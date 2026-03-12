Tigres no puede viajar esta noche a Cincinnati y llegará mañana, horas antes del partido

Con información de San Cadilla El Norte, los Tigres de la UANL tuvieron que modificar su agenda de viaje rumbo a Estados Unidos debido a una situación completamente ajena al fútbol. El equipo no pudo volar a Cincinnati como estaba previsto, ya que el espacio aéreo de la zona se encontraba cerrado por la presencia del presidente Donald Trump, lo que obligó a reorganizar el traslado del plantel.

La opción inicial fue intentar viajar durante la noche, pero surgió un segundo obstáculo. A la hora estimada de llegada ya no habría personal disponible para realizar el trámite de visado correspondiente, por lo que esa alternativa quedó descartada. Ante este panorama, la delegación felina tomó la decisión de trasladarse hasta el jueves por la mañana, ajustando así su logística antes de su compromiso internacional.

Cabe señalar que el duelo correspondiente a la ida por los octavos de final de la CONCACAF Champions CUP 2026 se llevará a cabo el propio jueves, por lo que la escuadra regiomontana estaría arribando a la ciudad el propio día del partido.

Más allá del contratiempo en el viaje, el equipo llega con buenas sensaciones desde lo deportivo. Tigres viene de ganar el clásico regiomontano frente a Rayados, disputado el sábado 7 de marzo. El conjunto dirigido por Guido Pizarro se impuso 1-0 en un duelo muy cerrado que se resolvió en los minutos finales gracias a una anotación de André-Pierre Gignac, quien volvió a aparecer en un momento clave para el equipo.

Ese resultado permitió a los felinos reforzar su posición en el torneo local. Después de 10 jornadas disputadas, Tigres se ubica en el sexto lugar de la tabla general con 16 puntos, manteniéndose dentro de la zona de clasificación mientras avanza el calendario del campeonato.

En el plano internacional, el equipo también logró avanzar con autoridad en su primera presentación dentro de la CONCACAF. Tigres consiguió su pase a los octavos de final tras imponerse con claridad 4-1 al Forge FC en la ronda inicial del torneo, mostrando contundencia ofensiva en ese enfrentamiento.

Ahora, con el viaje reorganizado y el calendario ajustado, el conjunto regiomontano se prepara para cumplir con su compromiso fuera de casa. El retraso en el traslado representa un desafío logístico, pero el equipo llega con confianza después de su reciente victoria en el clásico y con la intención de mantener el buen momento.

