Supercomputadora predice al ganador de la UEFA Champions League 2025/26

El vigente campeón, el Paris Saint-Germain, y el líder de la Premier League, el Arsenal, consiguieron su pase a la final de la Champions League 2026, pero solo uno se llevará el título europeo, en Budapest.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Los Gunners afrontaron el partido de vuelta de su semifinal contra el Atlético de Madrid con la esperanza de alcanzar su primera final de la Champions League desde 2006. Un gol de Bukayo Saka marcó la diferencia en el Emirates Stadium, impulsando al Arsenal a una victoria por 1-0 y eliminando a los rojiblancos por un global de 2-1.

Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second Leg | Gaspafotos/MB Media/GettyImages

Veinticuatro horas después, el PSG se enfrentó al Bayern Múnich en el Allianz Arena. El encuentro careció de la intensidad goleadora del partido de ida, pero los hombres de Luis Enrique demostraron su clase y jerarquía, consiguiendo un empate 1-1 a domicilio para avanzar a su segunda final consecutiva de la Champions League con un global de 6-5.

Bayern Munich - Paris Saint-Germain | picture alliance/GettyImages

Ahora que todo está listo para el evento cumbre de Europa, aquí les presentamos la predicción del superordenador Opta sobre las posibilidades de cada finalista de alzarse con la gloria de la Champions League.

El superordenador predice al ganador de la Champions League 2025-26

Equipo Probabilidad de ganar Arsenal 55.76% PSG 44.24%

Opta parece no dejarse impresionar por la trayectoria europea y el letal ataque del PSG; apuesta por que el Arsenal gane su primer título de la Champions League el 30 de mayo.

El superordenador otorga al equipo de Mikel Arteta un 55,76% de probabilidades de imponerse en Budapest. Si los Gunners logran derrotar a los parisinos en unas semanas, habrán completado una racha invicta en la máxima competición de clubes de Europa.

Se puede criticar su estilo de juego monótono, su dependencia de las jugadas a balón parado o su falta de brillantez en el ataque, pero la defensa del Arsenal es insuperable, y Opta confía plenamente en la zaga liderada por Gabriel y William Saliba para llevar al club londinense a un título histórico.

Tras marcar un récord de 44 goles en la Champions League esta temporada, el PSG será sin duda el favorito del público para superar a un Arsenal que muchos consideran decepcionante. Sin embargo, Opta pronostica que terminarán su increíble racha como subcampeones.

Los vigentes campeones tienen un 44,24 % de probabilidades de revalidar el título europeo, una hazaña que solo el Real Madrid había logrado en la era de la Champions League. La historia y las probabilidades del superordenador no están a favor del PSG, pero al equipo de Luis Enrique no le importará.

Después de todo, la temporada pasada fueron prácticamente descartados tras la marcha de Kylian Mbappé y una floja fase de liga; sin embargo, lograron alzar su primer trofeo de la Liga de Campeones. El PSG se vio obligado una vez más a disputar la fase eliminatoria de los playoffs en la temporada 2025-26, pero ahora están de vuelta en la final, con la intención de dejar su huella en la historia de la competición.

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