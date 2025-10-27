Swansea vs Manchester City: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La cuarta ronda de la Carabao Cup 2025/26 lleva al Manchester City a Gales y es la segunda cita de la temporada para el City en la English Football League Cup.

Tras superar al Huddersfield 0-2 en la tercera ronda, el equipo Citizen viaja a Swansea para medirse al conjunto de The Championship. Los Swans, un clásico en la Premier League la pasada década, son undécimos en la segunda división.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Swansea vs Manchester City?

Ciudad: Swansea, Inglaterra

Fecha: miércoles 29 de octubre

Horario: 15:45 horas (costa este de EE.UU.), 13:45 horas (México), 20:45 horas (España)

Estadio: Liberty Stadium

Swansea City v Norwich City - Sky Bet Championship | Athena Pictures/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Swansea vs Manchester City en TV y streaming online?

País TV Streaming EEUU Paramount+ Amazon Prime Video México Disney+ Premium Disney+ España - DAZN

Últimos cinco partidos del Swansea

Rival Resultado Competición Norwich 2-1 V Championship QPR 1-0 D Championship Southampton 0-0 E Championship Leicester 3-1 D Championship Blackburn 2-1 V Championship

Últimos cinco partidos del Manchester City

Rival Resultado Competición Aston Villa 1-0 D Premier League Villarreal 2-0 V Champions League Everton 2-0 V Premier League Brentford 1-0 V Premier League Mónaco 2-2 E Champions League

Últimas noticias del Swansea

Para acceder hasta la cuarta ronda de la Carabao Cup superaron al Crawley Town y al Plymouth Argyle en las rondas previas y a todo un conjunto de Premier League como el Nottingham Forest en tercera ronda. La única baja que tiene es la de Ricardo Santos, que está afuera de las canchas hace 3 meses, ya se perdió 15 partidos y aún no tiene fecha de regreso.

Últimas noticias del Manchester City

El conjunto de Pep Guardiola marcha en la quinta posición de la tabla de la Premier League. Su último partido fue la derrota 1-0 ante el Aston Villa en condición de visitante. Por suerte para los Citizens, no tiene lesionados ni sancionados para atravesar esta etapa.

Posibles alineaciones

Swansea

Portero: Vigouroux

Defensas: Key, Cabango, Burgess, Tymon

Mediocampistas: Stamenic; Martins, Cullen, Gaibraith, Eom Ji-sung

Delantero: Vipotnik

Manchester City

Portero: Gianluigi Donnarumma

Defensas: Nico O'Reilly, Josko Gvardiol, Ruben Dias, Matheus Nunes

Centrocampista: Nico González

Volantes ofensivos: Jeremy Doku, Phil Foden, Tijjani Reijnders, Savinho

Delantero: Erling Haaland.

Pronóstico SI

El Manchester City aprovechará su buen momento en Premier y vencerá a su rival sin ningún problema.

Swansea 0-2 Manchester City

