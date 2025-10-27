Sports Illustrated Fútbol

Swansea vs Manchester City: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Los citizen vienen de perder por la Premier League ante el Aston Villa y buscarán triunfar en otro torneo que les permita seguir en competencia por los títulos.
Gonzalo Orellano
Aston Villa v Manchester City - Premier League
Aston Villa v Manchester City - Premier League | Shaun Botterill/GettyImages

La cuarta ronda de la Carabao Cup 2025/26 lleva al Manchester City a Gales y es la segunda cita de la temporada para el City en la English Football League Cup.

Tras superar al Huddersfield 0-2 en la tercera ronda, el equipo Citizen viaja a Swansea para medirse al conjunto de The Championship. Los Swans, un clásico en la Premier League la pasada década, son undécimos en la segunda división.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Swansea vs Manchester City?

Ciudad: Swansea, Inglaterra

Fecha: miércoles 29 de octubre

Horario: 15:45 horas (costa este de EE.UU.), 13:45 horas (México), 20:45 horas (España)

Estadio: Liberty Stadium

Swansea City v Norwich City - Sky Bet Championship
Swansea City v Norwich City - Sky Bet Championship | Athena Pictures/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Swansea vs Manchester City en TV y streaming online?

País

TV

Streaming

EEUU

Paramount+

Amazon Prime Video

México

Disney+ Premium

Disney+

España

-

DAZN

Últimos cinco partidos del Swansea

Rival

Resultado

Competición

Norwich

2-1 V

Championship

QPR

1-0 D

Championship

Southampton

0-0 E

Championship

Leicester

3-1 D

Championship

Blackburn

2-1 V

Championship

Últimos cinco partidos del Manchester City

Rival

Resultado

Competición

Aston Villa

1-0 D

Premier League

Villarreal

2-0 V

Champions League

Everton

2-0 V

Premier League

Brentford

1-0 V

Premier League

Mónaco

2-2 E

Champions League

Últimas noticias del Swansea

Para acceder hasta la cuarta ronda de la Carabao Cup superaron al Crawley Town y al Plymouth Argyle en las rondas previas y a todo un conjunto de Premier League como el Nottingham Forest en tercera ronda. La única baja que tiene es la de Ricardo Santos, que está afuera de las canchas hace 3 meses, ya se perdió 15 partidos y aún no tiene fecha de regreso.

Últimas noticias del Manchester City

El conjunto de Pep Guardiola marcha en la quinta posición de la tabla de la Premier League. Su último partido fue la derrota 1-0 ante el Aston Villa en condición de visitante. Por suerte para los Citizens, no tiene lesionados ni sancionados para atravesar esta etapa.

Posibles alineaciones

Swansea

Portero: Vigouroux

Defensas: Key, Cabango, Burgess, Tymon

Mediocampistas: Stamenic; Martins, Cullen, Gaibraith, Eom Ji-sung

Delantero: Vipotnik

Manchester City

Portero: Gianluigi Donnarumma

Defensas: Nico O'Reilly, Josko Gvardiol, Ruben Dias, Matheus Nunes

Centrocampista: Nico González

Volantes ofensivos: Jeremy Doku, Phil Foden, Tijjani Reijnders, Savinho

Delantero: Erling Haaland.

Pronóstico SI

El Manchester City aprovechará su buen momento en Premier y vencerá a su rival sin ningún problema.

Swansea 0-2 Manchester City

Gonzalo Orellano
