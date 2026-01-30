Tigres irá por otro delantero además de Rodrigo Aguirre

El presente mercado de fichajes le ha dejado a Tigres UANL más bajas que altas. De hecho, al día de hoy, la única incorporación 100% confirmada es la de Francisco Reyes, proveniente de la Liga de Expansión, en donde brilló con el Atlante.

En cambio, se han ido del equipo jugadores como Sebastián Córdova, Javier Aquino y recientemente Uriel Antuna, entre los nombres más destacados. Pasando por elementos de menor jerarquía, tal es el caso del guardameta Fernando Tapia, los canteranos Bernardo Parra, Leo Flores, Luis Ibarra... entre otros.

Sin embargo, en las últimas horas cobró fuerza la noticia de que el atacante uruguayo Rodrigo Aguirre, actualmente un activo del América y con reciente pasado rayado, sería el nuevo centro delantero de la 'U' de Nuevo León, en sustitución de quien estaría cerca de salir de Tigres con destino a la MLS, nos referimos a Nicolás Ibáñez. Reconocidos periodistas al norte de la ciudad ya dan el fichaje como un hecho.

El Búfalo Tigre...en camino...¿Nico Ibáñez para dónde irá? https://t.co/0prWGxURRC — ROBERTO FLORES (@betofloresRG690) January 30, 2026

Ahora bien, el hecho de que Rodrigo: el 'Búfalo' Aguirre llegue al equipo de Tigres, no significa que será el heredero de su leyenda vigente: André-Pierre Gignac. Y es que diversas fuentes en la sultana del norte aseguran que la contratación atiende solamente a necesidades del mercado actual, que en el verano, cuando el francés de los Tigres anuncie su retiro, llegaría otro elemento de mayor jerarquía para ocupar la delantera de un conjunto que, entre el 2011 y el 2023, fue el equipo más ganador en todo el fútbol mexicano.

Por eso Rodrigo Aguirre llegaría en calidad de préstamo por un año. En caso de que se adapte de buena manera con el conjunto universitario, podría activarse una cláusula de compra. Si no, su paso sería fugaz, y la plaza la utilizarían en elementos que complementen el ataque de Tigres, incluso jugando por las bandas, como extremos.

Todo esto, no obstante, hasta el mercado de fichajes que se activaría después del Mundial 2026. En lo que respecta a la ventana de invierno, todo parece indicar que las altas serían únicamente Rodrigo Aguirre y César Araújo.

