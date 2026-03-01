La Finalissima deberá esperar: por los ataques de Irán a los países del mundo árabe, incluyendo a Qatar, el gran partido entre Argentina y España, que iba a disputarse en Lusail, fue suspendido hasta nuevo aviso.

El sábado fue de altísima tensión en Medio Oriente, ya que un ataque en conjunto de Israel y los Estados Unidos impactó sobre objetivos militares iraníes tanto en Teherán como en otras partes del país. La represalia iraní no demoró en llegar y los blancos fueron ciudades como Dubai y Doha, justamente donde debía celebrarse la Finalíssima el próximo 27 de marzo. Las próximas semanas serán clave para saber si el partido se jugará en otra sede o si quedará vacante.

Argentina se había clasificado tras ganarle la final de la Copa América a Colombia en el Hard Rock Stadium de Miami a mediados de 2024, mientras que España consiguió su pasaje en esa misma época del año venciendo a Inglaterra en la gran final de la Eurocopa celebrada en el Estadio Olímpico de Berlín, Alemania.

Sobre la Finalissima, Luis de la Fuente, entrenador de España, había dicho: "Quiero jugar ese partido, por lo que significa un partido entre el campeón de Europa y el de América, por jugar contra un rival como Argentina. Más allá de testear el potencial de ambas selecciones lo que me interesa es jugar otra final y tener la opción de ganar otro título".

Por su parte, Lionel Scaloni no se quedó atrás: "Será lindo para jugar y muy difícil, porque son una gran Selección. Pero hay que jugarlo y ver cómo llegamos a esa final: faltan dos meses y medio y lo más importante es ver cómo llegamos. Es inútil hablar ahora, porque puede cambiar mucho, pero como competición es un lindo partido y para que la gente lo vea también".