cómo juega Suiza?

Formación preferida: 4-3-3.

Estilo: híbrido.

Fortalezas: jugadores con experiencia y arquero de élite

Debilidades: calidad ofensiva y recambio en la plantilla

Suiza jugó con un 3-4-3 en la última competición europea, pero Yakin se inclinaría por un 4-3-3 más familiar para la Copa del Mundo que se viene. Se trata de un equipo con capacidad para adaptarse, que se siente cómodo dominando el balón contra rivales, como apostando al contraataque contra adversarios de más nivel. El pragmatismo por encima de un estilo táctico.

Los jugadores a seguir

Factor X: alguna vez considerado un jugador temperamental y problemático en el Arsenal, Grant Xhaka se reinventó llevando al Bayer Leverkusen a un doblete doméstico en Alemania en la temporada 2023-24. El centrocampista, tan técnico como aguerrido, continuó su buen momento en el Sunderland.

Revelación: el talentoso pupilo de Xhaka, Johan Manzambi, tiene calidad para deslumbrar en la cita norteamericana. Con solo 20 años ha generado elogios en Alemania (es parte del Friburgo) por su precisión en el pase, su conducción directa y capacidad para definir con ambas piernas.

Switzerland v Germany - International Friendly | Eurasia Sport Images/GettyImages

La equipación que usará el conjunto suizo

Equipación de Suiza para la Copa del Mundo | Pum

La relación de 28 años con Puma continúa con una equipación roja con un toque de blanco y una segunda camiseta con distintas tonalidades de verde en la que destaca el verde lima.

Posible alineación titular

Posible XI de Suiza | FootballUser

Yakin puede confiar en una espina dorsal de nivel. Gregor Kobel se consolidó en el puesto desde el retiro internacional de Yann Sommer. El arquero del Borussia Dortmund da confianza a una defensa liderada por el central del Inter, Manuel Akanji. En el medio, el mencionado Xhaka, y en la delantera Breel Embolo, el goleador del equipo en las eliminatorias.

A la veteranía y experiencia de Ricardo Rodriguez en el lateral izquierdo, se le suma la velocidad de Rúben Vargas y Dan Ndoye. Como recambio de calidad cuentan con Noah Okafor, futbolista del Leeds United.

En el centro del campo, Suiza presume de fuerza y profundidad. Xhaka y Remo Freuler estarán acompañados por el volante ofensivo Fabian Rieder. Pelearán por un puesto en el once inicial Djibril Sow, Denis Zakaria, Ardon Jashari y el prometedor Johan Manzambi.

Estado de forma actual

Después de un 2025 invicta, Suiza cayó derrotada en su primer encuentro del año. Pese a la dramática derrota por 4-3 ante Alemania, los dirigidos por Yakin mostraron un nivel más que aceptable en un partido muy entretenido.

FBL-FRIENDLY-SUI-GER | FABRICE COFFRINI/GettyImages

Los helvéticos empataron a cero con Noruega en el partido siguiente, en el que consiguieron dejar sin anotar al temible delantero Erling Haaland.

¿Qué podemos esperar de los aficionados suizos?

Suiza no destaca por la pasión de sus hinchas y seguramente Norteamérica no se vea desbordada por la afición helvética este verano. Aun así, aquellos que viajen lucirán un rojo vibrante, seguramente adornado por la icónica cruz federal de su bandera.

FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-SUI-SWE | FABRICE COFFRINI/GettyImages

Hopp Schwiiz es el grito que se escuchará desde las tribunas, una frase que se traduce literalmente como ‘Vamos Suiza’.

Lo que el país espera

Después de caer eliminados en octavos de final en sus últimas cinco participaciones, los seguidores suizos esperan un destino similar. La plantilla cuenta con jugadores talentosos de las ligas de élite europeas, pero más allá de los habituales titulares, la falta de opciones en el banquillo puede pesar mucho.

El sueño sería pasar alguna ronda más. Triunfos contra selecciones de la talla de Espala, Alemania o Portugal conseguidos durante el ciclo de Yakin, demuestran que sorprender a los grandes es posible, pero avanzar más allá de cuartos de final sería inesperado incluso para los optimistas.

Y finalmente ...

A quién no quieren enfrentar: Francia.

La estadística que los define: en sus últimas ocho participaciones mundialistas, nunca superaron los octavos de final

Si las cosas van mal: la falta de delanteros de primer nivel puede condenarlos

¿Qué dirán todos si Suiza queda eliminada pronto? Otra oportunidad desperdiciada.