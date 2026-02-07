Tigres UANL golea 5-1 al Santos Laguna y obtiene su primer triunfo como local en el Clausura 2026

La noche del viernes 6 de febrero del 2026, en la cancha del 'Volcán' Universitario, los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León recibieron la visita del Santos Laguna, para el partido correspondiente a la jornada número cinco por el torneo de Clausura 2026.

Los dirigidos por Guido Pizarro llegaron a este compromiso como claros favoritos, y aunque sufrieron durante los primeros 30 minutos del encuentro, terminaron ganando el compromiso por un contundente marcador de 5-1.

La escuadra visitante, que llegó a este compromiso con una racha negativa de 10 años sin ganar en el 'Volcán', sorprendió a propios y a extraños al ponerse al frente en el marcador al minuto 36 del primer tiempo, por conducto de Lucas Di Yorio.

Sin embargo, tan solo cuatro minutos más tarde, Joaquim Pereira logró el tanto del empate en un tiro de esquina. 'Gacelo' López aprovechó un doble remate de cabeza en el área y puso el 2-1 en favor de los locales antes de irse al descanso.

Para la segunda mitad, el cotejo fue todo de Tigres UANL. Ángel Correa por la vía del penal, Diego Laínez con un disparo colocado desde afuera del área y 'Chicha' Sánchez aprovechando un descuido en la zaga defensiva del Santos Laguna, finiquitaorn la goleada en favor del conjunto regiomontano.

En una noche redonda para la escuadra de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, los Tigres UANL lograron su primer triunfo jugando como locales en lo que va del torneo de Clausura 2026. Suman ya 10 puntos de 15 posibles, y ahora tendrán que concentrarse de lleno en el duelo del próximo martes, cuando reciban la visita del Forge FC en el partido correspondiente a la vuelta por la primera ronda de la CONCACAF Champions CUP 2026.

