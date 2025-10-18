Tigres UANL golea 5-3 al Necaxa con hat trick de Juan Brunetta y doble asistencia del 'Chicha' Sánchez

La noche del viernes 17 de octubre del 2025, en la cancha del 'Volcán' Universitario, los Tigres de la UANL recibieron la visita de los Hidrorayos del Necaxa, para el partido correspondiente a la jornada número 13 por el torneo de Apertura 2025.

El encuentro sufrió un leve retraso de 15 minutos, debido al caos vial que azotó la ciudad de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, provocando que el equipo del Necaxa llegara tarde al inmueble para disputar el compromiso.

Sin embargo, en cuanto la pelota rodó ambos equipos se dispusieron a jugar, brindándole al público un gran espectáculo. Diber Cambindo adelantó a la visita, con un sorpresivo gol al minuto 18 de la primera mitad. No obstante, Juan Brunetta lo empató al minuto 24, con una extraordinaria jugada, en la cual estuvieron involucrados André-Pierre Gignac y el argentino Ángel Correa.

Qué golazo de Juan Brunetta.



Gignac no anota, pero es el que mejor se entiende con Ángel Correa, de los delanteros.pic.twitter.com/hWzO0FMYW6 — Jorge Rosales (@rosaleesj) October 18, 2025

Tigres UANL se lanzó con todo hacia al frente, y al minuto 36, en una jugada en la cual de nueva cuenta participaron Gignac y Correa, Juan Brunetta conectó la pelota de forma exquisita y la mandó a guardar, concretando su doblete de la noche.

Juan Brunetta hoy se levantó y dijo voy a meter puro pinche golazo.



QUE PERRO JUGADORAZO 🔥pic.twitter.com/tDsUAxkaLq — TF (@tigresfootball_) October 18, 2025

El Necaxa lo había empatado por conducto de Diber Cambindo en el agregado de la primera mitad, pero antes de que ambos equipos se fueran al descanso, el mexicano Ozziel Herrera armó una jugada extraordinaria por la banda de la izquierda.

La pelota quedó a merced de Juan Brunetta, que esta noche ha andado en plano de gracia y mandó el esférico a guardar, poniendo el marcador 3-2 en favor de Tigres UANL y desatando la locura en el 'Volcán'.

🐯🟠 𝐆𝐎𝐋 𝐃𝐎 𝐓𝐈𝐆𝐑𝐄𝐒 🟠🐯



HAT-TRICK DE JUAN BRUNETTA

HAT-TRICK DE JUAN BRUNETTA

HAT-TRICK DE JUAN BRUNETTA



E É UM HAT-TRICK DE GOLAÇOS!



MAIS UM BELÍSSIMO GOL DO CAMISA 11 DO TIGRES



🟠 TIGRES 3x2 Necaxa ⚡#LigaMXBrasil pic.twitter.com/SB5OYtSWcl — LIGA MX BRASIL 🇲🇽🇧🇷 (@LigaMexicanaBR) October 18, 2025

En el segundo tiempo, Ángel Correa resolvió con la diestra una jugada exquisita por parte del 'Chicha' Sánchez, desatando la locura entre los aficionados auriazules, que ya se sentían con los tres puntos en la bolsa.

🤯🇦🇷 El GOL de ÁNGEL CORREA para que TIGRES le GANE 4 a 2 a NECAXA en el TORNEO APERTURA DE MÉXICO. pic.twitter.com/LsoYXYDbLq — DAT (@DeportesAlTacok) October 18, 2025

Necaxa acortó distancias en el marcador al minuto 72, por conducto de Ricardo Monreal. Sin embargo, al 88 Diego Lainez conectó de cabeza un centro preciso, enviado por 'Chica' Sánchez, redondeando una noche perfecta para el canterano.