Swansea vs Manchester City: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La cuarta ronda de la Carabao Cup 2025/26 lleva al Manchester City a Gales y es la segunda cita de la temporada para el City en la English Football League Cup.
Tras superar al Huddersfield 0-2 en la tercera ronda, el equipo Citizen viaja a Swansea para medirse al conjunto de The Championship. Los Swans, un clásico en la Premier League la pasada década, son undécimos en la segunda división.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Swansea vs Manchester City?
Ciudad: Swansea, Inglaterra
Fecha: miércoles 29 de octubre
Horario: 15:45 horas (costa este de EE.UU.), 13:45 horas (México), 20:45 horas (España)
Estadio: Liberty Stadium
¿Cómo se podrá ver el Swansea vs Manchester City en TV y streaming online?
País
TV
Streaming
EEUU
Paramount+
Amazon Prime Video
México
Disney+ Premium
Disney+
España
-
DAZN
Últimos cinco partidos del Swansea
Rival
Resultado
Competición
Norwich
2-1 V
Championship
QPR
1-0 D
Championship
Southampton
0-0 E
Championship
Leicester
3-1 D
Championship
Blackburn
2-1 V
Championship
Últimos cinco partidos del Manchester City
Rival
Resultado
Competición
Aston Villa
1-0 D
Premier League
Villarreal
2-0 V
Champions League
Everton
2-0 V
Premier League
Brentford
1-0 V
Premier League
Mónaco
2-2 E
Champions League
Últimas noticias del Swansea
Para acceder hasta la cuarta ronda de la Carabao Cup superaron al Crawley Town y al Plymouth Argyle en las rondas previas y a todo un conjunto de Premier League como el Nottingham Forest en tercera ronda. La única baja que tiene es la de Ricardo Santos, que está afuera de las canchas hace 3 meses, ya se perdió 15 partidos y aún no tiene fecha de regreso.
Últimas noticias del Manchester City
El conjunto de Pep Guardiola marcha en la quinta posición de la tabla de la Premier League. Su último partido fue la derrota 1-0 ante el Aston Villa en condición de visitante. Por suerte para los Citizens, no tiene lesionados ni sancionados para atravesar esta etapa.
Posibles alineaciones
Swansea
Portero: Vigouroux
Defensas: Key, Cabango, Burgess, Tymon
Mediocampistas: Stamenic; Martins, Cullen, Gaibraith, Eom Ji-sung
Delantero: Vipotnik
Manchester City
Portero: Gianluigi Donnarumma
Defensas: Nico O'Reilly, Josko Gvardiol, Ruben Dias, Matheus Nunes
Centrocampista: Nico González
Volantes ofensivos: Jeremy Doku, Phil Foden, Tijjani Reijnders, Savinho
Delantero: Erling Haaland.
Pronóstico SI
El Manchester City aprovechará su buen momento en Premier y vencerá a su rival sin ningún problema.
Swansea 0-2 Manchester City
