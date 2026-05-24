Sunderland vs Chelsea: previa, predicciones y alineaciones

Ha llegado el final de la temporada 2025-26 y este fin de semana será la última fecha en la correspondiente Jornada 38 de Premier League con el enfrentamiento entre el Sunderland y el Chelsea, un enfrentamiento que no pasará desapercibido entre ambos clubes dado que los dos se juegan su pase a alguna competición europea la siguiente campaña.

Los locales con 51 puntos son décimos de la clasificación general, mientras que, los Blues son octavos con 52 unidades. Por ende, ambos aún aspiran hasta un lugar en la Europa League, pero los dos necesitan el triunfo y, además, dependen del resultado del Brighton & Hove Albion que se medirá al Manchester United y necesitan que pierda.

Por su cuenta, el Chelsea con un empate aún aspira a por lo menos un lugar en Conference League, pero también depdende del resultado del Brentford.

A continuación, te damos toda la información sobre este enfrentamiento que será muy importante para los dos equipos que buscan clasificarse a alguna competición europea la siguiente campaña.

Pronóstico SI Fútbol

El conjunto de Stamford Bridge espera cobrarse la pasada derrota que les propinó el Sunderland en la primera vuelta de la temporada por 1-2 en casa y con el objetivo de ganar para asegurar una competición europea saldrán con todo su arsenal.

Por esa razón, creemos que el cuadro londinense se impondrá al Sunderland a pesar de que han tenido una buena campaña y se han mantenido en Primera División, aunque no será nada fácil y será un juego muy cerrado.

Sunderland 1-2 Chelsea

¿A qué hora se juega el Sunderland vs Chelsea?

Ciudad : Sunderland

: Sunderland Estadio : Stadium of Light

: Stadium of Light Fecha : domingo 24 de mayo

: domingo 24 de mayo Hora: 11:00 EE.UU (Este), 09:00 MEX, 16:00 ESP

El Stadium of Light será la sede del juego | Stu Forster/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Sunderland y el Chelsea (últimos cinco partidos)

Sunderland : 2

: 2 Empate : 0

: 0 Chelsea: 3

Último partido entre ambos: 25/10/25 - Chelsea 1-2 Sunderland - Premier League

Últimos 5 partidos

Sunderland Chelsea Everton 1-3 Suderland 17/05/26 Chelsea 2-1 Tottenham 19/05/26 Sunderland 0-0 Manchester United 09/05/26 Chelsea 0-1 Manchester City 16/05/26 Wolves 1-1 Sunderland 02/05/26 Liverpool 1-1 Chelsea 09/05/26 Sunderland 0-5 Nottingham Forrest 24/04/26 Chelsea 1-3 Nottingham Forest 04/05/26 Aston Villa 4-3 Sunderland 19/04/26 Chelsea 1-0 Leeds United 26/04/26

¿Cómo ver Sunderland vs Chelsea por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias del Sunderland

The Toffees se fueron al descanso, pero tras la primera parte. Brian Brobbey empató el partido tras superar a James Tarkowski y definir con seguridad ante Jordan Pickford después de un pase preciso de Enzo Le Fée.

Le Fée completó la remontada con un preciso remate de zurda al fondo de la red, antes de que Wilson Isidor anotara el tercero en el tiempo de descuento, al convertir un centro de Habib Diarra en el segundo palo.

Posible alineación de Sunderland (4-2-3-1): Robin Roefs; Lutsharel Geertruida, Nordi Mukiele, Omar Alderete, Reinildo Mandava; Granit Xhaka, Noah Sadiki; Trai Hume, Enzo Le Fée, Nilson Angulo; Brian Brobbey.

Últimas noticias del Chelsea

Un gol y una asistencia de Enzo Fernández contribuyeron a la victoria del Chelsea por 2-1 en el derbi contra el Tottenham Hotspur en Stamford Bridge.

El Chelsea cumplió con su cometido el martes por la noche en un partido retrasado tres días debido a su participación en la final de la FA Cup, logrando una reñida victoria sobre el Tottenham en Stamford Bridge. Sin embargo, el empate del Bournemouth contra el Manchester City, acabó con sus posibilidades de clasificarse para la Liga de Campeones y solo les queda aspirar por la Europa o Conference League.

Posible alineación de Chelsea (4-2-3-1): Robert Sánchez; Josh Acheampong, Wesley Fofana, Jorrel Hato, Marc Cucurella; Andrey Santos, Moisés Caicedo; Cole Palmer, Enzo Fernández, Pedro Neto; Liam Dalep.

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