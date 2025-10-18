Tigres UANL golea 5-3 al Necaxa con hat trick de Juan Brunetta y doble asistencia del 'Chicha' Sánchez
La noche del viernes 17 de octubre del 2025, en la cancha del 'Volcán' Universitario, los Tigres de la UANL recibieron la visita de los Hidrorayos del Necaxa, para el partido correspondiente a la jornada número 13 por el torneo de Apertura 2025.
El encuentro sufrió un leve retraso de 15 minutos, debido al caos vial que azotó la ciudad de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, provocando que el equipo del Necaxa llegara tarde al inmueble para disputar el compromiso.
Sin embargo, en cuanto la pelota rodó ambos equipos se dispusieron a jugar, brindándole al público un gran espectáculo. Diber Cambindo adelantó a la visita, con un sorpresivo gol al minuto 18 de la primera mitad. No obstante, Juan Brunetta lo empató al minuto 24, con una extraordinaria jugada, en la cual estuvieron involucrados André-Pierre Gignac y el argentino Ángel Correa.
Tigres UANL se lanzó con todo hacia al frente, y al minuto 36, en una jugada en la cual de nueva cuenta participaron Gignac y Correa, Juan Brunetta conectó la pelota de forma exquisita y la mandó a guardar, concretando su doblete de la noche.
El Necaxa lo había empatado por conducto de Diber Cambindo en el agregado de la primera mitad, pero antes de que ambos equipos se fueran al descanso, el mexicano Ozziel Herrera armó una jugada extraordinaria por la banda de la izquierda.
La pelota quedó a merced de Juan Brunetta, que esta noche ha andado en plano de gracia y mandó el esférico a guardar, poniendo el marcador 3-2 en favor de Tigres UANL y desatando la locura en el 'Volcán'.
En el segundo tiempo, Ángel Correa resolvió con la diestra una jugada exquisita por parte del 'Chicha' Sánchez, desatando la locura entre los aficionados auriazules, que ya se sentían con los tres puntos en la bolsa.
Necaxa acortó distancias en el marcador al minuto 72, por conducto de Ricardo Monreal. Sin embargo, al 88 Diego Lainez conectó de cabeza un centro preciso, enviado por 'Chica' Sánchez, redondeando una noche perfecta para el canterano.
Redactor web y Editor para SI Fútbol. Liga MX y fútbol internacional. La vida, como una pelota de fútbol, da muchas vueltas. Mi trabajo consiste en relatar lo que ocurre mientras rueda.