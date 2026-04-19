“Tenemos la magia que Dios le dio a nuestro '10'”: Guillermo Hoyos, tras el doblete de Lio Messi con el Inter Miami

Pese a la sorpresiva salida del argentino Javier Mascherano de la dirección técnica del Inter Miami, la vida continúa y el equipo, ahora bajo el mando del también argentino Guillermo Hoyos, sumó una victoria 2-3 frente al Colorado Rapids en la MLS, gracias a un doblete del capitán argentino Lionel Messi y un tanto de su compatriota Germán Berterame, mientras las anotaciones locales fueron obra del brasileño Rafael Navarro y Darren Yapi, aunque los visitantes se quedaron con diez hombres en los últimos minutos debido a la roja que recibió el italiano Yannick Bright.

🎙️💥 LO QUE DIJO GUILLERMO HOYOS TRAS CONSEGUIR SU PRIMER TRIUNFO CON INTER MIAMI 😎🦩



A menos de una semana de haber tomado las rienda del Inter Miami, Guillermo Hoyos consiguió su primer triunfo como estratega de las garzas.



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El nuevo timonel se mostró contento por su positivo debut, además durante la conferencia de prensa sólo tuvo elogios para La Pulga, quien todavía sueña con arribar a las mil anotaciones al tener 905.



“Messi es el mejor jugador. El mejor entrenador del mundo está dentro de la cancha. Tenemos al mejor jugador de la historia que te cambia el rumbo de los partidos y a un equipo que dio todo futbolísticamente. Tenemos la magia que Dios le dio a nuestro número ‘10’”, comentó el estratega sobre lo que significa el rosarino para la institución.



Un futbolista que no vio acción en este compromiso fue el uruguayo Luis Suárez, así que Hoyos también tuvo unas palabras sobre lo ocurrido con el delantero.

🌟La expresión de Hoyos, nuevo DT del elenco rosa:



«Tenemos la magia que Dios le dio a nuestro número ’10’»



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“Hay jugadores de una calidad enorme. Está el mejor jugador de la historia. El fútbol es emoción. Nunca dejé de ser jugador y pienso como jugador, pero soy entrenador ahora. Hoy queríamos darle minutos a Luis para que gane ritmo, sin embargo, el duelo se nos complicó. Quería poder llevar a que otro gran goleador de la historia del fútbol tuviera sus minutos, pero se presentó lo de tener un hombre menos con la potencia física del equipo rival. Este resultado significa una continuidad de lo que se venía haciendo, el equipo es el campeón de la MLS, es un equipo sólido”, explicó el cordobés.



Con este triunfo de visita, el Inter Miami ya es escolta del Nashville SC en la Conferencia Este. La próxima prueba del equipo de Florida será contra el Real Salt Lake en el America First Field, el siguiente miércoles 22 de abril.